Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon tabletten sonra Windows Phone yüklü bir akıllı telefon çıkarabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,4b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kindle Fire adlı 7 inçlik tabletiyle pazarda kalıcı olacağının sinyallerini veren dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon şimdi de akıllı telefon pazarında şansını denemeye hazırlanıyor. 

Forbes'un haberine göre 4 inçlik ekran, 8MP kamera ve Qualcomm işlemci, Amazonun yeni modelinde yerini alacak donanımlardan tahmin edildiği kadarı. İşletim sistemi olarak Windows Phone tercih edecek Amazon, Microsoft ile de bağlarını sıkı tutacak. Kindle Fire üzerinde Android OS kullandığı için Microsoft ile patent lisansı konusunda karşı karşıya gelen Amazon bu kez aynı duruma düşmek istemiyor olabilir.

Kindle Fire ile199$ altındaki seviyeye tutunan Amazon akıllı telefonunda da rekabetçi bir fiyat ile tüketici karşısına çıkacak. Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Mango güncellemesi ile 500'den fazla yenilik kazanmıştı. Firmanın giriş seviyesine hitap edecek güncellemesi ise Tango adını taşıyor. Düşük çözünürlükte ekranları destekleyecek Tango sürümü bu yüzden Amazon'un ilgi alanına giriyor. 

İddialar doğruysa Amazon'un yeni akıllı telefonu 2012 sonlarında tüketicinin karşısına çıkacak. Üretici firma ise Foxconn olacak. Foxconn iPad dahil pek çok modelin bugüne kadar üretimini yapmış Tayvanlı bir firma. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 8 yıl
araya bir virgül koyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obi1 8 yıl
haberde de değinilmiş, bence microsoft elindeki android lisanslarını kullanarak amazonu akıllı telefon çıkartmaya zorlamıştır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 8 yıl
Amazon güzel adımlar atıyor gibi,gerçi pek bulaşmasa iyi olurdu bu sektöre.Zaten Türkiye'ye gönderim yapmıyorlardı sanırım,bunu da üretip satmazlar muhtemelen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk 8 yıl Asus'un ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Zenbook UX21E video inceleme 8 yıl Panasonic HDC- SD900 & 3Boyut lensi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim