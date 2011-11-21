Amazon tabletten sonra Windows Phone yüklü bir akıllı telefon çıkarabilir

Kindle Fire adlı 7 inçlik tabletiyle pazarda kalıcı olacağının sinyallerini veren dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon şimdi de akıllı telefon pazarında şansını denemeye hazırlanıyor.





Forbes'un haberine göre 4 inçlik ekran, 8MP kamera ve Qualcomm işlemci, Amazonun yeni modelinde yerini alacak donanımlardan tahmin edildiği kadarı. İşletim sistemi olarak Windows Phone tercih edecek Amazon, Microsoft ile de bağlarını sıkı tutacak. Kindle Fire üzerinde Android OS kullandığı için Microsoft ile patent lisansı konusunda karşı karşıya gelen Amazon bu kez aynı duruma düşmek istemiyor olabilir.





Kindle Fire ile199$ altındaki seviyeye tutunan Amazon akıllı telefonunda da rekabetçi bir fiyat ile tüketici karşısına çıkacak. Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Mango güncellemesi ile 500'den fazla yenilik kazanmıştı. Firmanın giriş seviyesine hitap edecek güncellemesi ise Tango adını taşıyor. Düşük çözünürlükte ekranları destekleyecek Tango sürümü bu yüzden Amazon'un ilgi alanına giriyor.





İddialar doğruysa Amazon'un yeni akıllı telefonu 2012 sonlarında tüketicinin karşısına çıkacak. Üretici firma ise Foxconn olacak. Foxconn iPad dahil pek çok modelin bugüne kadar üretimini yapmış Tayvanlı bir firma.