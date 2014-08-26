Amazon Twitch'i resmen satın aldı





YouTube'nin aldı alıyor şeklinde haberlerine yer verdiğimiz canlı video yayın platformu Twitch, sürpriz bir şekilde e-ticaret devi Amazon'a satıldı.





2011 yılında Justin.tv kurucuları tarafından temelleri atılan Twitch, hali hazırda en çok ziyaret edilen canlı oyun yayını platformu haline geldi. 1 milyon yayıncı hesabın yer aldığı platformu geçen ay 55 milyon kişi ziyaret etmiş ve 15 milyar dakikalık içerik izlemişti. Bu alanda Twitch rakipleri Ustream ve YouTube'yi de geride bırakmıştı.





Amazon'un oyun dünyasına olan ilgisi giderek artıyor. Firma geçtiğimiz aylarda Double Helix firmasını satın alarak Amazon Game Studios iştirakini kurmuştu. Kindle tabletlerine ve Fire akıllı telefon ile televizyon kutusuna oyun geliştiren Amazon'un Twitch platformunu hangi amaçlar için kullanacağı bilinmiyor.





Pek çok güvenilir kaynak Twitch'in YouTube tarafından satın alınma aşamasında olduğunu ve artık işin imzalara kaldığını dile getirmişti. Amazon'un Twitch ile ilgilendiği ise henüz dün sabah internete düştü ve akabinde de resmi açıklama geldi. Aradan geçen zamanda nelerin değiştiği ise merak konusu oldu.

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1960768&highlight=