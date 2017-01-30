Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Nehrindeki petrol sahası saklı mercan kayalıklarının keşfiyle adını duyurdu

Amazon resiflerinin ilk su altı görüntüleri, mercan kayalıklarında dört dönen canlı yaşamının ne kadar da beklenmedik yerlerde köken alabileceğini bir kez daha ispat ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
13
Alternatif Enerji
Mete Can Karahasan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Okyanus bilimciler ve GreenPeace çevre örgütünün gönüllüleri gün yüzü görmemiş resiflere ulaşabilmek için Brezilya kıyı hattının 100 kilometre açığına gidip 220 metreden dalışlarına dair görüntüler alarak bulgularını raporladılar. 9500 kilometre karelik resif ekosistemi neredeyse 1000 kilometre boyunca uzanıyor ve  Amazon Nehri Havzası'nın Atlas Okyanusu'na açıldığı ağzında yer alıyor.
Resiflerin keşfi geçtiğimiz 2016 senesi Nisan'ında araştırmacılar çeşitli kabuklular ve mercan benzeri kırmızı yosunlar için deniz dibini tararken gerçekleşti. İlk bakışta gözlerine inanamayan araştırmacılar, nehir ağızlarında bulunması genelde oldukça seyrek gerçekleşen mercan gelişiminin bulanık sular, yüksek tuzluluk seviyesi ve asitliğe karşın ayakta kalabilmesi karşısında varsanılarının sarsıldığına tanıklık etti.

 Sadece 'yirmide biri' keşfedilmiş bir doğa...

"Bu resif topluluğu bulunduğu yerdeki ışığın azlığı ve su kimyası nedenleri başta olmak üzere birçok nedenden ikinci bir görüşü gerektiriyor" diyen Nils Asp, araştırmacısı olduğu Brezilya Pará Devlet Üniversitesi adına, "Buradaki büyük fırsat, yeni canlı türlerini keşfetmek ve Amazon kıyıları boyundaki balık sürülerinin sağlığının ekonomik olarak değerinin gözden geçirilmesi" olduğunu belirtiyor.
Asp ve beraberindekiler, nehir havzasındaki mercan kayalıklarının nasıl da az ışıkta büyüyebildiğini araştırmak için fırsat kolluyorlar.
Meraklı araştırmacı, "Temenni ederiz ki bu keşif aracılığıyla mercan kayalıklarının gün yüzüne çıkarılmasında bizim de payımız olur ve şimdiye kadar sadece küçük bir bölümünü tanımlayabildiğimiz ekosistemdeki canlı yaşamının tüm ayrıntılarını rapor edebiliriz" diyerek saklı yaşam alanının korunması için çağrıda bulundu.

Çevre Felaketi Kapıda!

Benzeri nehir yataklarında bulunması nadir olan mercan resifinin barındırdığı kendine hâs canlı türleri araştırılmayı bekliyor.
El değmedik resifin karşı karşıya olduğu tehlike ise, petrol mühendisliğine yeni bir saha olarak Brezilya İdaresi tarafından bu alandaki araştırmalara izin verilmesi. Total ve BP petrokimya şirketleri çağrıya cevap verirken 2013 yılında nehir havzasına sondaj iznini çoktan aldılar.
Çevre örgütü Greenpeace ise, Amazon Nehri'nin çatal ağzındaki güçlü akıntılar ve bol miktarda birikmiş alüvyon nedeniyle sondajlama zemini oluşturması çalışmalarının beklenen ağır ilerlediğini söylüyor. "Bu mercan kayalıklarının yanı sıra Amazon Nehri havzasının açıldığı tüm deniz yatağını kurumsal hırslar için göz yumulacak bir çevre tahribatına karşı korumalıyız, resif Total petrol havzalarından sadece 8 kilometre uzakta kalıyor ve çevre izinlerinin dahası da onay aşamalarında bekliyor" diyen Thiago Almeida, dünyanın en büyük nehri olan Amazon'un ne kadar serbest teşebbüse açık olduğuna işaret ediyor.

Kutup Ayılarının Zaferi!

Bilindiği üzere petrol çıkarma faaliyetlerine açılan bir önceki bakir toprak, dünyanın öbür ucundaki Alaska yarımadasıydı. Shell firmasının aldığı ruhsat, çevrede bırakacağı tahribatı önlemek adına çevrecilik gerekçesiyle geri alınmıştı.

