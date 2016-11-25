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Amazon Souq'u almak için masada

e-ticaret devi Amazon, Ortadoğu piyasasında söz sahibi olan online alışveriş sitesi Souq.com'u bünyesine katarak pazarını önemli ölçüde geliştirmeyi planlıyor.
2 yıl
1,2b
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2
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Görünüşe göre online perekendecilik sitesi olan Dubai merkezli Souq.com satılıyor. Amazon ile irtibata geçen şirkete 1 milyar dolar teklif verildi. Eğer Amazon souq.com’u satın alırsa büyüyen orta doğu pazarında büyük bir yer edinecek.
Başlangıçta Soug.com hissesinin %30’unu satmayı planlıyordu ancak Amazon'un teklifi şirketin fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Şu ana kadar yetkililer bilgi sızdırılmaması için tedbirli davranıyorlar ve Souq.com’un sözcüsü de konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Soug.com her yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan’a ortalama 1.5 milyon ürün satmakta.
Şirketin CEO’su Ronaldo Mouschawar da bir röportajda şirketin gelecekte satılabileceğini ifade etmişti. İlerleyen günlerde satışa ilişkin daha somut bilgiler ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyoruz.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-24/amazon-said-in-talks-to-buy-dubai-s-souq-com-in-1-billion-deal Yorum Yaz
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TormentedSoul 2 yıl en beğenilen
bu amazon alibaba grubun liderliğini elinden almaya çalışıyor
bence hak ediyorda
souq sonrası bi hepsiburada alsa da şahane olsa
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esmerbuyucu 2 yıl
Türkiye'den bir şeyler alsaydı. Hep Araplar mı alacak biraz da Amazon alsın.
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TormentedSoul 2 yıl en beğenilen
bu amazon alibaba grubun liderliğini elinden almaya çalışıyor
bence hak ediyorda
souq sonrası bi hepsiburada alsa da şahane olsa
Yanıtla +5
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