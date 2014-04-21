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Ambarella'dan aksiyon kameralarına yönelik 4K destekli A9 yongaseti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ambarella'dan aksiyon kameralarına yönelik 4K destekli A9 yongaseti

Son dönemde dijital görüntüleme sektöründe aksiyon kameralarının yükselen bir ivmesi mevcut. Pek çok üretici iddialı ürünleriyle segmentte yer alırken, yonga tasarımcıları da aksiyon kamerası odaklı yongasetleri geliştiriyor.

GoPro kameralarının arkasındaki isim olarak da bilinen Ambarella, A9 adlı yeni bir yongasetinin duyurusunu yaptı. A9 yongaseti aksiyon kameralarına 4K video kaydı imkanını getiriyor.

Yongasetinde 1GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci yer alırken, hızlı işleme süreci için NEON ve kayar nokta FPU teknolojileri de işlemcide yer alıyor. Yongaseti OIS teknolojisi yerine maliyeti düşük ancak yakın performans sunabilen elektronik görüntü dengeleme - EIS teknolojisi sunuyor. 

Yongaseti 4K Ultra HD video çözünürlüğüne H.264 kodeğini kullanarak 30 kare/saniye hızında destek verebiliyor. Full HD çözünürlüğe ise 120 kare/saniye hızınde destek mevcut. Ayrıca yüksek hızlı veya yavaş çekim için 720p çözünürlüğü 240 kare/saniye ile desteklenmiş. 

Yongaseti çok pozlu HDR ve geniş dinamik mesafe WDR özellikleri de sunuyor. Uzak vizör, uzaktan kontrol ve sosyal medyada paylaşım WiFi üzerinden yönetilebiliyor. 

GoPro'nun üretici ile ortaklığı bilindiği için GoPro Hero4 modelinde A9 yongasetinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. A9 yongasetinin ortaklara kısa süre içerisinde dağıtılacağı belirtiliyor. 

http://www.diyphotography.net/gopro-4-specs-leaked-soc-maker/ Yorum Yaz
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hollowman_ 5 yıl en beğenilen
o ne ya öyle Resident Evil'da ki Umbrella Corp.'un çakması gibi Ambarella :)
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blackzeros 5 yıl
daha çok makarna markası gibi olmuş.
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aceleciburak 5 yıl
GoPro Hero 4 te adam akıllı güncelleme ve optimizasyon yapsalarda ayrıca pil kullanımını arttırsalarda aksiyon kamerası için kenara para atsak ...
Hero 3+ ile belli başlı optimizasyon yapıldı ama çok yeterli olmadı bir çok kişi gelecek 4K diyor en azından Hero 4 almayı planlayan bir insanın 4 - 5 sene içerisinde yenilemesine gerek kalmaz ...
Hero 3 Black te ciddi fiyat düşüşleri olacaktır Hero 4 lanse edildiği zaman
büyük merak ile bekliyoruz GoPro dan duyuruları...
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hollowman_ 5 yıl en beğenilen
o ne ya öyle Resident Evil'da ki Umbrella Corp.'un çakması gibi Ambarella :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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wswswq 5 yıl hollowman_
hollowman_

o ne ya öyle Resident Evil'da ki Umbrella Corp.'un çakması gibi Ambarella :)

araç kameraların çoğu bu firma tarafından yapılır....
diğeri ise Novatek dir.
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