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Amazon finansal tablolarda kötüye doğru gidiş yaşıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon finansal tablolarda kötüye doğru gidiş yaşıyor

Geleceğin Apple'ı olarak gösterilen ve çevrimiçi perakende, e-kitap okuyucu, e-kitap gibi alanlarda dünya lideri olan Amazon, bazı yanlış politikaların kurbanı olmaya başlamış gibi görünüyor. Firmanın yılın üçüncü çeyrek raporları da içaçıcı değil. 

Firmanın üçüncü çeyrekteki geliri artış göstererek 20.58 milyar dolara çıktı. Ancak net kayıp 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firma zaten geçen yıldan bu yana zarar ediyordu. Ancak gitgide kritik seviyelere doğru düşüş görülüyor.

Kindle tablet serisiyle büyük başarı yakalayan ve bugüne kadar on milyona yakın satış rakamına ulaşan Amazon, Fire Phone akıllı telefon projesi ile tökezlemiş görünüyor. Üçüncü çeyrekte Fire Phone projesi Amazon'a 170 milyon dolar zarar olarak geri döndü.

Pazara ilk kez çıkan firmaların kısıtlı yatırım ve pilot uygulamalarla bir deneme süreci uyguladığı bilinirken, Amazon arka planına güvenerek büyük yatırımlarla pazara giriş yaptı. Ancak bu da ters tepti.

Firma ayrıca bu dönemde 1 milyar dolara Twitch platformunu satın alırken, 2 milyar dolar da Hintli e-ticaret sitelerine yatırım yaptı. Bu bakımdan kayıpların büyüyerek sonraki çeyrekte 570 milyon dolara ulaşması bekleniyor.  


Kaynak:http://www.pocket-lint.com/news/131488-amazon-q3-2014-dark-times-ahead-as-losses-widen-to-437-million
http://www.pocket-lint.com/news/131488-amazon-q3-2014-dark-times-ahead-as-losses-widen-to-437-million Yorum Yaz
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Parallel Killer 4 yıl
amazon türkiye açılsın artık, servet akıtacam kitaplara bi gelseler
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fthyrr1976fy 4 yıl Parallel Killer
amazon türkiye açılsa 10 numara olur valla varmı böyle bir durum..

amazon batacak diye haber yapılıyor..
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MegaWolt38 4 yıl
Amazon u severim müşteri memnuniyeti had safhadadır. Ayrıca herkesin bildiği işi yapması lazım, akıllı telefon olayına girerek büyük hata yapmış Amazon. Türkiye sitelerini de açacaklardı ne oldu acaba?
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GenkaNuan 4 yıl
Gene ekrrm71 gene muhteşem benzetmeler
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Kampec 4 yıl
Gerçekten Amazon ile Apple'ın ne alakası var


Amazon gibi hemen her ürünün en ucuzunun satıldığı bir sitenin finansal sıkıntı yaşaması ilginç geliyor.
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alemburda34 4 yıl
Önumuz yilbasi fazla dert etmesin :)
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Kulak Misafiri 4 yıl alemburda34
alemburda34
Önumuz yilbasi fazla dert etmesin :)


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darkaura 4 yıl
gecenlerde google in yonetim kurulu baskani eric schmidt aciklama yapmisti: "en buyuk rakibimiz amazon" diye. amazonun pazarini gozune kestirmisti belli.
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cceviz 4 yıl
müşteri memnuniyetine bu kadar önem veren bir firmanın başına kötü birşey gelmemesini dilerim
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darkest earth 4 yıl
Ben de ilk defa duyuyorum geleceğin apple'ini...
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yokbeolumbe 4 yıl
Geleceğin Apple'ı ekrem71
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1BilimAdamı 4 yıl
Kim amazona geleceğin apple'ı dedi?Amazon özünde alışveriş sitesi değil mi?
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