Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti

Snapchat Stories 2013 senesinin Ekim ayında kullanıma sunulmuştu, yani Instagram’ın özelliğinden neredeyse 3 sene önce. Aradaki zaman farkına rağmen Snapchat’in son günlerdeki düşüşü böyle bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.
Instagram Stories Ocak ayında 150 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşarak hızlı bir şekilde büyüdüğünün sinyallerini vermişti. Instagram’ın sadece birkaç ay içerisinde Stories’in kullanıcı sayısını 100 milyon artırmış olması, Snapchat’in bu konudaki tepkisizliğinin sonuçlarından birisi.
Instagram, güncel verilere göre yaklaşık 700 milyon kullanıcı sayısına sahip ve bu sayı, ilerleyen günlerde Stories kullanıcılarının sayısının artacağını da gösteriyor.
Snapchat’in, kullanıcılarının oldukça sevdiği Stories özelliğinin Facebook tarafından kopyalanmasına ses çıkarmaması büyük tepki çekmişti ve şirket bu konudaki yanlışlarına son vermek, sektördeki düşüşüne dur demek adına Mayıs ayında Custom Stories isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. Custom Stories’in Snapchat’e yardımcı olup olamayacağı bilinmiyor ancak Instagram Stories’in 250 milyon kullanıcı sayısını aştığının açıklanması, değer kaybı yaşayan Snapchat’in hisse değerlerini anında yüzde 3 düşürdü.
http://www.phonearena.com/news/Instagram-Stories-hits-250-million-active-daily-users-and-surpasses-Snapchats-total-users-count_id95191 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Beyin pert. Ama alıştık klasik DH haberleri bunlar