Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi

Çalışan ve satıcı cezalandırıldı
İddiaların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan şirket, soruşturma kapsamında ilk somut adımı attı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre müşterilerin e-posta adreslerini, şirketin gizlilik kurallarına aykırı olarak üçüncü taraf satıcılarla paylaştığı tespit edilen bir çalışanın görevine son verildi. Ayrıca bu çalışanın e-posta adreslerini ilettiği üçüncü taraf satıcının, Amazon'da satış yapması yasaklandı.
Amazon, söz konusu çalışanın sadece e-posta adreslerini sızdırdığını diğer verilerin tehlike altında olmadığını belirtiyor. E-posta adresleri sızdırılan müşterilerle iletişime geçen şirket ayrıca veri ihlali nedeniyle söz konusu çalışanın cezalandırılması için durumu yetkili makamlara da bildirdi. Şirket içi soruşturmayı sürdüren şirket benzer bir olayın tekrar yaşanmaması adına çalışanların erişebileceği verileri kısıtlamayı ve yeni denetim mekanizmaları oluşturmayı planlıyor.
https://www.theverge.com/2018/10/6/17945248/amazon-fired-employee-customer-email-addresses-third-party-seller Yorum Yaz Paylaş Tweetle