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Amazon'dan 30 Aralık'ta dev indirim

Amazon, 30 Aralık'ta çok sayıda dijital üründe (film, müzik, oyun gibi) yüzde 80'e varan indirimler sunacak. Kampanya linki, indirime girecek dikkat çekici ürünler ve diğer detaylar haberimizde.
2 yıl
11,7b
1
38
Web Siteleri
Alper Çakan
Yazar
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Amazon'dan 30 Aralık'ta dev indirim
Online alışveriş devi Amazon, ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve özellikle de indirim kampanyalarıyla hem dünyada hem de ülkemizde büyük ilgi çekiyor. Her sene yaptığı Prime Day kampanyasını herkes duymuştur. Bazıları Prime Day'in az satılan ürünleri satmak amacıyla yapıldığını söyleyerek eleştirse de satış rakamları gösteriyor ki Prime Day büyük bir başarı göstermiş. Şimdi de Amazon, Digital Day adlı indirim kampanyasıyla, Prime Day kadar büyük bir başarıyı "sadece online satış"ta yani dijital ürünlerde elde etmek istiyor.
Türkiye saatiyle 30 Aralık (yani yarın) saat 11.00'de başlayacak olan indirim kampanyasında oyunlarda %80'e, film ve dizilerde %50'ye, çizgi romanlarda %75'e varan indirimler olacak. İndirim kategorileri bunla kısıtlı değil: E-kitap, müzik, uygulama ve daha birçok üründe indirimler olacak.
İndirim olacak ürünlerin tam listesi verilmemiş olsa da, bazıları biliniyor. Destiny: Rise of Iron, Rocket League ve Titanfall 2 indirime girecek oyunlar arasında. 
24 saat sürecek indirim kampanyasının ABD odaklı olduğunu söylemekte yarar var: İndirime girecek ürünlerin bazıları ABD dışındaki çoğu ülkede yasal olarak alınamıyor. Eğer bu kampanya beklentileri karşılarsa, büyük ihtimalle her sene yapılmaya başlanır ve tüm ürünler her yerden alınabilecek şekilde çözümler Amazon tarafından üretilir. 
Kampanya hakkında daha detaylı bilgiyi kaynaktaki bağlantıdan bulabilirsiniz.

https://www.amazon.com/b?node=15433359011 Yorum Yaz
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dere.beyi 2 yıl en beğenilen Amd64x2
Amd64x2

Hazır, kota 30 euro iken kaçırmayın diyorsunuz yani.

ben zaten hep 30 euro'luk alıyorumcular gelmeden kaçalım
Amd64x2Hazır, kota 30 euro iken kaçırmayın diyorsunuz yani.ben zaten hep 30 euro'luk alıyorumcular gelmeden kaçalı...
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Yanıtla +33
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Amd64x2 2 yıl
Hazır, kota 30 euro iken kaçırmayın diyorsunuz yani.
1 Yanıt Yanıtla +26
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fatihkilic25 2 yıl OsmanlıKafası
Kullandığın telefon yada bilgisayar hangi Türk malı soylesende biz de kullansak. Ya arkadaş twitter ı yasaklayıp tweet atan yöneticiler gibisiniz. Ne yaptığınız ne de söylediğiniz tutarlı.
Kullandığın telefon yada bilgisayar hangi Türk malı soylesende biz de kullansak. Ya arkadaş twitter ı yasaklayıp tweet atan yöneticiler gibisiniz. Ne yaptığını...
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Yanıtla +20
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11 Avatar Avatar Avatar
MegaWolt38 2 yıl
BF1 35 dolar diyor. Zaten g2play de falan o fiyatta epeydir.
Fifa 17 ye 39 dolar diyor o da benzer şekilde.
Bari Fifa 16 yı 5-10 dolar yapsalardı da alsaydık. Önceki yıllar 5-6 dolardan fazla vermiyorduk oyuna, bu yıl hiç indirim yok neredeyse.
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iso227 2 yıl
iyi fırsat
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reactor1111 2 yıl
Ps4 için alınabilecek oyun var mı?
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Hükümran 2 yıl
Maalesef hiç bugüne özel fazladan indirim var diyebileceğim birşey yok. BF1 FIFA17 TITANFALL hepsi daha güzel indirimler gördü. Diğer oyunlar zaten ara ara bu fiyatlara düşüyor.
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tanerss 2 yıl
İndirimler başlamış. Neredeyse bütün oyunlar (steamda bulunanlar) Türkiye Steam Mağzasında daha ucuz.
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The Mühendis 2 yıl tanerss
Link atabilir misin hocam mobilde bulamadım
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navigator_ 2 yıl
Milletin ne yazdığına bakmayın, alan alır ; adamlara ne laf yetiştiriyosun? Araba gumrüğe takılmasa arabayı bişe gider almanyadan alır gelirim, kimse de umrumda olmaz, İktisadı siyaseti öğrenecek değilim burdakilerden.
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TheNewAtilla 2 yıl
Indirim amerikanaysa bizene abi. Yapacak haber mi kalmadı elinizde.
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C.CEMİL 2 yıl
sıcak fırsatlar diye giriyoruz ama nasıl oluyorsa ana sayfa haberleri çıkıyor ve saçma sapan mesajlar görüyoruz
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MonacoDoom 2 yıl
Keşke erken görseydik dibini yalamışlar hiçbirşey kalmamış alınacak.
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laider 2 yıl MonacoDoom
MonacoDoom
Keşke erken görseydik dibini yalamışlar hiçbirşey kalmamış alınacak.

Daha adamlarda 30 aralık olmadı ki


Ayrıca 75 euro 30 euro ne olacak arkadaşlar dijital indirim değil mi zaten?!

Kendi appstore unda ve dijital code verdiği oyunlarda indirim yapar. Steam de origin se sorunsuz etkinlestirirsiniz. Kargo olmadikca gümrükle işiniz olmaz.
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boombip 2 yıl
75 eurodan 30 euroya...
Kim jong bunu begendi
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