Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı

Amazon'un lojistik kolu Kuzey Amerika'daki müşterilerine paket gönderiminde kullanmak üzere Boeing 767 filosu kiralayarak ileriye doğru büyük bir adım atıyor. Havayolu kargo taşımacılığı hizmeti sunan Air Transport Services Group (ATSG), Amazon'a 5 ila 7 yıl boyunca 20 uçak kiralamayı kabul ettiğini bildirdi.

Duyuru, Amazon'un FedEx, USPS gibi üçüncü parti lojistik sağlayıcılarından uzaklaşarak, gönderi sürecini daha fazla kontrol almak için kendi kargo uçaklarını işletmek istediğini belirten, geçen yılki raporları da doğrulamış oldu. Şirket bu hamleyle ayrıca para tasarrufu ve potansiyel büyük sevkiyat gecikmelerini önlemeyi hedefliyor.

Boeing kiraları aylık 600 - 700 bin doları buluyor

ATSG, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na anlaşma hakkında daha ayrıntılı bilgi sunacaklarını söyledi. Seattle Times'ın Aralık ayındaki raporuna göre bir ay için yeni bir Boeing 767F kiralamak yaklaşık 600 - 700 bin dolar maliyeti buluyor. Kargo uçağına dönüştürülen yolcu uçakları ise 300 - 325 bin dolara kiralanabiliyor. Amazon eğer kendi hava taşımacılığı filosunu işletmede başarılı olursa 2013 yılında yüzde 31 artış sağlayarak 2014 yılında 8.7 milyar dolara ulaşan nakliye maliyetlerini azaltmış olacak.

Gelen haberler göre Amazon şimdiden ATSG ile birlikte Wilmington, Ohio'dan (ATSG'nin genel merkezinin bulunduğu yer) Allentown, Pennsylvania, Tampa, Florida, Oakland, California ve Ontario'daki havaalanlarına kargo taşımak için bir pilot program başlatmış durumda. Şirket daha önce de, ABD'deki iç lojistik ağını kurmak için kamyon filosu satın almış ve deneysel drone teslimatlarına başlamıştı.

http://techcrunch.com/2016/03/09/amazon-boeing/?ncid=txtlnkusaolp00000595