Amp projesi ile iPad Air ses sistemine dönüşüyor





Günümüzde iOS cihazları için pek çok ses sistemi ve hoparlör ürünü mevcut. Ancak bunların geneli kablosuz olarak ayrı bir şekilde kullanılıyor ve taşınabilirlik anlamında zayıf kalıyor. Amp projesi iPad Air için hem bir kılıf hem de entegre bir ses sistemi olabiliyor.





Kickstarter üzerinde kampanya başlatan Amp, iPad Air ve iPad Air 2 modelleri için tasarlanmış. iPad modelini içerisine oturttuğunuz ürün, sağ ve sol hoparlör panelleri ile odayı dolduracak kadar yüksek ve kaliteli ses seviyelerine ulaşabiliyor. Panellerin içerisinde hi-fi ses sürücüleri yer alıyor.





Panelleri farklı açılarda kullanarak sesin yayılış biçimini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca panelleri kapattığınız zaman ürün de kapanıyor ve bir kılıf haline geliyor. Ancak kılıfın biraz kalın olduğunu belirtmek gerek. Panelleri arka tarafa doğru katlayarak sadece ekranı ön plana çıkartmanız da mümkün.





Ürün Bluetooth üzerinden bağlandığı için iPad haricinde farklı cihazlardan da ses aktarımı yapabiliyorsunuz. 2000mAh gücündeki bataryası 7 saate kadar kullanım süresine ulaşabiliyor. Ürün en az 129$ bağış karşılığında eğer tamamlanırsa Mart ayında dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/greggdavis/amp-for-ipad-air-2tm-and-ipad-airtm