Hazine avcılarının diyarı "Amazon":

 Amazon Nehri dünyanın en büyük nehir havzası ve akıntı debisi miktarına sahip olsa da nehir yatağında bulunan altın rezervleri nedeniyle altın arayan define avcılarının teşebbüslerine açık kanunun uğramadığı sahipsiz bir bölge. Kullanılan cıva sayesinde ayrıştırılan altından geriye kalan onca ağır metal nehir havzasında yaşama elverişsiz bir ortam oluştursa da hayat, insan elinin değmediği yerlerde hiç bozulmadan var olmaya devam ediyor.

http://www.ibtimes.co.uk/first-underwater-views-newly-discovered-amazon-reef-system-revealed-1603791 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-1D2149458 2 yıl
Olabilir neden olmasın PM attım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
optimist. 2 yıl
Bende diyorum bu Brezilya'da son zamanlardaki karışıklıkta neyin nesi ? Kokusu çok geçmeden çıktı. Sömürüceler Dünya'dan silinmediği sürece biz daha çok savaş ve iç savaş görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 2 yıl
Ulan ne pis bi ırkız. İçine işedik gezegenin. Karnımızın doyması neyimize yetmiyor. Of offf...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kraven 2 yıl
Haber yazmadan önce Türkçe öğrenme ve kullanma şartı getirilmeli editörler için. "Amazon Nehrindeki petrol sahası saklı mercan kayalıklarının keşfiyle adını duyurdu" ne demek yahu ? 86 defa okuduktan sonra anlayabildim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Veinglory 2 yıl Kraven
Kraven

Haber yazmadan önce Türkçe öğrenme ve kullanma şartı getirilmeli editörler için. "Amazon Nehrindeki petrol sahası saklı mercan kayalıklarının keşfiyle adını duyurdu" ne demek yahu ? 86 defa okuduktan sonra anlayabildim.

Haberi yazana dikkatini çekerim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aşırı Zeki Adam 2 yıl
kurutmadiginiz bi orası kaldı. orayı da kurutun
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suleyman5000 2 yıl
Başlığın türkçe tercüme si var mi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2jz1993 2 yıl
Resiflerle ilgili bp nin uzun süredir çalışma yaptığını oluduğum makalelerden biliyordum.Keşke hiç doğaya dokunulmasa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 2 yıl
Geçmiş olsun Brezilyalılara. Petrol demek silah ve savaş demek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 2 yıl
son foto bilinçaltıma oynadı resmen::))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3166 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
royal dutch shell, bp ve
3 etiket daha total Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi 2 yıl Ryzen işlemcilerin fiyatları hakkında yeni iddia [GÜNCELLEME] 2 yıl Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi 2 yıl Finans sektörünün yeni gözdesi Blockchain nedir, kullanım alanları nelerdir? 2 yıl Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike 2 yıl Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita 2 yıl Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi 2 yıl Asus'un 5.000 mAh pilli ZenFone 3s Max modeli önümüzdeki hafta tanıtılacak 2 yıl LG V20 inceleme "Ses ve görsel uzmanı" 2 yıl Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları 2 yıl Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak 2 yıl Wordpress’te ortaya çıkan 3 önemli güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Galaxy Note 7 halen popüler 2 yıl Google, Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak 2 yıl Meizu Pro 7 çift kenarı kavisli ekranla ortaya çıktı 2 yıl Pac-Man'in babası Masaya Nakamura hayatını kaybetti 2 yıl Yıldız Teknik Üniversitesi robot yarışları için geri sayım devam ediyor 2 yıl Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti 2 yıl Geçmişten gelen tahmin: 100 Yıl içinde kömür kullanımı son bulacak! 2 yıl Türk araştırmacılar 1 saat içinde kendini onarabilen malzeme geliştirdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon Nehrindeki petrol sahası saklı mercan kayalıklarının keşfiyle adını duyurdu Sonraki Elon Musk: Ulaşımı üç boyutlu hale getirmeliyiz 2 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında her şey 2 yıl Savcılar Samsung veliahtının peşini bırakmıyor, bu kez gündemde safkan bir yarış atı var 2 yıl Griff 300 drone dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip 2 yıl Nokia’nın dijital asistanı karşınızda 2 yıl Danimarka dünyanın ilk "dijital elçi"sini atıyor 2 yıl Android Nougat için Xposed Framework'ün gelmesi aylar sürebilir 2 yıl Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü'nü hediyelerle kutlamaya var mısınız? 2 yıl Moto G5 ortaya çıktı 2 yıl Cep telefonuyla kan tahlili yapılmasını sağlayan uygulama geliştirildi 2 yıl Yerli elektrikli araca İnci Akü desteği 2 yıl Microsoft, Xbox One arayüzünde güncelleştirmeye gidiyor 2 yıl Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı 2 yıl Apple AirPods'un siyahı da çıktı: BlackPods 2 yıl İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı 2 yıl SK Hynix'ten müjdeli haberler var! 2 yıl Seagate 2018'de 16TB'lık sabit disk üretmeyi planlıyor 2 yıl WhatsApp’a yeni düzenleme seçenekleri geliyor 2 yıl Trump'ın seyahat yasağı teknoloji dünyasını da vurdu 2 yıl Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim