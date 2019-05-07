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Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor

Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan LG V50 ThinQ 5G bu hafta satışa sunulacak. Cihazın en önemli özelliği ikinci ekran takılarak katlanabilir telefona dönüştürülebilmesi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG de katlanabilir telefon trendine dahil oldu ancak Güney Koreli şirketin tasarladığı cihaz Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X modellerinden biraz farklı. 5G özellikli LG V50 ThinQ, ikinci ekran takılarak katlanabilir telefona dönüştürülüyor.
Ayrıca Bkz. "2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak"
Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket bu hafta Güney Kore'de Çift Ekranlı V50 ThinQ'yu piyasaya sürecek. İkinci ekran telefona özel bir kılıfla tutturuluyor. Aksesuar takıldığında esasında iki ayrı ekrana sahip oluyorsunuz. LG, 2019 Mobil Dünya Kongesi'nde her iki panelde tam ekran görüntü almanın mümkün olmayacağını ve ayrı olarak kullanılabileceğini doğruladı.

Game Pad uygulaması ile oyun kumandası oluyor

Bununla birlikte Çift Ekranlı LG V50 ThinQ'nun kullanışlı olabileceği bazı senaryolar var. Bunlardan biri de oyun oynarken işe yaraması. LG, bir panel oyun için kullanılırken diğer ekranı oyun kumandasına dönüştürmeye yarayan bir Game Pad uygulaması geliştirdi.
LG'nin telefonu 10 Mayıs'ta Güney Kore'de satışa sunacağı bildirildi. 5G özellikli LG V50 ThinQ'nun Mayıs ayı içerisinde ise Avrupa pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=31356 Yorum Yaz
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kreat 1 hf.
Sadece ekranı alabiliyor muyuz? :)
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DH Misafiri 1 hf.
Biri bu telefon üreticilerine telefonların pratik olması gerektiğini hatırlatmali. Katlanabilir ekran ne alaka , psp vita gibi şeyler varken bu tasarımlar çok saçma.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
biz S-400 le oynuyoruz :)
F-35 te isterik :D
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beyazsoy 1 hf.
1 Nisan geçmemiş miydi LGcigim hadi ikinci ekranı gamepad yaptık nasıl oynayacağız anı harekette aradaki menteşe dayanmaz telefon elimizde kalır. Şu telefona takılan şeyleri ne zaman bırakacaksın telefon pratik olduğu için tercih ediyor yoksa tablet kullanırdik
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faniseyler 1 hf.
Al sana katlanabilir telefon.
Şaka gibi ya 10 sene geriden giden bi LG batar.
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