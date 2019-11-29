Realme, Oppo'dan ayrılabilir

Tam Boyutta Gör

Oppo'nun alt markası Realme, işleri daha da büyütmesi durumunda ana şirketinden bağımsız bir hale gelecek gibi görünüyor. Bu bilgi doğrudan Realme Tayvan’ın üst düzey yöneticilerinden biri olan Chung Hsiang-wei'den geldi.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı"

Chung'e göre Realme halen ana şirketin mevcut kaynaklarını kullanıyor olmasına rağmen kendi Ar-Ge ekibini kurdu ve kendi ekosistemini ve üretim hatlarını oluşturması bekleniyor.

2018 yılında kurulan Realme, Hindistan akıllı telefon pazarında online satışlarda ilk beş markadan biri. Şirketin ürünleri Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde 20'den fazla ülkede başarılı bir şekilde satıyor.

Tam Boyutta Gör

Realme ürün yelpazesini genişletecek

Oppo ve Realme pazarlama stratejisi açısından farklı pazar segmentlerini hedef alıyor. İlginçtir ki satış istatistiklerine göre, Oppo akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 60'ı kadın, Realme kullanıcılarının ise yüzde 60'ı erkeklerden oluşuyor.

Oppo premium segmente yönelirken Realme daha teknolojik ve modaya uygun modeller üretmeyi hedefliyor. Realme önümüzdeki dönemlerde giyilebilir ürünler ve kablosuz kulaklık pazarına girmeyi de planlıyor.

https://www.digitimes.com/news/a20191128PD204.html