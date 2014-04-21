Ambarella'dan aksiyon kameralarına yönelik 4K destekli A9 yongaseti





Son dönemde dijital görüntüleme sektöründe aksiyon kameralarının yükselen bir ivmesi mevcut. Pek çok üretici iddialı ürünleriyle segmentte yer alırken, yonga tasarımcıları da aksiyon kamerası odaklı yongasetleri geliştiriyor.





GoPro kameralarının arkasındaki isim olarak da bilinen Ambarella, A9 adlı yeni bir yongasetinin duyurusunu yaptı. A9 yongaseti aksiyon kameralarına 4K video kaydı imkanını getiriyor.





Yongasetinde 1GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci yer alırken, hızlı işleme süreci için NEON ve kayar nokta FPU teknolojileri de işlemcide yer alıyor. Yongaseti OIS teknolojisi yerine maliyeti düşük ancak yakın performans sunabilen elektronik görüntü dengeleme - EIS teknolojisi sunuyor.





Yongaseti 4K Ultra HD video çözünürlüğüne H.264 kodeğini kullanarak 30 kare/saniye hızında destek verebiliyor. Full HD çözünürlüğe ise 120 kare/saniye hızınde destek mevcut. Ayrıca yüksek hızlı veya yavaş çekim için 720p çözünürlüğü 240 kare/saniye ile desteklenmiş.





Yongaseti çok pozlu HDR ve geniş dinamik mesafe WDR özellikleri de sunuyor. Uzak vizör, uzaktan kontrol ve sosyal medyada paylaşım WiFi üzerinden yönetilebiliyor.





GoPro'nun üretici ile ortaklığı bilindiği için GoPro Hero4 modelinde A9 yongasetinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. A9 yongasetinin ortaklara kısa süre içerisinde dağıtılacağı belirtiliyor.

http://www.diyphotography.net/gopro-4-specs-leaked-soc-maker/