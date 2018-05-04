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Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower"

NASA, gelecekte Mars'ta kurmayı planladığı uzay üssünü nükleer reaktörlerle destekleyecek. Çöp kutusu boyutlarındaki reaktör Kilopower'ın ilk testi büyük bir başarıyla sonuçlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,3b
1
21
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, bildiğiniz gibi 2030'lu yıllar itibarıyla ilk insanlı Mars yolculuklarına başlamayı hedefliyor. Uzun vadede Kızıl Gezegen yüzeyinde bir üs inşaa etmeyi planlayan uzay ajansı, gezegenin pek de misafirperver olmayan koşulları nedeniyle kurulacak olan bu üssün enerji ihtiyaçlarını karşılama konusunda farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı bu yöntemlerden belki de en önemlisi olan mini-nükleer reaktör "Kilopower" projesinin ilk tam ölçekli testleri geçtiğimiz haftalarda başarıyla tamamlandı.

Ayrıca Bkz. "NASA, WALL-E ve Eva'yı Mars'a "gönderiyor""
Yeni nesil bir fisyon reaktörü olan minik Kilopower, NASA'nın ifadelerine göre son 40 yıl içerisinde ABD'de üretilen ilk yeni nükleer reaktör olmuş. Bu anlamda yeni teknolojilerle de donatılan Kilopower'ın eski reaktörlere oranla çok daha güvenli ve çok daha maliyetli olduğu söyleniyor. 

"Kullanılmaya hazır"


Yakıt olarak uranyum-235 kullanan prototip reaktör, NASA'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamalara göre ilk tam ölçekli testlerinde büyük bir başarı elde etmiş. Reaktörün tam kapasitede 28 saat boyunca hiçbir problem olmadan çalıştığını söyleyen proje lideri David Poston,"NASA'nın hemen şimdi kullanmaya başlayabileceği yepyeni bir konsepti gösterdik. Uçuş programları için tamamıyla hazır durumda." ifadelerine yer veriyor.

NASA'nın ABD Enerji Bakanlığı'yla bir arada geliştirdiği Kilopower, nükleer enerji konusunda dünyanın en tecrübeli kurumlarından birisi olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarları'nda üretilmiş. Yaklaşık bir çöp kutusu boyutlarında olan Kilopower, isminden de anlaşıldığı gibi 1 ila 10 kilowatt arasında bir güce sahip. NASA, bu küçük nükleer reaktörlerin yalnızca bir tanesini kullarak iki evin tam 10 yıl boyunca enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor. Mars planları için birden fazla Kilopower'ı Kızıl Gezegen'e götüreceklerini de söyleyen uzay ajansı, dört Kilopower'ın küçük bir Mars üssü için yeterli olacağını ifade ediyor. Kilopower ayrıca 20 milyon dolar gibi ucuz sayılabilecek bir maliyetle üretilmiş.

Mars'taki enerji ihtiyacına optimal çözüm


Kilopower projesi hakkında geçtiğimiz aylarda konuşan NASA yetkilisi Steve Jurcjyk,"Mars, güç sistemleri için çok zorlu bir ortam. Dünya ve Ay'a göre çok daha az güneş ışığı alıyor, geceleri inanılmaz düşük sıcaklıklarda geçiyor ve haftalar hatta aylar süren gezegeni adeta eline geçiren ilginç kum fırtınaları çok sıklıkla görülüyor. Böylesi bir ortamda istikrarlı bir şekilde enerji elde etmek için Kilopower en optimal çözümümüz olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Bkz. "NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi"
Space.com'a konuşan ABD Enerji Bakanlığı'ndan Kilopower projesi lideri Patrick McClure ise, Kilopower'ın avantajlarından bahsederek,"Nükleer enerjinin en büyük özelliği hafif ve güvenilir olması. Diğer enerji kaynakları enerji üretmek için çok fazla yakıta ihtiyaç duyabiliyor - dolayısıyla da fazlasıyla ağır olabiliyorlar - veya yılın her döneminde aynı performansı gösteremiyorlar. Kilopower ise hem yılın her dönemi aynı performansta enerji üretebiliyor hem de hafif ve küçük olması nedeniyle kolayca taşınabiliyor." ifadelerine yer vermişti.

NASA, Kilopower'ın geliştirilme sürecinin tamamlanmasının ardından reaktörü önce 2020'li yıllardaki insanlı Ay görevlerinde sonrasında ise 2030'lu yıllar itibarıyla Mars'ta kullanmayı hedefliyor. Bakalım NASA'nın önümüzdeki 20 yıllık heyecanlı uzay programları nasıl ilerleyecek. 

https://www.nasa.gov/press-release/demonstration-proves-nuclear-fission-system-can-provide-space-exploration-power Yorum Yaz
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okitai 1 yıl en beğenilen
keşke bizimde böyle dertlerimiz olsa...
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alemburda34 1 yıl
Böyle seçim vaatleri görmek istiyorum :)
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interwap 1 yıl
Eve kurmak lazım...
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DH Misafiri 6 ay
Hem maliyeti ucuz hem kucuk hem tehlikesiz ! Neden ulkelerinde kullanmiyorlar ?
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tbbtl 1 yıl
Zaten nükleerle çalışan curiosity isimli bir araçları orada halen aktif olarak görevde değil mi. Dolayısı ile altta sorulan bir çok sorunun cevabı verilmiş olacak.
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Tensi 1 yıl
Kesin bu elemandan yardim aldilar. :P
Ebay^den aldigi parcalarla evinde nukleer reaktor yapti. milliyet.com.tr/...
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gun 1 yıl ufo
Çok az enerji üreteceği için metal plakalar ile atmosfere vererek soğutulabilir.
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ufo 1 yıl
nasıl soğutacaklarmış?
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Nostromo- 1 yıl
Uzaylı diye bir şey varsa inşallah orada denk gelirsinizde sizin ananızı bi güzel S......
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IOserI 1 yıl
Bunun benzeri ışık ile çalışanı var. Eğer cep telefonuna monte edebilecek kadar küçülürse 9 yıl boyunca şarj ihtiyacı olmadan telefon kullanmayı hedefliyorlar.
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roltec 1 yıl
nukleer ups yapmis adamlar,i7+gtx 1080 oyunda kac dk goturur
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interwap 1 yıl
Eve kurmak lazım...
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eulogy 1 yıl
Nenem de marsa nükleer santral götürür. Sıkıyosa Musk gibi araba götürsün. xd
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