Amazon finansal tablolarda kötüye doğru gidiş yaşıyor





Geleceğin Apple'ı olarak gösterilen ve çevrimiçi perakende, e-kitap okuyucu, e-kitap gibi alanlarda dünya lideri olan Amazon, bazı yanlış politikaların kurbanı olmaya başlamış gibi görünüyor. Firmanın yılın üçüncü çeyrek raporları da içaçıcı değil.





Firmanın üçüncü çeyrekteki geliri artış göstererek 20.58 milyar dolara çıktı. Ancak net kayıp 437 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firma zaten geçen yıldan bu yana zarar ediyordu. Ancak gitgide kritik seviyelere doğru düşüş görülüyor.





Kindle tablet serisiyle büyük başarı yakalayan ve bugüne kadar on milyona yakın satış rakamına ulaşan Amazon, Fire Phone akıllı telefon projesi ile tökezlemiş görünüyor. Üçüncü çeyrekte Fire Phone projesi Amazon'a 170 milyon dolar zarar olarak geri döndü.





Pazara ilk kez çıkan firmaların kısıtlı yatırım ve pilot uygulamalarla bir deneme süreci uyguladığı bilinirken, Amazon arka planına güvenerek büyük yatırımlarla pazara giriş yaptı. Ancak bu da ters tepti.





Firma ayrıca bu dönemde 1 milyar dolara Twitch platformunu satın alırken, 2 milyar dolar da Hintli e-ticaret sitelerine yatırım yaptı. Bu bakımdan kayıpların büyüyerek sonraki çeyrekte 570 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/131488-amazon-q3-2014-dark-times-ahead-as-losses-widen-to-437-million