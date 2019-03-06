AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı, yeni lider Mi 9

Cep telefonları için popüler benchmark araçlarından biri olan AnTuTu, elindeki veriler yardımıyla her ay en performanslı cihazlar listesini yayınlıyor. Bu listenin Android versiyonu Şubat 2019 için güncellendi. Listenin artık yeni bir lideri var.

Snapdragon 855 değişimi

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelen cihazların listeye dahil edilmesiyle değişimler başladı. Bunun en iyi örneğini Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9 modelinin zirveyi ele geçirmesiyle görüyoruz. 371.849 puan alan Mi 9, Nubia Red Magic Mars’ı geride bırakmayı başarmış. Nubia Red Magic Mars, Snapdragon 845 ile gelmesine rağmen oyuncu odaklı geliştirildiği için özel bir soğutma çözümü bulunduruyordu. Bu soğutma çözümüyle beraber uzun süre listenin tepesindeki yerini korudu.

Listenin ikinciliği 353.469 puan ile yine Snapdragon 855 yonga setli bir başka cihaz olan Lenovo Z5 Pro GT’ye ait. Üçüncülük ise eski lider Red Magic Mars’ın elinde. Bu noktadan sonra Kirin 980 yonga setinden gücünü alan Huawei ve alt markası Honor’a ait modeller bizleri karşılıyor. Sırasıyla Huawei Mate 20 dördüncü, Honor View 20 beşinci, Huawei Mate 20 X altıncı, Honor Magic 2 ise yedinci sırada.

Ayrıca Bkz.

"Çentiksiz Oppo F11 Pro tanıtıldı"

Son olarak listenin en altına Asus’un oyuncu odaklı telefonu ROG Phone, Xiaomi Black Shark Helo ve Xiaomi Mi 8 yerleşmiş. Listeye şu an için Samsung Galaxy S10 ve Sony Xperia 1 gibi modellerinin dahil edilmediğini hatırlatalım. O modellerle birlikte gelecek ay listesinde de değişimler görmemiz mümkün.

http://www.antutu.com/doc/117226.htm