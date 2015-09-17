Amazon'dan üç yeni tablet: Fire, Fire 8 ve Fire 10

Çevrimiçi alışverişin dev ismi Amazon, "Fire, Fire 8 ve Fire 10" isimli yeni tabletlerini görücüye çıkarttı.

Bugün ön siparişe açılacağı belirtilen tabletlerden Amazon Fire 8 (150$) ve Fire 10 (230$), isimlerinden de anlaşılabileceği üzere 8-inç ve 10-inç ekran boyutlarına sahip. Ortak olarak 7.7 mm kalınlıkları bulunan tabletlerden 10-inç modelin ağırlığı ise iPad Air 2 benzer şekilde 432 gram seviyesinde. 16:10 en boy oranına ve IPS teknolojisine sahip dokunmatik ekranlarıyla (1280x800 piksel) etkili bir kullanıcı deyimi vaadeden tabletler, Gorilla Glass 4 ile korunuyor ve Dolby Audi desteğiyle 5.1 çevresel (Sanal) ses verebiliyor.

Güçlerini 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek işlemciden ve 1GB RAM'den alan Amazon Fire 8 ve Fire 10, 8GB - 16GB ve 16GB - 32GB depolama alanlarını microSD hafıza kartı üzerinden yükseltebiliyor. Ön ve arka kameraları unutulmayan tabletlerin, batarya süresinin ise 8 saat civarında olduğu belirtiliyor ve Fire OS işletim sistemi (Android Lolipop temelli) üzerine kuruluyor.

Amazon'un kısa süre önce bazı bilgiler gelen tablet modeli Fire ise 50$'lık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 7-inç boyununda bir IPS ekranı bulunan tablet, gücünü 1.3GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden alıyor ve ön ile arka kamerasıyla yaklaşık 7 saat batarya ömrü ortaya koyuyor. Firmanın ayrıca özel bir koruma kılıfına sahip çocuklara özel "Fire Kids" tablet modeli de bulunuyor. Bu tabletin fiyatı ise 100$ olarak açıklanmış durumda.

http://thenextweb.com/media/2015/09/17/amazon-releases-new-tablets-fire-fire-8-and-fire-10/