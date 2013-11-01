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Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar için elektronik cihaz kullanımının sınırlarını belirledi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar için elektronik cihaz kullanımının sınırlarını belirledi

Elektronik cihaz kullanımının artık 8-10 yaşlarına kadar indiği günümüzde, çocuklarımız için gerekli tedbirleri almamak gelecekte sağlıksız şartlar oluşmasına sebep olabiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi bu nedenle ebeveynlere yönelik bazı tavsiyelerde bulundu.

Çocuklar televizyon, tablet, akıllı telefon ve benzeri cihazlar ile etkileşime geçmeye başladıktan sonra artık cihaz odaklı bir sosyal hayat yaşamaya başlıyor. Kendi çevresinden de uzaklaşmaya başlayan çocuklar obezite, zayıf ders performansı, agresiflik, düzensizlik ve uyku bozukluğu problemlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Pediatri akademisi bu bakımdan ailecek kurallar belirlemek ve herkesin uymasını sağlamak amacını güdüyor. Akademinin ilk tavsiyesi yatma saatinden sonra ve yemek zamanlarında kesinlikle elektronik cihaz ile etkileşime girilmemesi konusunda. Yani çocukların yataklarına elektronik cihazlarını sokmaları istenmiyor.

Diğer bir tavsiye çocukların günde 2 saatten fazla ekrana bakmamaları, 2 yaşın altındaki çocukların ise hiç bir şekilde ekran karşısına geçmemeleri konusunda. Ayrıca televizyon ve internet erişimi olan cihazların çocuk odasından uzakta tutulması isteniyor.

En büyük tavsiye ise anne babalara yapılıyor. Çocuklara uygulanan kurallara asıl olarak ebeveynler tarafından da uyulması, rol modeli oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Araştırmalar 8-18 yaş arası çocukların yüzde 60'nın televizyon izlemek veya bilgisayar oynamak gibi işlemlerde hiçbir kısıtlamasının olmadığını gösteriyor.  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304655104579163822957456490?mod=rss_Technology Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Ebeveynler çocuklar sussun, kendilerini rahatsız etmesin diye böyle davranmaya devam ettiği sürece bir cacık olmaz. Ama ileride çok hıyar olacak,birileri onları ezerek cacık yapınca akılları başlarına gelir.
Ebeveynler çocuklar sussun, kendilerini rahatsız etmesin diye böyle davranmaya devam ettiği sürece bir cacık olmaz. Ama ileride çok hıyar olacak,birileri onları...
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SilverBallers 5 yıl
Yeni nesil çocuklara laf söz geçirmek mümkün değil.Eskiden anne babamız bize höt deyince korkuyorduk.
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erkan0075 5 yıl
Ben bu içeriği yaklaşık bir yıl önce AAP'nin web sitesinde okumuştum. Kızım için yaptığım araştırma sırasında. Yani yeni bir haber değil. Bilginize.
Ayrıca haberdeki önemli bir eksiklik te dikkat eksikliğine yol açması.
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Ebeveynler çocuklar sussun, kendilerini rahatsız etmesin diye böyle davranmaya devam ettiği sürece bir cacık olmaz. Ama ileride çok hıyar olacak,birileri onları ezerek cacık yapınca akılları başlarına gelir.
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seven44 5 yıl
bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler
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erkan0075 5 yıl Firaristt
Firaristt
Ebeveynler çocuklar sussun, kendilerini rahatsız etmesin diye böyle davranmaya devam ettiği sürece bir cacık olmaz. Ama ileride çok hıyar olacak,birileri onları ezerek cacık yapınca akılları başlarına gelir.

Maalesef ailelerin de bakıcıların da kolayına geliyor. Doktor bir arkadaşım çocuğunu oyalamak için televizyonun karşısında büyüttü.
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frostburn 5 yıl
fail
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hamalp 5 yıl
cocuklarda öyle söz dinliyodu zaten. ayrıca anne babaların rol model olmasıda çok zor çünkü onların içindede hep bi cocuk var.
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theyapici 5 yıl
velilerle paylaşmalı bunu
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