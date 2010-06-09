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Amazon yeni bir Kindle modeli üzerinde çalışıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
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4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kindle modeliyle elektronik kitap okuyucularını yeniden gündeme taşıyan Amazon, iPad'in satışa sunulması ve dünya devi donanım üreticilerinin (Acer ve Asus) arka arkaya pazara adım atacağını duyurmasını takiben, yeni Kindle modeli için hazırlıklarını başladı. Okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı hedef alınarak hazırlanan yeni modelin, mevcut modeller gibi yine tek renkli olacağı ancak bazı yeniliklerle geleceği belirtiliyor.

Mevcut Kindle modellerinden daha ince olacağı ve daha keskin görüntüler için daha yüksek çözünürlüklü E-Ink panel kullanacağı konuşulan yeni Kindle modelinin ayrıca daha yüksek depolama kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Bağlantı yetenekleri açısından Kindle 2 ile benzer özelliklere sahip olacağı belirtilen yeni Kindle'ın, donanım anlamında rakip çözümlere karşı çok daha rekabetçi olacağı öne sürülürken, fiyatı ve özellikleri hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Neyıh 9 yıl
haklısın harbinur, kindle'de dokunmatik ekran ve hafıza biriminin sınırlı olması büyük bir noksanlık.
sony yine çok iyisin!
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wellwet 9 yıl
Sony'nin ürünlerini de inceledim, DX'in ekran boyutu en büyük avantajı, dokunmatik ekran daha kısa pil ömrü demek.

PDF desteği yeterli bence, diğer formatlar o kadar yaygın değil...
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hardtracker 9 yıl
sony urunleri bircok yonden kindle dan daha ustun.
kindle in en igrenc ozelligi formatlari desteklememesi ve istediginiz dosyayi kindle formatina donusturmek zorunda olmaniz.
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musasm 9 yıl
Kindle, gözü yormayan E-ink teknolojisiyle elektronik kitap okuyucuları arasında kesinlikle rakipsiz.
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