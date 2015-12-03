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Amazon, başlıksız arttırılmış gerçeklik peşinde

Çevrimiçi alışveriş denildiği zaman akıllara gelen ilk isimler arasında başı çeken Amazon, ortaya çıkan bir patente göre sanal / arttırılmış gerçeklik dünyasına giriş yapmanın yollarını arıyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon, başlıksız arttırılmış gerçeklik peşinde

Microsoft'un 2016'nın ilk çeyreğinde geliştiricilere 3000$'dan satacağı sanal / arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens, örneklerini burada (Video) ve burada (Video) görebileceğiniz üzere hem oyun hen de internet için oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ancak çevrimiçi alışveriş devi Amazon'dan daha güçlü ve kullanışlı bir rakip geliyor.
Amazon'un Lab126 şirketi tarafından üzerinde aktif olarak çalışıldığı belirtilen bu yeni sistem, arttırılmış gerçekliğin (Sanal ile gerçeğin harmanlanması) herhangi bir gözlük ya da başlığa ihtiyaç duyulmadan kullanılmasına dayanıyor. Alınan patent çizimlerine göre tavana bağlanan bir merkezi görüntüleme cihazıyla çalışan teknoloji, böylece farklı içerikleri projektör benzeri yapıda odanın istenilen bölümlerine aktarabiliyor ya da diğer bir deyişle yansıtabiliyor.
Herhangi bir başlık takmaya gerek bırakmadığı için özellikle uzun kullanımlarda daha kullanışlı bir çözüm elde etmeyi hedefleyen Amazon, patent detaylarına göre sistem ile tavandan hareket takibi de gerçekleştirebiliyor ve kişiler odaya yansıtılan içeriklerle el ya da vücut hareketleriyle etkileşime girebiliyor.
Birçok farklı alanda ilginç çalışmalar gerçekleştiren Amazon'un bu teknolojiyi hayata geçirip geçirmeyeceği hakkında ise şimdilik kesin bilgiler yer almıyor. Ancak teknolojinin geleceği oldukça parlak görünen sanal / arttırılmış gerçeklik dünyası için büyük potansiyeli bulunuyor. 
Amazon, başlıksız arttırılmış gerçeklik peşinde
 

http://www.stuff.tv/news/forget-hololens-amazon-wants-put-headset-free-augmented-reality-all-over-your-room Yorum Yaz
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metinolmetin 3 yıl en beğenilen
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dynaturk 3 yıl
bana "gamer" filmini hatırlattı
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maximus8282 3 yıl
Sanal gerçeklik budur Şuan ki çerçevesiz gözlüklerimizin içine entegre olsa gözlükte iş görür ama kafada kocaman aletle. Savrulur insan.:-)
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tricore 3 yıl
gidilmesi gereken yol budur bence...
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EnemyDestroyeD 3 yıl
Türkiyeye kargo bedava olsun :d
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Patren 3 yıl
tüm ekipmanlar dahil 30.000 dolar olur
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boltfalcon 3 yıl
hayata geçer bu proje ama bize ne kadar geçer orda ????????
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metinolmetin 3 yıl en beğenilen
"Apple A9X işlemci incelemesi: iPad Pro'nun işlemcisi testte" reklama boğmuşsunuz, tezek yeyin.
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