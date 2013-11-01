Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar için elektronik cihaz kullanımının sınırlarını belirledi





Elektronik cihaz kullanımının artık 8-10 yaşlarına kadar indiği günümüzde, çocuklarımız için gerekli tedbirleri almamak gelecekte sağlıksız şartlar oluşmasına sebep olabiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi bu nedenle ebeveynlere yönelik bazı tavsiyelerde bulundu.





Çocuklar televizyon, tablet, akıllı telefon ve benzeri cihazlar ile etkileşime geçmeye başladıktan sonra artık cihaz odaklı bir sosyal hayat yaşamaya başlıyor. Kendi çevresinden de uzaklaşmaya başlayan çocuklar obezite, zayıf ders performansı, agresiflik, düzensizlik ve uyku bozukluğu problemlerle karşı karşıya kalabiliyor.





Pediatri akademisi bu bakımdan ailecek kurallar belirlemek ve herkesin uymasını sağlamak amacını güdüyor. Akademinin ilk tavsiyesi yatma saatinden sonra ve yemek zamanlarında kesinlikle elektronik cihaz ile etkileşime girilmemesi konusunda. Yani çocukların yataklarına elektronik cihazlarını sokmaları istenmiyor.





Diğer bir tavsiye çocukların günde 2 saatten fazla ekrana bakmamaları, 2 yaşın altındaki çocukların ise hiç bir şekilde ekran karşısına geçmemeleri konusunda. Ayrıca televizyon ve internet erişimi olan cihazların çocuk odasından uzakta tutulması isteniyor.





En büyük tavsiye ise anne babalara yapılıyor. Çocuklara uygulanan kurallara asıl olarak ebeveynler tarafından da uyulması, rol modeli oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Araştırmalar 8-18 yaş arası çocukların yüzde 60'nın televizyon izlemek veya bilgisayar oynamak gibi işlemlerde hiçbir kısıtlamasının olmadığını gösteriyor.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304655104579163822957456490?mod=rss_Technology