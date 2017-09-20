Huawei Mate 10 fiyat konusunda iPhone X’i geride bırakacak

Huawei’nin Ekim ayına gün sayan yeni ve iddialı amiral gemi akıllı telefonu Mate 10 fiyatıyla da çok konuşulacak. Aslında amiral gemi modellerinde 1000$ sınırının da yavaş yavaş aşılmaya başladığını buradan anlayabiliyoruz.

Çıta çok yükseldi

Galaxy Note 8, iPhone X derken 1000$ sınırını aşan akıllı telefon trendine Huawei Mate 10 da katılıyor. Gelen bilgilere göre modelin en üst versiyonu 1000$ seviyesinin çok çok üzerine çıkıyor.

Huawei Mate 10 firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ve ilk yapay zeka destekli telefonu olacak. Bunun en büyük sebebi ise 10nm sürecinde üretilen Kirin 970 yonga seti. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 970 ayrıca yapay zeka işlem birimi de barındırıyor. Böylece telefonda kullanıcısını tanıyan ve analiz eden sistemler hızlı bir şekilde çalışabilecek.

5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ile gelecek Huawei Mate 10 modelinde farklı konfigürasyonlar var. Orijinal modelde ekran tamamen düz. Mate 10 Pro modelinde ise çok ince çerçeveli ve kavisli bir ekran mevcut. Fiyat da işte burada yükseliyor.

Gelen bilgilere göre Huawei Mate 10 modelinin 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyonu 650$ olacak. En ucuz versiyon bu. 6GB RAM-128GB depolama kapasitesi için 745$, 6GB RAM-256GB depolama kapasitesi için 850$ talep ediliyor.

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Huawei Mate 10 Pro ise çıtayı daha da yukarı çekiyor. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran en ucuz versiyon 850$ civarında. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi için 940$ ödemek gerekiyor. 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi de 1024$ civarında. 8GB RAM ve 256GB depolama kapasiteli en tepe versiyon ise 1138$ civarında.

Yavaş yavaş amiral gemilerinde 1000$ sınırının aşıldığını görüyoruz. Yıllar önce 600$ fiyat seviyesi oldukça makul görülüyordu. Bugün 700$-800$ fiyat seviyeleri tüketici tarafından kabul görmüş durumda. Haliyle yavaş yavaş ortalama fiyatlar da yükseliyor. Bakalım fiyat yarışı nerede son bulacak?