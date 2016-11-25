Amazon Souq'u almak için masada

Görünüşe göre online perekendecilik sitesi olan Dubai merkezli Souq.com satılıyor. Amazon ile irtibata geçen şirkete 1 milyar dolar teklif verildi. Eğer Amazon souq.com’u satın alırsa büyüyen orta doğu pazarında büyük bir yer edinecek.

Başlangıçta Soug.com hissesinin %30’unu satmayı planlıyordu ancak Amazon'un teklifi şirketin fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Şu ana kadar yetkililer bilgi sızdırılmaması için tedbirli davranıyorlar ve Souq.com’un sözcüsü de konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Şirketin CEO’su Ronaldo Mouschawar da bir röportajda şirketin gelecekte satılabileceğini ifade etmişti. İlerleyen günlerde satışa ilişkin daha somut bilgiler ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyoruz.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-24/amazon-said-in-talks-to-buy-dubai-s-souq-com-in-1-billion-deal

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Soug.com her yılve’a ortalama 1.5 milyon ürün satmakta.