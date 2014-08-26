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Amazon Twitch'i resmen satın aldı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon Twitch'i resmen satın aldı

YouTube'nin aldı alıyor şeklinde haberlerine yer verdiğimiz canlı video yayın platformu Twitch, sürpriz bir şekilde e-ticaret devi Amazon'a satıldı. 

2011 yılında Justin.tv kurucuları tarafından temelleri atılan Twitch, hali hazırda en çok ziyaret edilen canlı oyun yayını platformu haline geldi. 1 milyon yayıncı hesabın yer aldığı platformu geçen ay 55 milyon kişi ziyaret etmiş ve 15 milyar dakikalık içerik izlemişti. Bu alanda Twitch rakipleri Ustream ve YouTube'yi de geride bırakmıştı. 

Amazon'un oyun dünyasına olan ilgisi giderek artıyor. Firma geçtiğimiz aylarda Double Helix firmasını satın alarak Amazon Game Studios iştirakini kurmuştu. Kindle tabletlerine ve Fire akıllı telefon ile televizyon kutusuna oyun geliştiren Amazon'un Twitch platformunu hangi amaçlar için kullanacağı bilinmiyor. 

Pek çok güvenilir kaynak Twitch'in YouTube tarafından satın alınma aşamasında olduğunu ve artık işin imzalara kaldığını dile getirmişti. Amazon'un Twitch ile ilgilendiği ise henüz dün sabah internete düştü ve akabinde de resmi açıklama geldi. Aradan geçen zamanda nelerin değiştiği ise merak konusu oldu.  

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1960768&highlight= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JonnyCaqe 4 yıl
Google un alamadığı çok iyi olmuş,
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SanayiSupportu 4 yıl
Amazondada bitmeyen para var sanirim
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BlogKaan 4 yıl
Youtube alsaydı işin içine telif girerdi diye düşünüyorum. Yerinde olmuş. Yayınları kontrol için bir sistem vb. getirebilirdi.
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Bl00dyHell 4 yıl
Google'ı severim fakat zamanla her şeye el atmaları can sıkıcı bir hale gelmişti. İnsan farklı anlayışlar ve tasarımlar görmek istiyor. Bu yüzden Amazon tarafından alınmasına sevindim.
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Efetarikk 4 yıl
Ya gugil amazonu alirsa
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Virtual Reality 4 yıl
Facebook'un Oculus Rift'i satın alması bana ne kadar itici geldiyse ve mide bulantısı yaptıysa, google' ın Twitch'i talip olması da bir o kadar itici geliyordu. Keşke amazon alsa diyordum. Hiç değilse profesyonel ve seviyeli bir ortam olur.
Youtube'a yüklenen videoların altında ki yorumlarda seviyesizliği görüyoruz. Twitch in sahibi google olursa, orada da aynı seviyesizlik baş gösterecekti.
Amazon' un alması biz gamerlar açısından iyi oldu. Hayırlı olsun, inşallah doğru politikalar izlerler. Google gibi saldım çayıra mevlam kayıra yapmasınlar.
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darkest earth 4 yıl
Çöp arayüz çöp kalacak demek ki. Google alsaydı keşke. 2005ten kalma gibi sitesi
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Virinom 4 yıl
Google da gidip Amazon'u satın almasın :D
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V4LKyR 4 yıl
Vay be, imza aşamasındayken Amazon'un çıkıp satın alması demek ki Amazon'un iyi para bastığı anlamına geliyor.
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mrsmrc 4 yıl
Abi paraya bakar mısın
970 milyon dolar
Dokuzyüzyetmişmilyondolar


Yuh diyorum

Hayırlı olsun en diyelim
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Reddemon35 4 yıl
Google da amazonualacakmis ??
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bkaakco 4 yıl
Google ile anlaşamadılar demek ki.
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Kulak Misafiri 4 yıl bkaakco
bkaakco
Google ile anlaşamadılar demek ki.

Demek ki.
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