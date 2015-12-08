Amazon Underground geliştiricilere büyük paralar kazandırıyor





Amazon'un yaz aylarında kullanıma sunduğu yeni platformu Amazon Underground, belirlediği yeni iş modeli ile geliştiricilere önemli gelirler kazandırmaya başladı. Diğer mağazalarda ücretli sunulan veya iç satın alımlar barındıran oyunların, Underground platformunda daha fazla gelir elde ettiği belirtiliyor.





Amazon ile anlaşma yaparak Underground servisinde oyunlarını ve oyun içi teklifleri ücretsiz olarak sunmaya başlayan Rovio, gelirlerini üçe katladığını açıkladı. Peki bu uygulamalar nereden para kazanıyor? Tabii ki oynandığı dakika başına Amazon geliştiricilere belirli bir ücret ödüyor.





Amazon Underground uygulaması normalde diğer Amazon alışveriş uygulamasından farklı değil. Ekstra olarak Underground adında yeni bir sekme üzerinden uygulamalara erişilebiliyor. Amazon, uygulama mağazasındaki ücretsiz uygulamaları bu sekmede topluyordu. İş modelindeki değişiklikle birlikte geliştiriciler ücretli uygulamalarını ücretsiz hale getirerek platforma sunabiliyor ve gelirini bizzat Amazon'dan elde ediyor.





Amazon, önemli yapımların ve iç satın alımların ücretsiz hale getirilmesi ile Underground platformuna daha fazla kullanıcı çekmeyi amaçlıyor. Böylelikle doğal bir reklam aracı ortaya çıkmış oluyor. Geliştiriciler de platforma yaptıkları katkı derecesinde paylarına düşen geliri alıyor.





Rovio'nun üç kata kadar daha fazla gelir elde edebilmesi gerçekten önemli bir konu. Amazon iş modelini diğer geliştiricilere de kabul ettirebilirse kullanıcılar açısından büyük avantaj ortaya çıkacak. Elbette bu durumda kullanıcıların oyunlara ne kadar fazla zaman harcadığı da öne çıkmaya başlayacak. Amazon Underground uygulaması aşağıdaki linkten harici olarak indirilerek kurulmak zorunda. Google Play üzerinde yer almıyor.







