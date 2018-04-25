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NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi

Geçtiğimiz günlerde BBC'nin sorularını cevaplayan NASA'lı bilim insanları, en iyi ve en kötü uzay filmlerini seçti. Alfonso Cuaron'un ünlü filmi Gravity, en çok olumsuz yorum alan uzay filmi oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4b
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50
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Ünlü yönetmen Alfonso Cuarón'un 2013 yılında vizyona giren bilim kurgu filmi Gravity, tam 700 milyon dolarlık hasılat ve Oscar'da kazandığı 7 ödülle hem gişede hem de eleştirmenler önünde çok büyük bir başarıya imza atmıştı. Peki bilim kurgu ve genel anlamda tüm sinema severlerin büyük bir beğeniyle izlediği Gravity hakkında NASA'lı bilim insanları ne düşünüyor?

NASA'nın farklı departmanlarında çalışan kadın araştırmacılarına en iyi ve en kötü uzay filmlerini soran BBC, Sandra Bullock ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı Gravity'nin uzay araştırmalarını en hatalı anlatan, en kötü uzay filmi olduğu cevabını almış. NASA'lı araştırmacıların beğenmediği diğer filmler arasında ise Mission to Mars, Armageddon, Red Planet ve Spaceballs yer alıyor. Birçok NASA çalışanı bu filmlerin en basit bilimsel gerçekleri bile çok yanlış aktardığını söylüyor.

Gravity'nin neden beğenilmediğiyle ilgili bazı detaylar da veren araştırmacı Caley Burke, öncelikle Sandra Bullock'ın yörüngeler arasında hiçbir problem olmadan nasıl hızlıca geçiş yaptığını anlayamadıklarını söylüyor. Bir başka NASA çalışanı Tori Wells ise, film boyunca ters gidebilecek hemen her şeyin çok ama çok kötü bir şekilde ters gittiğini ve filmin genel anlamda uzay araştırmaları hakkında negatif bir izlenim bıraktığını ifade ediyor.

Tabi NASA çalışanlarının severek izledikleri filmler de yok değil. En beğenilen filmler arasında Interstellar, The Martian, Hidden Figures ve Apollo 13 yer alıyor. NASA'lı kadın araştırmacılar bu filmlerin uzay araştırmalarını en iyi ve en doğru şekilde anlattığını düşünüyor.

http://www.indiewire.com/2018/04/best-space-movies-nasa-1201955769/ Yorum Yaz
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haQQo 1 yıl en beğenilen
Dünyayı Kurtaran Adam’ı daha izlememiş bunlar. Veya Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’nu
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nebulabado 1 yıl
Gravity'i saçma bulup Interstellar'a mantıklı demeleri çok garip olmuş. Interstellar'da adamlar karadeligin içine girip çıkıyorlar.
YUUUHHH artık diyorum.
2 Yanıt Yanıtla +23
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Ryan Gosling 1 yıl
Interstellar filmini izlediğim için, kendimi hep şanslı saymışımdır.
Yanıtla +14
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Physicist_Emre 10 ay
İnterstellar gerçekten sağlam film. The Martian da nispeten iyidir.
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evohan 10 ay
Bu film Imax için çekilmiş en güzel filmdir arkadaşlar, Imax hiç bir filmde böyle kaliteli görmedim, ayrıca çokda gerçekci bir uzay filmi bence nasacı arkadaşlar birazdaha işin bilimkurgu hevesinde tabi hep gördükleri şeyleri ilgi çekici bulmamışlar😊
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Dodge 10 ay
Gravity'i imax olarak izlemiştim ve ilk olduğu için büyülenmiştim görsel anlamda.Gerçekliğe yakınlık anlamında kötü olabilir ardından çıkan benzer filmler bu filmi geride bıraktı bence de.
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Witcher3 10 ay
İnterstellar kadar ağır çöp film izlemedim.
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MERNEPTAH 10 ay Witcher3
basmadı değilmi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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chtsydn 10 ay
Interstellar efsane, gerisi yalan
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Mr. Cheritto 10 ay
Arkadaşlar The Ace of Spades direk bloklayın bu _ _ _
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MERNEPTAH 10 ay Mr. Cheritto
salla boşver dede ..celal şengör konusuda şu ,bu adam B.......K yiyen elitistin teki
contra klibinde zaten iyi geçirmiş lafı
onun işi jeoloji astro fiziğe geçmesin bir zahmet
..ulan yıldızlararası zaten bilim kurgu, karadeliğe kadar herşey bilim
karadelikten sonrası kurgu
ama belkide değil yönetmen ve kip thorne belkide karadelik bir teseract'tır vs demiş işte buda kurgu ya denk geliyor..yıldızlararasını kimse eleştirmesin abi dayanamıyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mr. Cheritto 10 ay
Bilim >> KURGU << filmi çekmek için gelişmiş teknolojiler olması kaçınılmazdır ve bu yapımlar epey pahalıya patlayan türdendir. Millet beğenmiş beğenmemiş beni pek ilgilendirmez aslında ama NASAda görev yapan birilerine onlar anlamaz bu işi biz biliriz demen için onlardan daha tecrübeli olmak zorundasınız


Adamlar sonuçta kendi yerli filmlerini eleştiriyorlar



Biz daha iyisini çekene kadar susmaya mecbursunuz onlar ne derse haklılar
Buradaki ÇAKMA profesörlere sesleniyorum anladınız mı



Sanırım şimdi anlaşıldı ; )


Evet bunlar da sevdiklerim arasıda yer alan bazı yapımlar

İlk üç film NASA nın kotüler listesinde tamam SAYGIM VAR bir şey demiyoruz. Ama bu filmleri seviyorum dayı



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vee efsanelerin efsanesi INTERSTELLAR

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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NASA bunu beğendi
Hele şükür
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Captain_Ivy 10 ay
Interselır der giderim..
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Kartal Göz 10 ay
"Nasalı bilim insanları" 🤔 İçinden miymiş?
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Redunay 1 yıl
Nasa ne anlar filmden
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