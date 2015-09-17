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Amazon'dan üç yeni tablet: Fire, Fire 8 ve Fire 10

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon'dan üç yeni tablet: Fire, Fire 8 ve Fire 10
 
Çevrimiçi alışverişin dev ismi Amazon, "Fire, Fire 8 ve Fire 10" isimli yeni tabletlerini görücüye çıkarttı.
Bugün ön siparişe açılacağı belirtilen tabletlerden Amazon Fire 8 (150$) ve Fire 10 (230$), isimlerinden de anlaşılabileceği üzere 8-inç ve 10-inç ekran boyutlarına sahip. Ortak olarak 7.7 mm kalınlıkları bulunan tabletlerden 10-inç modelin ağırlığı ise iPad Air 2 benzer şekilde 432 gram seviyesinde. 16:10 en boy oranına ve IPS teknolojisine sahip dokunmatik ekranlarıyla (1280x800 piksel) etkili bir kullanıcı deyimi vaadeden tabletler, Gorilla Glass 4 ile korunuyor ve Dolby Audi desteğiyle 5.1 çevresel (Sanal) ses verebiliyor.
Güçlerini 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek işlemciden ve 1GB RAM'den alan Amazon Fire 8 ve Fire 10, 8GB - 16GB ve 16GB - 32GB depolama alanlarını microSD hafıza kartı üzerinden yükseltebiliyor. Ön ve arka kameraları unutulmayan tabletlerin, batarya süresinin ise 8 saat civarında olduğu belirtiliyor ve Fire OS işletim sistemi (Android Lolipop temelli) üzerine kuruluyor.
Amazon'un kısa süre önce bazı bilgiler gelen tablet modeli Fire ise 50$'lık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 7-inç boyununda bir IPS ekranı bulunan tablet, gücünü 1.3GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden alıyor ve ön ile arka kamerasıyla yaklaşık 7 saat batarya ömrü ortaya koyuyor. Firmanın ayrıca özel bir koruma kılıfına sahip çocuklara özel "Fire Kids" tablet modeli de bulunuyor. Bu tabletin fiyatı ise 100$ olarak açıklanmış durumda.
Amazon'dan üç yeni tablet: Fire, Fire 8 ve Fire 10
 
Amazon'dan üç yeni tablet: Fire, Fire 8 ve Fire 10
 

http://thenextweb.com/media/2015/09/17/amazon-releases-new-tablets-fire-fire-8-and-fire-10/ Yorum Yaz
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turyunus 3 yıl
50 dolarlığa göz koydum anneme alacam herhalde dandik çin işi tablet var onun yerine bunu kullansın
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trkarapanda123asd 3 yıl
Olmadı amazon
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muccos 3 yıl
Her şey iyi güzeldi 1 GB ram ne
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KalemKolik 3 yıl
Android ve 1gb tam bir mallıktır.iOS gibi bir işletim sistemi bile artık 1gb ram yetersiz kalırken android en az 2gb hatta 4gb olmalı.
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0MG90 3 yıl
50 dolarlık olanı alsam gümrükte sorun yaşatır mı?
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profecco 3 yıl 0MG90
0MG90

50 dolarlık olanı alsam gümrükte sorun yaşatır mı?

Hayır gümrükte sorun yaşatmaz. Şu anki sınır 84 dolar civarı. Ama tablet daha çıkmamış ben de baktım 30 eylülde gelecekmiş şu an ön siparişte.
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kadirirdem 3 yıl
1 gb ram nedir ya BAN.
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