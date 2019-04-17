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Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor

İstanbul içi belirli bölgelerde sabah saat 10.30’a kadar verilen siparişlerde aynı günün akşamına kadar teslimat yapılabilecek. Aynı gün seçeneği sepette seçilebiliyor.
1 ay
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10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde internet üzerinden yapılan alışverişlerde 1-3 gün arası teslimat süreleri mevcut ve müşterilerin büyük kısmı da bunu kabul etmiş durumda. Bununla birlikte aynı gün teslim edilmesi gereken acil ihtiyaçlar da olabiliyor.

Belirli bölgeler

Amazon.com.tr platformu İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Yeni servis sabah 10:30’a kadar verilen siparişlerin aynı gün içinde adrese teslim edilmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak"

Sadece Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle Pazartesi’den Cumartesi’ye saat sabah 10:30’a kadar verilen siparişler aynı gün akşam 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor.

Televizyondan tost makinesine, cep telefonundan kitaba, kahve makinesinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok farklı ürün grubunda geçerli Aynı Gün Teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.

Amazon hesabınızda oturum açtıysanız ve ürün ayrıntıları sayfasında teslimat yeri olarak uygun bir adres seçtiyseniz, ürünü sipariş etmek için ne kadar süre kaldığını gösteren bir zaman penceresi çıkıyor. Aynı Gün (Akşam Teslimat) seçeneğini de burada görebilirsiniz. Amazon.com.tr müşterileri aynı gün teslimat hizmetinden 12.90 TL karşılığında faydalanabiliyor.

 

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sniper23 1 ay en beğenilen
Amazon.com.tr yurtdışına satışı ve yurtdışından kaliteli malları getirsin.
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nefendim 1 ay
12.90 TL çok.
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interwap 1 ay
Aynı gün teslimatı Hepsiburada, İstanbulBilişim, n11'de yapıyor ama hiç bu firmalardan bahsedildiğini görmedim. Hatta n11 sadece İstanbul değil onlarca şehirde bu hizmeti veriyor.
Aynı gün teslimatı Hepsiburada, İstanbulBilişim, n11'de yapıyor ama hiç bu firmalardan bahsedildiğini görmedim. Hatta n11 sadece İstanbul değil onlarca şehirde ...
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DH Misafiri 1 ay
Bekledin bekledin öyle bir zamanda geldin ki amazon, kimsenin alısveris yapacak hali kalmadı artık...
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SKYFALL 1 ay
Amazon sirketi olarak farkli oldugunuzu dusunuyorsaniz eger yaniliyorsunuz. Ben bir musteri olarak alacagim bir urunun sitenizde satilan bir urunun ucuzunu baska sitelerde bulabiliyorsam eger amazon benim icin ayricalikli degildir. En iyisi olmak icin gunumuz Turkiye sinde fiyatlari asagiya cekmelisiniz yoksa diger sitelerden bir farkiniz kalmaz.
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Virtual Reality 1 ay
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Almanya Amazon da satışını yaptığı Amazon Kindle e-kitap okuyucusunu neden Amazon Türkiye de satışa çıkarmıyor? Amazon önce bunun cevabını versin.
Yanıtla +1
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ahmetbmyo 1 ay
İlk önce ürün çeşitliliği ni arttirsin sonrada fiyatları Amerika daki fiyat seviyelerine getirsin kargo kolay tabiki müşteri memnuniyeti de Amerika daki ile aynı seviyeye getirmeleri gerekiyor
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Galatas4ray 1 ay
İlk önce kendine bir çekidüzen versin öyle.
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sniper23 1 ay en beğenilen
Amazon.com.tr yurtdışına satışı ve yurtdışından kaliteli malları getirsin.
Yanıtla +9
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interwap 1 ay
Aynı gün teslimatı Hepsiburada, İstanbulBilişim, n11'de yapıyor ama hiç bu firmalardan bahsedildiğini görmedim. Hatta n11 sadece İstanbul değil onlarca şehirde bu hizmeti veriyor.
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Portraitclub 1 ay
Saçma bir zaman da geldi insanların ilgisi kalmadı. Hepsiburada ve n11 den farkı yok
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dogangoxel 1 ay
Amazon.com.tr bilmem ama amazon.us , dunyanin en iyi musteri memnuniyeti veren firma.
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nefendim 1 ay
12.90 TL çok.
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