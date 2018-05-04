Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower"

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"NASA, WALL-E ve Eva'yı Mars'a "gönderiyor""

Amerikan uzay ajansı NASA, bildiğiniz gibiilk insanlı Mars yolculuklarına başlamayı hedefliyor. Uzun vadede Kızıl Gezegen yüzeyinde bir üs inşaa etmeyi planlayan uzay ajansı, gezegenin pek de misafirperver olmayan koşulları nedeniyle kurulacak olan bu üssün enerji ihtiyaçlarını karşılama konusunda farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı bu yöntemlerden belki de en önemlisi olanprojesinin ilk tam ölçekli testleri geçtiğimiz haftalarda başarıyla tamamlandı.Yeni nesil bir fisyon reaktörü olan minik Kilopower, NASA'nın ifadelerine göreolmuş. Bu anlamda yeni teknolojilerle de donatılan Kilopower'ın eski reaktörlere oranla çok daha güvenli ve çok daha maliyetli olduğu söyleniyor.