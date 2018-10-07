Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi

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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteriye sahip olan e-ticaret devi Amazon, ürünleri müşterilere ulaştırmak kadar müşterilerin verilerini korumakla da sorumlu. 300 milyondan fazla kişinin hesap açtığı ve kredi ya da banka kartı bilgilerini paylaştığı şirket, geçtiğimiz ay ilginç bir iddiayla gündeme gelmişti. Daha sonra Amazon tarafından da doğrulanan iddiaya göre Amazon'da satış yapan bazı üçüncü taraf satıcılar; kötü yorumları sildirmek ve müşterilerin e-posta adreslerine ulaşmak için Amazon çalışanlarına rüşvet vermişti.





Çalışan ve satıcı cezalandırıldı

İddiaların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan şirket, soruşturma kapsamında ilk somut adımı attı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre müşterilerin e-posta adreslerini, şirketin gizlilik kurallarına aykırı olarak üçüncü taraf satıcılarla paylaştığı tespit edilen bir çalışanın görevine son verildi. Ayrıca bu çalışanın e-posta adreslerini ilettiği üçüncü taraf satıcının, Amazon'da satış yapması yasaklandı.





Amazon, söz konusu çalışanın sadece e-posta adreslerini sızdırdığını diğer verilerin tehlike altında olmadığını belirtiyor. E-posta adresleri sızdırılan müşterilerle iletişime geçen şirket ayrıca veri ihlali nedeniyle söz konusu çalışanın cezalandırılması için durumu yetkili makamlara da bildirdi. Şirket içi soruşturmayı sürdüren şirket benzer bir olayın tekrar yaşanmaması adına çalışanların erişebileceği verileri kısıtlamayı ve yeni denetim mekanizmaları oluşturmayı planlıyor.

https://www.theverge.com/2018/10/6/17945248/amazon-fired-employee-customer-email-addresses-third-party-seller