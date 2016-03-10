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Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı

Dünyanın bir numaralı alışveriş sitesi Amazon.com, kargo teslimatlarını hızlandırmak ve hava taşımacılığı maliyetlerini azaltmak için 20 adet Boeing jet kiraladı.
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Amazon'un lojistik kolu Kuzey Amerika'daki müşterilerine paket gönderiminde kullanmak üzere Boeing 767 filosu kiralayarak ileriye doğru büyük bir adım atıyor. Havayolu kargo taşımacılığı hizmeti sunan Air Transport Services Group (ATSG), Amazon'a 5 ila 7 yıl boyunca 20 uçak kiralamayı kabul ettiğini bildirdi.
Duyuru, Amazon'un FedEx, USPS gibi üçüncü parti lojistik sağlayıcılarından uzaklaşarak, gönderi sürecini daha fazla kontrol almak için kendi kargo uçaklarını işletmek istediğini belirten, geçen yılki raporları da doğrulamış oldu. Şirket bu hamleyle ayrıca para tasarrufu ve potansiyel büyük sevkiyat gecikmelerini önlemeyi hedefliyor.

Boeing kiraları aylık 600 - 700 bin doları buluyor

ATSG, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na anlaşma hakkında daha ayrıntılı bilgi sunacaklarını söyledi. Seattle Times'ın Aralık ayındaki raporuna göre bir ay için yeni bir Boeing 767F kiralamak yaklaşık 600 - 700 bin dolar maliyeti buluyor. Kargo uçağına dönüştürülen yolcu uçakları ise 300 - 325 bin dolara kiralanabiliyor. Amazon eğer kendi hava taşımacılığı filosunu işletmede başarılı olursa 2013 yılında yüzde 31 artış sağlayarak 2014 yılında 8.7 milyar dolara ulaşan nakliye maliyetlerini azaltmış olacak.
Gelen haberler göre Amazon şimdiden ATSG ile birlikte Wilmington, Ohio'dan (ATSG'nin genel merkezinin bulunduğu yer) Allentown, Pennsylvania, Tampa, Florida, Oakland, California ve Ontario'daki havaalanlarına kargo taşımak için bir pilot program başlatmış durumda. Şirket daha önce de, ABD'deki iç lojistik ağını kurmak için kamyon filosu satın almış ve deneysel drone teslimatlarına başlamıştı.

http://techcrunch.com/2016/03/09/amazon-boeing/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Amazon hızlı teslimat ve müşteri memnuniyeti için uçak kiralar, bizim e-ticaret "devlerimiz" 3 kuruş kar etmek için en kötü kargo şirketinden birisi ile anlaşır ve "kargoya teslim ettim bağa ne bağaaa neeeeeeeeeeeeeeee!!1111! bundan sonra muhattabın kargo şirketi1111!!" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışır.

Amazon'da e-ticaret yapıyor bizdekiler de...
Amazon hızlı teslimat ve müşteri memnuniyeti için uçak kiralar, bizim e-ticaret "devlerimiz" 3 kuruş kar etmek için en kötü kargo şirketinden birisi ile anlaşı...
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tobepeople 3 yıl
Stand Alone
Konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu bilmiyorum lakin E-Ticaret zannedildiği kadar kolay bir olay değil. Başlı başına operasyon süreci, Türkiyede de bu iş sağlıklı yürütülmeye çalışılıyor. Yurt içi Kargo, MNG, Aras, Sürat vb. firmalar düşük ücretle işçi çalıştığı için memnuniyet oranı düşük. Amazon, UPS ile çalışıyordu ancak lojistik maliyetleri ciddi tutarlara ulaştığından ötürü aradaki komisyoncuları çıkartıp kârı arttırmak ve operasyonda hakimiyet sağlamak istiyor. E-Ticaret konusunda yaşanılan şikayetlerin çoğunluğu da aslında lojistik faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Ben de lojistik sektöründe olduğumdan ötürü belirtmek istedim.

Peki bana şunu açıkla Çin'den ülkemize 1-2 dolarlık eşyalar bile ücretsiz gelebiliyor iken bizde neden bu kadar pahalı ?
Cevap belli bence yani herkes biliyor ki anlaşma yaptığın firma ile kargoları çok ucuza 2-3 liraya gönderebilirsin ama kargo ücreti olarak ülkemizdeki büyük firmalar bile en düşük 6 lira kargo ücreti alır bazısı 15 den açar ağzını sebebi oradan da kar etmektir :D
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Sanki Bana Pele 3 yıl tobepeople
Çin'de belli bir ihracat oranını aşan satıcılar için kargo ücretleri ya devlet tarafından karşılanıyor ya da çok cüzi bir miktarda oluyor.
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DH Misafiri 3 yıl
ben kiraladığı filoya değil de 8.7 milyar dolar nakliye maliyetine takıldım kaldım. bu bir de 2014 maliyeti 2015 10 milyarı da devirmiştir.
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carloska 3 yıl
bir numaralı alışveriş sitesi aliexpress değil mi hatta amazon un iki katı ciro yaptığını okumuştum bi yerde
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kadirirdem 3 yıl
@SgtLittleNoob çok haklısın katılıyorum...
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wolf silver 3 yıl
Yurt dışındaki kargo şirketlerini Bilmem ama bizimkiler bizi çıldırmak için ekstra çaba harcıyorlar.. Özelikle aras ve yurtiçi kargo.. Adamlar gelmediği halde geldim deyip bizi ayaklarına çağırıyorlar..
Zaten kargonuz elinize ulaştı ulaşmadı onların umrunda değil... Kim imza atmış oda onları ilgilendirmiyor. Okuma yazma bilmeyen anneme yurtiçi kargo beyefendileri benim adıma imza almışti..
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shimoda 3 yıl
Görsel 767 değil yalnız. A380
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jay jay justified 3 yıl shimoda
A380 de değil, ona benzer bir ucube çalışması olmuş. :)
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extrabold 3 yıl
Helal olsun demek duser
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selahattın ısık 3 yıl
En fazla sevinen ülkelerden biri Türkiye olur..
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mcake± 3 yıl selahattın ısık
slhttnsk

En fazla sevinen ülkelerden biri Türkiye olur..


Amerika için kullanılacak bu uçaklar. Bize gelene kadar ohoooo.

Ayrıca buraya kadar ışık hızıyla gelse bizimkiler Gümrükte elinden geleni ardına koymazlar.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Amazon hızlı teslimat ve müşteri memnuniyeti için uçak kiralar, bizim e-ticaret "devlerimiz" 3 kuruş kar etmek için en kötü kargo şirketinden birisi ile anlaşır ve "kargoya teslim ettim bağa ne bağaaa neeeeeeeeeeeeeeee!!1111! bundan sonra muhattabın kargo şirketi1111!!" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışır.

Amazon'da e-ticaret yapıyor bizdekiler de...
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