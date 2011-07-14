Amazon'dan 9 inçlik tablet geliyor

Digitimes'dan sonra Wall Street Journal da Amerika'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon'un bu yılın son çeyreği içersinde tablet pazarına girmeye hazırlandığını iddia etti.

Amerika'nın ünlü yayın organlarından Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir süredir tablet pazarına gireceği konuşulan İnternet devi Amazon, 9 inçlik tabletini önümüzdeki Ekim ayında satışa sunmayı planlıyor. Google'ın Android işletim sistemiyle geleceği belirtilen tablet; Galaxy Tab, iPad ya da Touchpad gibi birçok tabletin aksine üzerinde kamera bulundurmayacak fakat Amazon'un mevcut servisleriyle bir uyum içersinde çalışarak kullanıcılara elektronik kitaptan, filmlere kadar birçok içeriğe Amazon üzerinden ulaşmasına imkan verecek.

Wall Street Journal, ayrıca, Amazon'un tabletini satışa sunmayı planladığı dönem içersinde ünlü elektronik kitap okuyucusu Kindle'ın da yeni nesilini duyuracağını ifade ediyor.

Eğer iddialar doğru çıkarsa App Store isminden dolayı bir süredir tartışma halinde olan iki firma Apple ile Amazon'un aralarındaki yarış farklı bir boyut kazanmış olacak. Çünkü her iki firmada, her ne kadar şu anda, içerik satışı konusunda birbirlerinin rakibi olsa da Apple, iPad gibi bir cihaza sahip olmasından dolayı rakibine üstünlük kuruyor.