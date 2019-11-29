Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, Oppo'dan ayrılabilir

    Oppo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren Realme, bağımsız hale gelme yolunda ilerliyor. Şirket işleri daha da büyütmesi durumunda Oppo bünyesinden ayrılacak.
    1 sa.
    404
    20
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme, Oppo'dan ayrılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun alt markası Realme, işleri daha da büyütmesi durumunda ana şirketinden bağımsız bir hale gelecek gibi görünüyor. Bu bilgi doğrudan Realme Tayvan’ın üst düzey yöneticilerinden biri olan Chung Hsiang-wei'den geldi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı"

    Chung'e göre Realme halen ana şirketin mevcut kaynaklarını kullanıyor olmasına rağmen kendi Ar-Ge ekibini kurdu ve kendi ekosistemini ve üretim hatlarını oluşturması bekleniyor.

    2018 yılında kurulan Realme, Hindistan akıllı telefon pazarında online satışlarda ilk beş markadan biri. Şirketin ürünleri Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde 20'den fazla ülkede başarılı bir şekilde satıyor.

    Realme, Oppo'dan ayrılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Realme ürün yelpazesini genişletecek

    Oppo ve Realme pazarlama stratejisi açısından farklı pazar segmentlerini hedef alıyor. İlginçtir ki satış istatistiklerine göre, Oppo akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 60'ı kadın, Realme kullanıcılarının ise yüzde 60'ı erkeklerden oluşuyor.

    Oppo premium segmente yönelirken Realme daha teknolojik ve modaya uygun modeller üretmeyi hedefliyor. Realme önümüzdeki dönemlerde giyilebilir ürünler ve kablosuz kulaklık pazarına girmeyi de planlıyor. 



    https://www.digitimes.com/news/a20191128PD204.html Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Realme, Oppo'dan ayrılabilir Sonraki Kablosuzda kablolu hızı! "TP-Link Archer AX6000 incelemesi" 2 sa. Çin'in yeni nesil 'yapay güneşi' tamamlandı "Sınırsız enerjiye doğru" 2 sa. Honor V30, Google uygulama ve servislerinden yoksun şekilde çıkacak 3 sa. Firefox, aygıt bilgilerini içeren dijital parmak izi verilerini, varsayılan olarak engelleyecek 3 sa. Yerli mühendislik şirketi simülatör üretiyor | Sanlab nasıl kuruldu? 3 sa. Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak 4 sa. Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi 5 sa. Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak 5 sa. Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu 6 sa. Samsung Galaxy S11 Plus'ın tasarımı netleşti 6 sa. Makyajlı Volkswagen Transporter ve Caravelle Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı 7 sa. Aselsan, yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzaladı 8 sa. Xiaomi kâr marjının %5'i asla geçmeyeceğini söylemişti: Peki sözünü tuttu mu? 8 sa. Amazon sanal asistanı Alexa'ya, duygusal konuşma stilleri ekliyor 9 sa. Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı 9 sa. Intel Rocket Lake masa üstü işlemcileri 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek 10 sa. 100 dolarlık 5G telefonlar çok yakında 11 sa. Dubai polisi şimdi de Tesla Cybertruck'ı gözüne kestirdi 11 sa. İşlemci stok sıkıntısı Dell’i de vurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı
    DonanımHaber
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Bir şişe biranın aslında olması gereken fiyatı 10 - 16 TL değil !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim