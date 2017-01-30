Amazon Nehrindeki petrol sahası saklı mercan kayalıklarının keşfiyle adını duyurdu

Okyanus bilimciler ve GreenPeace çevre örgütünün gönüllüleri gün yüzü görmemiş resiflere ulaşabilmek için Brezilya kıyı hattının 100 kilometre açığına gidip 220 metreden dalışlarına dair görüntüler alarak bulgularını raporladılar. 9500 kilometre karelik resif ekosistemi neredeyse 1000 kilometre boyunca uzanıyor ve Amazon Nehri Havzası'nın Atlas Okyanusu'na açıldığı ağzında yer alıyor.

Sadece 'yirmide biri' keşfedilmiş bir doğa...

"Bu resif topluluğu bulunduğu yerdeki ışığın azlığı ve su kimyası nedenleri başta olmak üzere birçok nedenden ikinci bir görüşü gerektiriyor" diyen Nils Asp, araştırmacısı olduğu Brezilya Pará Devlet Üniversitesi adına, "Buradaki büyük fırsat, yeni canlı türlerini keşfetmek ve Amazon kıyıları boyundaki balık sürülerinin sağlığının ekonomik olarak değerinin gözden geçirilmesi" olduğunu belirtiyor.

Asp ve beraberindekiler, nehir havzasındaki mercan kayalıklarının nasıl da az ışıkta büyüyebildiğini araştırmak için fırsat kolluyorlar.

Meraklı araştırmacı, "Temenni ederiz ki bu keşif aracılığıyla mercan kayalıklarının gün yüzüne çıkarılmasında bizim de payımız olur ve şimdiye kadar sadece küçük bir bölümünü tanımlayabildiğimiz ekosistemdeki canlı yaşamının tüm ayrıntılarını rapor edebiliriz" diyerek saklı yaşam alanının korunması için çağrıda bulundu.

Çevre Felaketi Kapıda!

Benzeri nehir yataklarında bulunması nadir olan mercan resifinin barındırdığı kendine hâs canlı türleri araştırılmayı bekliyor.

El değmedik resifin karşı karşıya olduğu tehlike ise, petrol mühendisliğine yeni bir saha olarak Brezilya İdaresi tarafından bu alandaki araştırmalara izin verilmesi. Total ve BP petrokimya şirketleri çağrıya cevap verirken 2013 yılında nehir havzasına sondaj iznini çoktan aldılar.

Çevre örgütü Greenpeace ise, Amazon Nehri'nin çatal ağzındaki güçlü akıntılar ve bol miktarda birikmiş alüvyon nedeniyle sondajlama zemini oluşturması çalışmalarının beklenen ağır ilerlediğini söylüyor. "Bu mercan kayalıklarının yanı sıra Amazon Nehri havzasının açıldığı tüm deniz yatağını kurumsal hırslar için göz yumulacak bir çevre tahribatına karşı korumalıyız, resif Total petrol havzalarından sadece 8 kilometre uzakta kalıyor ve çevre izinlerinin dahası da onay aşamalarında bekliyor" diyen Thiago Almeida, dünyanın en büyük nehri olan Amazon'un ne kadar serbest teşebbüse açık olduğuna işaret ediyor.

Kutup Ayılarının Zaferi! Bilindiği üzere petrol çıkarma faaliyetlerine açılan bir önceki bakir toprak, dünyanın öbür ucundaki Alaska yarımadasıydı. Shell firmasının aldığı ruhsat, çevrede bırakacağı tahribatı önlemek adına çevrecilik gerekçesiyle geri alınmıştı.

Hazine avcılarının diyarı "Amazon":

Amazon Nehri dünyanın en büyük nehir havzası ve akıntı debisi miktarına sahip olsa da nehir yatağında bulunan altın rezervleri nedeniyle altın arayan define avcılarının teşebbüslerine açık kanunun uğramadığı sahipsiz bir bölge. Kullanılan cıva sayesinde ayrıştırılan altından geriye kalan onca ağır metal nehir havzasında yaşama elverişsiz bir ortam oluştursa da hayat, insan elinin değmediği yerlerde hiç bozulmadan var olmaya devam ediyor.

http://www.ibtimes.co.uk/first-underwater-views-newly-discovered-amazon-reef-system-revealed-1603791

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Resiflerin keşfi geçtiğimiz 2016 senesi Nisan'ında araştırmacılar çeşitli kabuklular ve mercan benzeri kırmızı yosunlar için deniz dibini tararken gerçekleşti. İlk bakışta gözlerine inanamayan araştırmacılar, nehir ağızlarında bulunması genelde oldukça seyrek gerçekleşen mercan gelişiminin bulanık sular, yüksek tuzluluk seviyesi ve asitliğe karşın ayakta kalabilmesi karşısında varsanılarının sarsıldığına tanıklık etti.