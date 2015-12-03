Amazon, başlıksız arttırılmış gerçeklik peşinde

Microsoft'un 2016'nın ilk çeyreğinde geliştiricilere 3000$'dan satacağı sanal / arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens, örneklerini burada (Video) ve burada (Video) görebileceğiniz üzere hem oyun hen de internet için oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ancak çevrimiçi alışveriş devi Amazon'dan daha güçlü ve kullanışlı bir rakip geliyor.

Amazon'un Lab126 şirketi tarafından üzerinde aktif olarak çalışıldığı belirtilen bu yeni sistem, arttırılmış gerçekliğin (Sanal ile gerçeğin harmanlanması) herhangi bir gözlük ya da başlığa ihtiyaç duyulmadan kullanılmasına dayanıyor. Alınan patent çizimlerine göre tavana bağlanan bir merkezi görüntüleme cihazıyla çalışan teknoloji, böylece farklı içerikleri projektör benzeri yapıda odanın istenilen bölümlerine aktarabiliyor ya da diğer bir deyişle yansıtabiliyor.

Herhangi bir başlık takmaya gerek bırakmadığı için özellikle uzun kullanımlarda daha kullanışlı bir çözüm elde etmeyi hedefleyen Amazon, patent detaylarına göre sistem ile tavandan hareket takibi de gerçekleştirebiliyor ve kişiler odaya yansıtılan içeriklerle el ya da vücut hareketleriyle etkileşime girebiliyor.

Birçok farklı alanda ilginç çalışmalar gerçekleştiren Amazon'un bu teknolojiyi hayata geçirip geçirmeyeceği hakkında ise şimdilik kesin bilgiler yer almıyor. Ancak teknolojinin geleceği oldukça parlak görünen sanal / arttırılmış gerçeklik dünyası için büyük potansiyeli bulunuyor.

http://www.stuff.tv/news/forget-hololens-amazon-wants-put-headset-free-augmented-reality-all-over-your-room