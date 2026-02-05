Giriş
    Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S26 serisi için yeni bir fiyat sızıntısı paylaşıldı. Avrupa pazarını işaret eden rapora göre, serideki tüm modellerde fiyat artışı bekleniyor. İşte beklenen fiyatlar...

    Galaxy S26 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un her yıl merakla beklenen amiral gemisi serisi Galaxy S26 için geri sayım başladı. Daha önce paylaşılan perakende listeleri ile birlikte telefonların tasarımı büyük ölçüde netleşmişti. Son sızıntıda ise Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları paylaşıldı.

    Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

    Sızıntıya göre standart Galaxy S26 modeli, 256 GB depolama alanıyla birlikte 999 eurodan satışa sunulacak. Bu rakam, Galaxy S25'in Avrupa'daki 959 euroluk başlangıç fiyatının üzerine çıkıldığını gösteriyor. 512 GB'lık Galaxy S26 versiyonunun ise 1.199 euro seviyesine ulaşması bekleniyor. Galaxy S26 Plus cephesinde ise artış daha belirgin. 256 GB depolama alanına sahip model 1.269 euro, 512 GB'lık versiyon ise 1.469 eurodan fiyatlandırılacak.

    Galaxy S26 Ultra için ise tablo biraz daha dengeli. Temel 256 GB'lık Ultra modelinin, Galaxy S25 Ultra ile aynı şekilde 1.469 eurodan satışa sunulacağı öne sürülüyor. Ancak üst depolama seçeneklerindeki fiyatlandırma 512 GB'lık Galaxy S26 Ultra için 1.669 euroya, 1 TB'lık versiyonda ise 1.969 euroya kadar çıkabilir.

    • Galaxy S26 256GB: 959 euro (49.361,78 TL)
    • Galaxy S26: 512GB: 1.199 euro (61.715 TL)
    • Galaxy S26 Plus: 256GB 1.269 euro (65.318 TL)
    • Galaxy S26 Plus: 512GB: 1.469 euro (75.612)
    • Galaxy S26 Ultra 256GB: 1.469 euro (75.612)
    • Galaxy S26 Ultra 512GB -1.669 euro (85.902)
    • Galaxy S26 Ultra 512GB -1.969 euro (101.343 TL)

    Sızıntıda, Samsung'un Avrupa pazarında Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri için 128 GB depolama seçeneğini tamamen rafa kaldırabileceği belirtiliyor. Bu da başlangıç fiyatlarının doğal olarak yukarı çekilmesine neden oluyor. Söz konusu fiyatların arkasında ise, işlemci, bellek ve diğer temel bileşen maliyetlerindeki artışın bulunduğunu söyleyelim.

    Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra ne zaman çıkacak?

    Galaxy S26 modellerinin 25 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca etkinliğe One UI 8.5 güncellemesi de eşlik edecek.

