Amazon'dan 30 Aralık'ta dev indirim

Online alışveriş devi Amazon, ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve özellikle de indirim kampanyalarıyla hem dünyada hem de ülkemizde büyük ilgi çekiyor. Her sene yaptığı Prime Day kampanyasını herkes duymuştur. Bazıları Prime Day'in az satılan ürünleri satmak amacıyla yapıldığını söyleyerek eleştirse de satış rakamları gösteriyor ki Prime Day büyük bir başarı göstermiş. Şimdi de Amazon, Digital Day adlı indirim kampanyasıyla, Prime Day kadar büyük bir başarıyı "sadece online satış"ta yani dijital ürünlerde elde etmek istiyor.

Türkiye saatiyle 30 Aralık (yani yarın) saat 11.00'de başlayacak olan indirim kampanyasında oyunlarda %80'e, film ve dizilerde %50'ye, çizgi romanlarda %75'e varan indirimler olacak. İndirim kategorileri bunla kısıtlı değil: E-kitap, müzik, uygulama ve daha birçok üründe indirimler olacak.

İndirim olacak ürünlerin tam listesi verilmemiş olsa da, bazıları biliniyor. Destiny: Rise of Iron, Rocket League ve Titanfall 2 indirime girecek oyunlar arasında.

24 saat sürecek indirim kampanyasının ABD odaklı olduğunu söylemekte yarar var: İndirime girecek ürünlerin bazıları ABD dışındaki çoğu ülkede yasal olarak alınamıyor. Eğer bu kampanya beklentileri karşılarsa, büyük ihtimalle her sene yapılmaya başlanır ve tüm ürünler her yerden alınabilecek şekilde çözümler Amazon tarafından üretilir.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgiyi kaynaktaki bağlantıdan bulabilirsiniz.

https://www.amazon.com/b?node=15433359011