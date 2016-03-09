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Amazon da sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor

Oyun, televizyon ve film stüdyolarına sahip olan Amazon şimdi Facebook ve Apple gibi devlerin yaptığı gibi sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor. Firma bu konudaki ilk adımı attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Amazon da sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor
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Amazon son dönemlerde popüler bütün iş alanlarına girmeye çalışıyor. Özellikle elektronik ve video alanında firmanın ciddi atılımlar yaptığını görüyoruz. Oyun stüdyoları satın alan, televizyon ve film stüdyolarına sahip olan Amazon şimdi de sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor.
Firmanın iş ilanında Amazon Video için sanal gerçeklik teknolojileri için deneyimli yazılım geliştirme müdürü arandığı belirtilmiş. Amazon muhtemelen bu teknolojiyi oyunların yanında filmler için de kullanacaktır. Yine de şu an herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.
Netflix ve Hulu gibi video servislerinde sanal gerçeklik uygulamaları bulunuyor. Amazon'un yarışta geri kalmamak için kendi sanal gerçeklik uygulamalarını çıkarabileceği, hatta web uygulamalarını bile bu teknolojiye adapte edebileceği söyleniyor. İşin özü şu ki bütün büyük firmalar patlama yapabilecek sanal gerçeklik teknolojisinden aslan payını almak için mücadele içinde olacak.  

http://www.tweaktown.com/news/50938/amazon-forming-vr-division/index.html Yorum Yaz
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dmlatmr92 3 yıl
Amazon yakında kendi teknolojilerini üretir
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tobepeople 3 yıl
Hah işte olay budur amazon girdiyse işin içine bu harika bir şey en azından adamakıllı piyasada neyin ne kadara satılması gerektiğinin bilincinde bir firma çok uçuk fiyatlandırma politikaları yok bu fiyatlar düşecek anlamına geliyor umarım yakında yerlerini alırlar
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