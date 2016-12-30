Amazon çılgın fikrinin patentini aldı

Tam Boyutta Gör

Amazon’un kargoları en kısa sürede teslim etmek için drone’lara başvurması ve uçaklar kiralayarak ilerde kendi uçuş ağını kurma hazırlığı uzun süredir biliniyor ancak şirket Hava İkmal Merkezi(AFC) adını verdiği ve patentini aldığı sistem ile daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayı hayata geçirme niyetinde.

Sistemin çalışma prensibi ise şu şekilde: Zeplinlere benzeyen dev bir balonu; içinde çalışanlar, ürünler ve drone’larla gökyüzüne bırakacak olan şirket, sipariş geldiği anda ürünü balonun deposundan alıp drone’la müşterinin adresine bırakacak ve teslimatın ardından drone tekrar balona dönecek. Yerden 45.000 feet(yaklaşık 14.000 metre) yükseklikte olması planlanan balon bu sayede sipariş verildikten sonra dakikalar içerisinde kargonun adrese ulaşmasını sağlayacak.

Çözülmeyi bekleyen problemler de var

Kulağa çılgınca gelen ve eğer başarıya ulaşırsa online alışveriş yapan kişi sayısını arttıracağından şüphe duyulmayan sistemin henüz çözülemeyen birkaç problemi de var. İlk olarak içinde insanların ve tonlarca ağırlıktaki ürünlerin bulunduğu dev bir balonu 45.000 feet yükseklikte, uzun süre yere inmeden, tutmak pek kolay değil. Bir diğer problem ise bu yükseklikten drone uçurmak ve hasar almadan teslimat yapmasını beklemek. Bu hafif ve çok dayanıklı olmayan aletler için oldukça zor. En önemli sorun ise 2020 yılına kadar drone’larla posta teslimatı görmek istemeyen Federal Havacılık Kurulu’nun bu fikri nasıl karşılayacağı.

Havacılık endüstrisi danışmanı Scott Hamilton da bu konulara dikkat çekerek hava trafiğinin zaten yoğun olduğu bu yükseklikte bazı problemler olacağını ve Federal Havacılık Kurumu ve diğer havayolu şirketlerinin buna kesinlikle karşı çıkacağını söyledi.

Yine de projeyi hayata geçirmekte oldukça kararlı görünen Amazon ise tüm bu sorunları halledip bu çılgın fikri bir an önce hayata geçirmek istiyor.

https://www.engadget.com/2016/12/29/amazon-airborne-fulfillment-center-patents/