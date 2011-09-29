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Amazon her Kindle Fire satışı için 50$ zarar ediyor olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon dün uzun zamandır merakla beklenen tableti Kindle Fire'ı duyurmuştu. 7 inçlik 1024 x 600 Gorilla Glass dokunmatik ekran, 1GHz çift çekirdekli Texas Instruments OMAP işlemci, 512MB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunan Kindle Fire analistler tarafından incelenmeye başladı.

Tabletle ilgili ilk analiz Piper Jaffray firması analisti Gene Munster'den geldi. Munster cihazın beklediğinden daha rekabetçi olduğunu ancak iPad ile rekabet edebilecek seviyede olmadığını belirtti. Fiyatının da oldukça tatmin edici olduğunu söyleyen Munster bunun yanında Amazon'un her Kindle Fire satışı için 50$ zarar edebileceğini düşünüyor.

Munster'e göre Amazon, yeni tabletini tamamen kapalı kendi içerik ekosistemiyle destekliyor ve bu da rekabet açısından diğer Android modellerinin sunamadığı bir özellik. Düşük depolama kapasitesi, kamera ve 3G özelliğinin olmayışı dezavantaj sayılabilir. Ekran boyutu da iPad'inkinden neredeyse yüzde 45 daha küçük. 

Kindle Fire'ın kullanıcılara sunduğu en önemli avantaj Amazon Cloud Storage üzerindeki sınırsız bulut depolama kapasitesi, bir aylık Amazon Prime üyeliği ve firmanın son dönemlerde çeşitli anlaşmalarla büyüttüğü film, kitap, dizi, müzik gibi milyonlarca içerik arşivi. 

İşte Amazon'un edeceği zarar da içerik ile ilgili olacak. Sınırsız bulut depolama kapasitesi ve bir aylık Amazon Prime hediyesi firmanın bugüne kadar yaptığı yatırımlar göz önüne alınarak hesap edildiğinde satılan Kindle Fire başına 50$'lık bir zarar anlamına geliyor.

Ancak diğer taraftan bugüne kadar hiç e-okuyucu satın alarak Amazon ekosistemine katılmamış tüketiciler bu sayede ekosisteme girmiş olacak. 

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berkkarabacak 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i
mesele kar zarar meselesi değil pazar payı kapma meselesi ;)

mesele pazar payı kapma meselesi değil amaç aslında çok basit ve klişe bi şey:Müşterinin ayağı alışsın
belki 50 dolar zarar etcek ki sanmıorum ama içerik arşivinden binlerce dolarlık satışlar yapcak
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Besiktask34 8 yıl
ucuza makine pahalıya program sat
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alpa07 8 yıl
200 dolar doğruysa fiyat iyi
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Ethnicity 8 yıl
Zarar ediyorda,uygulamalardan kaç para kâr ediyor onuda açıklasınlar :)
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LKLC 8 yıl
ipad 2 nin donanımıyla aynı özelliklere sahip. ipad 2 500 dolardan bu alet 200 dolardan satılıyor. ilk gördüğümde şaşırmıştım, zarar etmesi normal.
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FinaL_İmPacT 8 yıl
daha birde pahalı derler adam zararına satıyor daha ne yapsın ? :D
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İBO4747 8 yıl
Hiç kimse zararına iş yapmak istemez bu pazar yaı olsa bile..
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karaköy_soğancısı 8 yıl
mesele kar zarar meselesi değil pazar payı kapma meselesi ;)
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