Amazon'un yeni nesil Kindle Paperwhite e-okuyucu modeli, 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor

İlk versiyonu 2012 senesi içerisinde, ikinci versiyonu ise geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Amazon Kindle Paperwhite, hatırlayacağınız üzere yeni tanıtılan ikinci versiyonuyla daha iyi kontrast değeri, güncellenmiş dahili ışık sistemi ve %25 daha fazla işlem gücü ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Gelen bilgiler göre ise yeni jenerasyon Kindle Paperwhite e-okuyucu modeli, daha iyi teknik detaylarla 2014'ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Hali hazırda satılmakta olan Kindle Paperwhite versiyonunun 212 ppi değerini 300 ppi düzeyine taşıyacağı söylenen yeni jenerasyon Kindle Paperwhite, bu sayede Kobo gibi rakipleriyle teknik olarak daha iyi oranda rekabet edebilecek. Ayrıca ortamdaki ışığa göre ekran parlaklığını ayarlayabilen sensöre, cam ekrana, arka güç butonuna, eskiye oranla rahat okuma için yeni tipografiye ve farklılaşmış bir tasarıma sahip olacağı belirtilen ürün, e-okuyucu pazarı için ciddi bir alternatif daha oluşturacak.

http://techcrunch.com/2013/11/24/amazons-next-kindle-paperwhite-to-feature-300ppi-screen-better-typography-arrive-early-next-year/