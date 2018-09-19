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Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi

Amazon Türkiye, bugün itibariyle açıldı ve ürün satışları başladı. Dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon sonunda Türkiye'de! Amazon Türkiye hakkında detaylar haberimizde.
8 ay
26,3b
1
384
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi
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E-ticaret devi Amazon, uzun bekleyişin ardından Türkiye'de resmen hizmete girdi. Amazon Türkiye hizmete girdi ve ürün satışına başlandı. Amazon Türkiye, üzerinden satılan ürünler, Türk Lirası cinsinden ücretlendiriliyor ve Türkiye'deki depolardan kullanıcıya ulaştırılıyor.

Amazon Türkiye, ülkemizdeki e-ticaret sektörüne büyük hareketlilik kazandıracak. Elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün Amazon Türkiye üzerinden kullanıcı ile buluşuyor. 

Amazon Türkiye’ye amazon.com.tr adresinden girebilirsiniz. Siteye girişte kullanıcıları aşağıdaki mektup karşılıyor.

Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi
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Amazon Türkiye neler satacak? 

İlk etapta Amazon Türkiye'de 15 farklı kategoride ürünün satışı yapılabilecek. Satışı yapılabilecek ürünlerin listesi şöyle:

  • Cep Telefonları
  • Bilgisayar: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, sürücüler, depolama cihazları vb.
  • Fotoğraf Makinesi: Fotoğraf makineleri, kameralar, teleskoplar, fotoğrafçılık ürünleri
  • Elektronik Aksesuarlar: Ses, video, kamera, fotoğraf, cep telefonu, otomobil elektroniği, bilgisayar ve ofis aksesuarları
  • Elektronik Ürünler: TV'ler, CD çalarlar, araba ses sistemleri, GPS
  • Kişisel Bakım Aletleri: Saç kurutma makinesi, fön makinesi, elektrikli tıraş makinesi gibi elektrikle ya da pille çalışan kişisel bakım aletleri
  • Ev Gereçleri ve Dekorasyon: Elektrikli el aletleri, tesisat, elektrik, inşaat malzemeleri, hırdavat, dekorasyon ürünleri vb.
  • Ev ve Mutfak Ürünleri: Mutfak gereçleri, küçük mutfak aletleri, ütü, elektrikli süpürge, mobilya, dekorasyon, banyo ürünleri, zücaciye, ev aksesuarları, ısıtma ve soğutma çözümleri gibi ürünler
  • Oyuncaklar ve Oyunlar: Çocuk ve okul öncesi öğrenme ve öğrenme oyuncakları, bebekler, kahraman figürleri, aile oyunları, el sanatları, hobi ürünleri vb.
  • Oyun Konsolları ve Oyunları: Oyun konsolları, oyunlar, konsol aksesuarları
  • Kitap: Kitaplar, takvimler, dergiler, diğer yayınlar
  • Bebek Ürünleri (Kıyafet Hariç): Bebek yatak odası, emzirme ve besleme ürünleri, güvenlik ekipmanları, alt değiştirme ürünleri gibi
  • Kırtasiye ve Ofis Ürünleri: Okul ve eğitim malzemeleri, kalemler, defterler, sarf malzemeleri, ofis mobilyası, yazıcılar, projektörler, hesap makineleri vb.
  • Spor & Outdoor Ürünleri: Egzersiz ve fitness ürünleri, outdoor sporları, bisiklet, aksiyon sporları ürünleri, av malzemeleri, tekne ve balıkçılık ürünleri vb.



