NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi

Ünlü yönetmen Alfonso Cuarón'un 2013 yılında vizyona giren bilim kurgu filmi Gravity, tam 700 milyon dolarlık hasılat ve Oscar'da kazandığı 7 ödülle hem gişede hem de eleştirmenler önünde çok büyük bir başarıya imza atmıştı. Peki bilim kurgu ve genel anlamda tüm sinema severlerin büyük bir beğeniyle izlediği Gravity hakkında NASA'lı bilim insanları ne düşünüyor?



NASA'nın farklı departmanlarında çalışan kadın araştırmacılarına en iyi ve en kötü uzay filmlerini soran BBC, Sandra Bullock ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı Gravity'nin uzay araştırmalarını en hatalı anlatan, en kötü uzay filmi olduğu cevabını almış. NASA'lı araştırmacıların beğenmediği diğer filmler arasında ise Mission to Mars, Armageddon, Red Planet ve Spaceballs yer alıyor. Birçok NASA çalışanı bu filmlerin en basit bilimsel gerçekleri bile çok yanlış aktardığını söylüyor.



Gravity'nin neden beğenilmediğiyle ilgili bazı detaylar da veren araştırmacı Caley Burke, öncelikle Sandra Bullock'ın yörüngeler arasında hiçbir problem olmadan nasıl hızlıca geçiş yaptığını anlayamadıklarını söylüyor. Bir başka NASA çalışanı Tori Wells ise, film boyunca ters gidebilecek hemen her şeyin çok ama çok kötü bir şekilde ters gittiğini ve filmin genel anlamda uzay araştırmaları hakkında negatif bir izlenim bıraktığını ifade ediyor.



Tabi NASA çalışanlarının severek izledikleri filmler de yok değil. En beğenilen filmler arasında Interstellar, The Martian, Hidden Figures ve Apollo 13 yer alıyor. NASA'lı kadın araştırmacılar bu filmlerin uzay araştırmalarını en iyi ve en doğru şekilde anlattığını düşünüyor.

http://www.indiewire.com/2018/04/best-space-movies-nasa-1201955769/