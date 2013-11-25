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Amazon'un yeni nesil Kindle Paperwhite e-okuyucu modeli, 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon'un yeni nesil Kindle Paperwhite e-okuyucu modeli, 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor
İlk versiyonu 2012 senesi içerisinde, ikinci versiyonu ise geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Amazon Kindle Paperwhite, hatırlayacağınız üzere yeni tanıtılan ikinci versiyonuyla daha iyi kontrast değeri, güncellenmiş dahili ışık sistemi ve %25 daha fazla işlem gücü ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Gelen bilgiler göre ise yeni jenerasyon Kindle Paperwhite e-okuyucu modeli, daha iyi teknik detaylarla 2014'ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Hali hazırda satılmakta olan Kindle Paperwhite versiyonunun 212 ppi değerini 300 ppi düzeyine taşıyacağı söylenen yeni jenerasyon Kindle Paperwhite, bu sayede Kobo gibi rakipleriyle teknik olarak daha iyi oranda rekabet edebilecek. Ayrıca ortamdaki ışığa göre ekran parlaklığını ayarlayabilen sensöre, cam ekrana, arka güç butonuna, eskiye oranla rahat okuma için yeni tipografiye ve farklılaşmış bir tasarıma sahip olacağı belirtilen ürün, e-okuyucu pazarı için ciddi bir alternatif daha oluşturacak.

http://techcrunch.com/2013/11/24/amazons-next-kindle-paperwhite-to-feature-300ppi-screen-better-typography-arrive-early-next-year/ Yorum Yaz
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Akasha_Ether 6 yıl
e-book reader olarak çok başarılı fakat gereksiz geliştirmeler... mevcut değerler ihtiyaçları optimum düzeyde karşılayabiliyor.
bence buna yapacakları yatırımı qualcomm'un mirasol display ekranına yapsınlar çok daha büyük bir şey ortaya koyarlar piyasada hakimiyet kazanmak istiyorlarsa ilk renkli ekranlı e-book reader piyasaya çıkarmaya çalışmaları gerekiyor
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byrd 6 yıl
bana göre beyaz fonda kitap okumak olmuyor. kindle 3'ü paper white ile karşılaştıran bir çok kişi daha iyi buluyor. Background beyaz yerine temasal renkli olmasa da sayfa hissi veren imajlarla değiştirilse daha iyi olur.
Ben hayatta beyaz arka planda okumayı sevmiyorum uzun yazılar için bile evernote clearly eklentisi kullanıyorum.Kindle 3 sahibiyim ve ilgimi çekmiyor yeni versiyonlar.
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sierratr1 6 yıl
Tam alayım dediğim haftada bu haber yapılırmı bea???
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