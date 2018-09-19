Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi

E-ticaret devi Amazon, uzun bekleyişin ardından Türkiye'de resmen hizmete girdi. Amazon Türkiye hizmete girdi ve ürün satışına başlandı. Amazon Türkiye, üzerinden satılan ürünler, Türk Lirası cinsinden ücretlendiriliyor ve Türkiye'deki depolardan kullanıcıya ulaştırılıyor.
Amazon Türkiye, ülkemizdeki e-ticaret sektörüne büyük hareketlilik kazandıracak. Elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün Amazon Türkiye üzerinden kullanıcı ile buluşuyor.
Amazon Türkiye’ye amazon.com.tr adresinden girebilirsiniz. Siteye girişte kullanıcıları aşağıdaki mektup karşılıyor.
Amazon Türkiye neler satacak?
İlk etapta Amazon Türkiye'de 15 farklı kategoride ürünün satışı yapılabilecek. Satışı yapılabilecek ürünlerin listesi şöyle:
- Cep Telefonları
- Bilgisayar: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, sürücüler, depolama cihazları vb.
- Fotoğraf Makinesi: Fotoğraf makineleri, kameralar, teleskoplar, fotoğrafçılık ürünleri
- Elektronik Aksesuarlar: Ses, video, kamera, fotoğraf, cep telefonu, otomobil elektroniği, bilgisayar ve ofis aksesuarları
- Elektronik Ürünler: TV'ler, CD çalarlar, araba ses sistemleri, GPS
- Kişisel Bakım Aletleri: Saç kurutma makinesi, fön makinesi, elektrikli tıraş makinesi gibi elektrikle ya da pille çalışan kişisel bakım aletleri
- Ev Gereçleri ve Dekorasyon: Elektrikli el aletleri, tesisat, elektrik, inşaat malzemeleri, hırdavat, dekorasyon ürünleri vb.
- Ev ve Mutfak Ürünleri: Mutfak gereçleri, küçük mutfak aletleri, ütü, elektrikli süpürge, mobilya, dekorasyon, banyo ürünleri, zücaciye, ev aksesuarları, ısıtma ve soğutma çözümleri gibi ürünler
- Oyuncaklar ve Oyunlar: Çocuk ve okul öncesi öğrenme ve öğrenme oyuncakları, bebekler, kahraman figürleri, aile oyunları, el sanatları, hobi ürünleri vb.
- Oyun Konsolları ve Oyunları: Oyun konsolları, oyunlar, konsol aksesuarları
- Kitap: Kitaplar, takvimler, dergiler, diğer yayınlar
- Bebek Ürünleri (Kıyafet Hariç): Bebek yatak odası, emzirme ve besleme ürünleri, güvenlik ekipmanları, alt değiştirme ürünleri gibi
- Kırtasiye ve Ofis Ürünleri: Okul ve eğitim malzemeleri, kalemler, defterler, sarf malzemeleri, ofis mobilyası, yazıcılar, projektörler, hesap makineleri vb.
- Spor & Outdoor Ürünleri: Egzersiz ve fitness ürünleri, outdoor sporları, bisiklet, aksiyon sporları ürünleri, av malzemeleri, tekne ve balıkçılık ürünleri vb.
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Dolar 2-3-4- TL iken neredeydin ☹️
Şimdi buralar hep dutluk. Hep Amazon ormanı gibi sakin ve vahşi
edit:imla
Ne anladım ben şimdi Amazon'dan.
Peeeeh.