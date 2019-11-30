Amazon sunucuları ARM tabanlı daha hızlı çipsetler ile yenilenecek

Sunucular için yonga seti üretimi uzun süredir Intel ve AMD tekelinde. Hatta analistler tarafından yüzde 99’a vardığı tahmin edilen pazar payı sebebiyle Intel’in hakimiyetinde demek çok daha doğru olacaktır. Bulut sunucu pazarında ilk akla gelen firma olan Amazon da bu tekeli kırmaya niyetli. Geçtiğimiz sene ilk versiyonunun kullanılmaya başlandığı ARM tabanlı sunucu işlemcileri güncellenmeye hazırlanıyor.

Yüzde 20 hız, 2 kat daha fazla çekirdek

Amazon’un sunucular için hazırladığı yeni çipset henüz resmi olarak tanıtılmış değil. Ancak Reuters tarafından gelen bilgilere göre bir önceki nesle kıyasla en az yüzde 20 hızlı olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca çekirdek sayısının da 32’ye ulaşacağı düşünülüyor. Bu da yine bir öncekine kıyasla 2 kat daha fazla çekirdek anlamına geliyor.

İngiltere merkezli ARM Holdings, sunucu pazarında kendine yer ayırmak için teknolojilerini paylaşma konusunda oldukça istekli. Örneğin sunucu işlemlerini daha düşük güç harcayarak gerçekleştirmek gibi optimizasyonlara sahip Neoverse N1 teknolojisinin yeni Amazon çiptsetinde yer alması bekleniyor.

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Her ne kadar Intel pazarın neredeyse tamamına sahip olsa da ARM’nin hızla yükseldiğini ve daha önemli adımlar attığını görüyoruz. Özellikle Amazon’un AWS sunucularının kalbinde barınacak olması, ARM tabanlı sunucu çipsetleri için önemli bir kapı. Intel tekeli, ARM tarafından kırılabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2019/11/28/aws-new-arm-processors/