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Huawei Mate 10 fiyat konusunda iPhone X’i geride bırakacak

17 Ekim itibariyle görücüye çıkacak olan Huawei Mate 10 amiral gemisinin Pro versiyonunda çıta iyice yükseliyor. Kaynaklar 1200$ seviyesinin zorlanmaya başladığını rapor ediyor.
1 yıl
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33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Ekim ayına gün sayan yeni ve iddialı amiral gemi akıllı telefonu Mate 10 fiyatıyla da çok konuşulacak. Aslında amiral gemi modellerinde 1000$ sınırının da yavaş yavaş aşılmaya başladığını buradan anlayabiliyoruz.

Çıta çok yükseldi

Galaxy Note 8, iPhone X derken 1000$ sınırını aşan akıllı telefon trendine Huawei Mate 10 da katılıyor. Gelen bilgilere göre modelin en üst versiyonu 1000$ seviyesinin çok çok üzerine çıkıyor.

Huawei Mate 10 firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ve ilk yapay zeka destekli telefonu olacak. Bunun en büyük sebebi ise 10nm sürecinde üretilen Kirin 970 yonga seti. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 970 ayrıca yapay zeka işlem birimi de barındırıyor. Böylece telefonda kullanıcısını tanıyan ve analiz eden sistemler hızlı bir şekilde çalışabilecek.

5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ile gelecek Huawei Mate 10 modelinde farklı konfigürasyonlar var. Orijinal modelde ekran tamamen düz. Mate 10 Pro modelinde ise çok ince çerçeveli ve kavisli bir ekran mevcut. Fiyat da işte burada yükseliyor.

Gelen bilgilere göre Huawei Mate 10 modelinin 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyonu 650$ olacak. En ucuz versiyon bu. 6GB RAM-128GB depolama kapasitesi için 745$, 6GB RAM-256GB depolama kapasitesi için 850$ talep ediliyor.

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Huawei Mate 10 Pro ise çıtayı daha da yukarı çekiyor. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran en ucuz versiyon 850$ civarında. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi için 940$ ödemek gerekiyor. 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi de 1024$ civarında. 8GB RAM ve 256GB depolama kapasiteli en tepe versiyon ise 1138$ civarında.

Yavaş yavaş amiral gemilerinde 1000$ sınırının aşıldığını görüyoruz. Yıllar önce 600$ fiyat seviyesi oldukça makul görülüyordu. Bugün 700$-800$ fiyat seviyeleri tüketici tarafından kabul görmüş durumda. Haliyle yavaş yavaş ortalama fiyatlar da yükseliyor. Bakalım fiyat yarışı nerede son bulacak?

 

https://www.phonearena.com/news/The-most-expensive-Huawei-flagship-will-cost-more-than-Apples-iPhone-X_id98217 Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Sonuçta 1000$ birim para, Dolar üzerinden 1400$ alan adam rahatlıkla alabilir. Burada 1000tl olsa mağazalar yağmalanır

1-2 yıl öncesine kadar bir cihaza 650$ veren adam şimdi 1000$ veriyor.Zam oranı %54
Biz ise 2000-2500 tl veriyorduk, şimdi 4000-5000tl.Zam oranı %100
Adamlar ne yapsa bize yetişemez, biz her zaman lideriz

Sonuçta 1000$ birim para, Dolar üzerinden 1400$ alan adam rahatlıkla alabilir. Burada 1000tl olsa mağazalar yağmalanır1-2 yıl öncesine kadar bi...
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pastadanadam 1 yıl
Whatsapp'da 2 sn daha hızlı mesaj atmak için, Instagram'da 3 sn daha hızlı fotoğraf paylaşmak için daha fazla para vereceğiz artık. Güzelmiş.
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Cosster 1 yıl
En pahalı iPhone X 1.149$ en pahalı Mate 10 Pro 1.138$... Matematik öğretmenine çok selamlar...
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lucas10 1 yıl
Bende Huawei hayranlarından biriyim ama fiyatlar iyice uçmaya başladı. Kolay para kazanmanın yolunu bulanlar için bu fiyatlar hiç birşey. Zaten telefon fiyatlarının uçması bu kolay para kazanan arkadaşların etkisi. Arz talep meselesi.


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aycibin 1 yıl
olsun bizim ekonomimiz çooğğğğ eyi
zaten teknolojiyi fazla şşaaapmamak lazım.işine yarayacak kadarını kullnacaksın.sonra kafayı falan yersin!!!
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xaidascroll 1 yıl
Huawei, Apple politikasını izleyip telefonlarını bu kadar pahalı yaparsa sonu yakındır. Millet o kadar Çin malına vereceğine gider iPhone alır. Telefon alanların yüzde kaçı performansa donanıma bakıyor ki? Özellikle iPhone cuların çoğu şekil için alıyor. Mate 10 belki daha canavar olacak ama ortam yapma konusunda milletin tercihi yine iPhone yine iPhone...
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kadirirdem 1 yıl
Böyle telefonları ve fiyatları gördükçe Xiaomi ve One plus iyi ki var diyorum.
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TheLastNinja 1 yıl
resmi fiyatlar mı bu? yoksa psikolojik olarak etkilemek için yalan haber mi yapıyorlar?
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muroooo19 1 yıl
sadece fuck off!
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hakankaran 1 yıl
9 undan ne gorduk de 10 undan bwklentie olacacakk ..m
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nebulabado 1 yıl
Zaten kimsenin bu fiyatlara telefon aldığı yok arkadaşlar. Buradan haberleri okuyup gaza gelmeyin. Önceden tekno marketlerin telefon stantlarını önü ana baba günü olurdu, telefon incelemek için sıra beklerdiniz şimdi resmen sinek avlıyorlar.
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QuexSeeL 1 yıl
Dolar 1 e 1 TL bile olsa 1000 $ lık telefon almam herhal. Gider şuan düşündüğüm mi 5s plus gibi bir telefon alır geçerim.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Dolar 1 e 1 TL bile olsa 1000 $ lık telefon almam herhal. Gider şuan düşündüğüm mi 5s plus gibi bir telefon alır geçerim.

Bu nasıl bir matematik beynim yandı.

1$=1 lira olsa, 1000$'lık telefon 1000 lira olur. Ama sen 1000 dolarlık telefon almam gider Mi 5S Plus (1500 lira) alırım demişsin.
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cosica 1 yıl
note-5'e devam. ne bu böyle yaw. insanların kazancı da bu şekilde yükselse iyi olacak ama mümkün değil. note-5 çıktığında 900 dolar altında aldık ama bugün note-8 1400 dolardan çıktı. vergilerden de öte bir fiyat farkı var ortada.
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