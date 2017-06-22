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Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti

Instagram Stories 250 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Özellik, Stories özelliğinin fikir sahibi olan Snapchat’in toplam kullanıcı sayısını bile geride bırakmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,5b
1
3
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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2016 senesinin Ağustos ayında kullanıma sunulan Snapchat Stories, Mayıs ayı verilerine göre 250 milyon günlük aktif kullanıcı sayısını aşmayı başardı. Snapchat Stories, özelliğin asıl kaynağı olan Snapchat’i bile geride bıraktı. Verilere göre Snapchat’in Mayıs ayındaki günlük aktif kullanıcı sayısı yalnızca 166 milyon.

Snapchat Stories 2013 senesinin Ekim ayında kullanıma sunulmuştu, yani Instagram’ın özelliğinden neredeyse 3 sene önce. Aradaki zaman farkına rağmen Snapchat’in son günlerdeki düşüşü böyle bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.

Instagram Stories Ocak ayında 150 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşarak hızlı bir şekilde büyüdüğünün sinyallerini vermişti. Instagram’ın sadece birkaç ay içerisinde Stories’in kullanıcı sayısını 100 milyon artırmış olması, Snapchat’in bu konudaki tepkisizliğinin sonuçlarından birisi.

Instagram, güncel verilere göre yaklaşık 700 milyon kullanıcı sayısına sahip ve bu sayı, ilerleyen günlerde Stories kullanıcılarının sayısının artacağını da gösteriyor.

Snapchat’in, kullanıcılarının oldukça sevdiği Stories özelliğinin Facebook tarafından kopyalanmasına ses çıkarmaması büyük tepki çekmişti ve şirket bu konudaki yanlışlarına son vermek, sektördeki düşüşüne dur demek adına Mayıs ayında Custom Stories isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. Custom Stories’in Snapchat’e yardımcı olup olamayacağı bilinmiyor ancak Instagram Stories’in 250 milyon kullanıcı sayısını aştığının açıklanması, değer kaybı yaşayan Snapchat’in hisse değerlerini anında yüzde 3 düşürdü.


http://www.phonearena.com/news/Instagram-Stories-hits-250-million-active-daily-users-and-surpasses-Snapchats-total-users-count_id95191 Yorum Yaz
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Krone 2 yıl
Snapchat bitti. Instagram'ın kullanımı daha kolay daha fonksiyonel.
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reshthesucker 2 yıl

2016 senesinin Ağustos ayında kullanıma sunulan Snapchat Stories, Mayıs ayı verilerine göre 250 milyon günlük aktif kullanıcı sayısını aşmayı başardı. Snapchat Stories, özelliğin asıl kaynağı olan Snapchat’i bile geride bıraktı. Verilere göre Snapchat’in Mayıs ayındaki günlük aktif kullanıcı sayısı yalnızca 166 milyon.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Biyturs_OnSr 2 yıl reshthesucker
reshthesucker


2016 senesinin Ağustos ayında kullanıma sunulan Snapchat Stories, Mayıs ayı verilerine göre 250 milyon günlük aktif kullanıcı sayısını aşmayı başardı. Snapchat Stories, özelliğin asıl kaynağı olan Snapchat’i bile geride bıraktı. Verilere göre Snapchat’in Mayıs ayındaki günlük aktif kullanıcı sayısı yalnızca 166 milyon.


+1

Beyin pert.
Ama alıştık klasik DH haberleri bunlar
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