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Baxı 8 ay en beğenilen
Amazon kaynanan sevmiyormuş , sofrayı yeni kaldırdık.
Dolar 2-3-4- TL iken neredeydin ☹️
Şimdi buralar hep dutluk. Hep Amazon ormanı gibi sakin ve vahşi
Yanıtla +317
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voodoo child 8 ay
Bu kurla ucuz bir urun satın alabileceğini sanan yanılır. Hizmet anlayışı da en fazla 2 hafta içinde Türkiye ye uyum sağlar.
edit:imla
Yanıtla +134
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astegon 8 ay
E bu ne şimdi? Hani amazon'un kendi stok sistemi? Hani nerede? Yine aynı satıcılar, yine aynı çakallar. Fiyatlar 3-5 TL farklı o kadar.
Ne anladım ben şimdi Amazon'dan.
Peeeeh.
E bu ne şimdi? Hani amazon'un kendi stok sistemi? Hani nerede? Yine aynı satıcılar, yine aynı çakallar. Fiyatlar 3-5 TL farklı o kadar.Ne anladım ben şimd...
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Yanıtla +106
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22 Avatar Avatar Avatar
dunaj 7 ay
Buradan satıcısı amazon olan ürünlerin dışında bir şey alınmaz. Adam almış pazaryerinde öz hakiki zart zurt kardeşler elektronikten bir şey, amazon diye ağlıyor. Kardeşim senin bilmem ne kardeşler elektroniğe ulaşman için amazon.com.tr'ye ihtiyacın yoktu ki. Aynı adamlar n11de de, hepsiburadada da satış yapıyordu zaten. Amazonu kullanmanın bir mantığı yok.
Saticisi amazon olan çoğu üründe muadillerinden daha ucuz Amazon. Ben çakal türk satıcısından alışveriş falan yapmam. Bu adamlar kazansın kazanacaksa. Yıllardır amazon.de sitesinden tonla şey aldım, en ufak bir problemde ikiletmeden çözdüler. Hb ve n11'e kalsaydı işimiz boş otobüste ayakta giderdik. İyi ki geldiler, zamanla çok daha iyi olacak. Hepsiburada trolleri de issiz kalacak inşallah.
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Xerneo 8 ay
Fiyatlar yine Türk çakalların elinde.
Amazondan maksimum 50 TL'ye aldığım şey burada 75 TL.
O zaman "BEN APTAL MIYIMMM?"
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DH Misafiri 8 ay
Türkiye'de Hepsiburada varken Amazon bu fiyatlarla iş yapamaz. 3 4 ürüne baktım sadece +1000 TL üzeri. Aralarında minimum 150 TL fark var.
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ekksl6 8 ay DH Misafiri
Hepsiburada mı:) sizi daha mağdur etmediler sanırım.
Mağduriyet dediğim de yanlış fiyat sonrası düşük bedele ürün alma gibi olaylar değil, yanlış anlaşılmasın.
Ne oldu ki demeyin yüzlerce konu var açın bakın..
Amazon iyice otursun bundan sonra HB sinek avlar demedi demeyin... eşek gibi de indirim yaparlar ve eskisi gibi olmayan ürün satmaya çalışmazlar..
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rohan32 8 ay
Ayrıca Washington Post gazetesinin de sahibidir.
Amazon’un merkezi Seattle şehir merkezinde 40.000 kişinin çalıştığı bir ‘şehir kampüsüdür’.
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Dogukankaya844 8 ay
Daha yeni açıldığı için dikkatli olmak lazım biraz otursun sonra yaparsınız alışverişinizi.
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memis0051 8 ay
Satıcı: Amazon. Başlık başka ürün başka. Dikkat etmek lazım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dostum kertenkele 8 ay
Aldığın üründe sorun çıkınca kiminle muhatap olacaksın. N11 ve hepsiburada gibi arkanda duracaklarmı sistem daha oturmamış biraz zaman geçsin bakalım. Ayrıca fiyatlar öyle anormal bir şekilde ucuz değil normal seviyede macera aramaya gerek yok. Üstelik okuduğum habere göre verilen siparişler iptal ediliyor muş sebebi de stokta yok sistem düzgün çalışmıyor yani stokta olmayan ürünü satıyorlar.
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mito1172 8 ay dostum kertenkele
o zaman bende çok şans var
çünkü alırken stokta son 2 ürün diyordu gece aldım ertesi gün bitti tabi benim ürün geldi 1 gün de
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ysakay 8 ay
Daha önce amazon fr de veya couk dan aldığımız donanımların garantisine bakıcak mı Amazon Türkiye?
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Portraitclub 8 ay
Bu adamların ups kargo ile çalışmaları lazım
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mito1172 8 ay Portraitclub
ups her il yada ilçede yok yalnız
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yanıyor 8 ay
amazon.com.tr/...
Kargo bedava, fiyat hepsiburada ve diğerlerine göre uygun. Bebek ya da çocuğu olan kaçırmasın
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