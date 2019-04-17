Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor

Genelde internet üzerinden yapılan alışverişlerde 1-3 gün arası teslimat süreleri mevcut ve müşterilerin büyük kısmı da bunu kabul etmiş durumda. Bununla birlikte aynı gün teslim edilmesi gereken acil ihtiyaçlar da olabiliyor.

Belirli bölgeler

Amazon.com.tr platformu İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Yeni servis sabah 10:30’a kadar verilen siparişlerin aynı gün içinde adrese teslim edilmesini sağlıyor.

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Sadece Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle Pazartesi’den Cumartesi’ye saat sabah 10:30’a kadar verilen siparişler aynı gün akşam 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor.

Televizyondan tost makinesine, cep telefonundan kitaba, kahve makinesinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok farklı ürün grubunda geçerli Aynı Gün Teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.

Amazon hesabınızda oturum açtıysanız ve ürün ayrıntıları sayfasında teslimat yeri olarak uygun bir adres seçtiyseniz, ürünü sipariş etmek için ne kadar süre kaldığını gösteren bir zaman penceresi çıkıyor. Aynı Gün (Akşam Teslimat) seçeneğini de burada görebilirsiniz. Amazon.com.tr müşterileri aynı gün teslimat hizmetinden 12.90 TL karşılığında faydalanabiliyor.