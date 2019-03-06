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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı, yeni lider Mi 9

Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte AnTuTu firmasının düzenli olarak yayınladığı en performanslı Android cihazlar listesinde değişimler başladı. Yeni lider Xiaomi Mi 9.
2 ay
8,6b
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18
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı, yeni lider Mi 9
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Cep telefonları için popüler benchmark araçlarından biri olan AnTuTu, elindeki veriler yardımıyla her ay en performanslı cihazlar listesini yayınlıyor. Bu listenin Android versiyonu Şubat 2019 için güncellendi. Listenin artık yeni bir lideri var.

Snapdragon 855 değişimi

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelen cihazların listeye dahil edilmesiyle değişimler başladı. Bunun en iyi örneğini Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9 modelinin zirveyi ele geçirmesiyle görüyoruz. 371.849 puan alan Mi 9, Nubia Red Magic Mars’ı geride bırakmayı başarmış. Nubia Red Magic Mars, Snapdragon 845 ile gelmesine rağmen oyuncu odaklı geliştirildiği için özel bir soğutma çözümü bulunduruyordu. Bu soğutma çözümüyle beraber uzun süre listenin tepesindeki yerini korudu.

AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı, yeni lider Mi 9
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Listenin ikinciliği 353.469 puan ile yine Snapdragon 855 yonga setli bir başka cihaz olan Lenovo Z5 Pro GT’ye ait. Üçüncülük ise eski lider Red Magic Mars’ın elinde. Bu noktadan sonra Kirin 980 yonga setinden gücünü alan Huawei ve alt markası Honor’a ait modeller bizleri karşılıyor. Sırasıyla Huawei Mate 20 dördüncü, Honor View 20 beşinci, Huawei Mate 20 X altıncı, Honor Magic 2 ise yedinci sırada.

Ayrıca Bkz. "Çentiksiz Oppo F11 Pro tanıtıldı"

Son olarak listenin en altına Asus’un oyuncu odaklı telefonu ROG Phone, Xiaomi Black Shark Helo ve Xiaomi Mi 8 yerleşmiş. Listeye şu an için Samsung Galaxy S10 ve Sony Xperia 1 gibi modellerinin dahil edilmediğini hatırlatalım. O modellerle birlikte gelecek ay listesinde de değişimler görmemiz mümkün.


http://www.antutu.com/doc/117226.htm Yorum Yaz
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shkoksal 2 ay en beğenilen homebird
Ne yani 7-10 bin lira verdiğin telefonun global bir kıyaslama sitesi olan Antutu’da liderliğe oynamaması canını sıkmayacak mı
Daha da ilginci fiyatının yarısı olan bir telefon tarafından geride bırakılması oturup bir kez daha düşünmene sebep olmayacak mı
Ne yani 7-10 bin lira verdiğin telefonun global bir kıyaslama sitesi olan Antutu’da liderliğe oynamaması canını sıkmayacak mıDaha da ilginci fiyat...
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4 Yanıt Yanıtla +22
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homebird 2 ay
Performans puanına bakarak telefon alma işi yıllar önce sona erdi. Hatta "tasarım" bile cihazlar birbirine benzediği için önemsiz hale geldi. Bence şu an en önemli unsur cihazın hangi yazılımlarla geldiği ve donanımla uyumu, bir de satış sonrası destek..
Performans puanına bakarak telefon alma işi yıllar önce sona erdi. Hatta "tasarım" bile cihazlar birbirine benzediği için önemsiz hale geldi. Bence şu an en öne...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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homebird 2 ay shkoksal
Aynen öyle zerre canımı sıkmayacak
Deneyim olarak aynı olan iki cihazın, kaç puan aldığı sadece psikolojik bir unsur. Hatta A cihazı, B cihazından daha düşük puan almasına rağmen; iyi bir yazılım ve optimizasyonla daha performanslı olabiliyor.
Sonuçta cihaz tercihi ve skor puanı ilişkisi eskisi gibi değil. Başka faktörler daha ön planda.
Aynen öyle zerre canımı sıkmayacakDeneyim olarak aynı olan iki cihazın, kaç puan aldığı sadece psikolojik bir unsur. Hatta A cihazı, B cihazından da...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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The.Mafia 2 ay
Xiaomi damga vuracak telefon sektörüne
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DH Misafiri 2 ay
Kullandığın uygulamanın ayarlarına gir. Uygulama önerisini kapat sorun kalmasın. Kullandığınız telefonu keşke biraz kurcalasanız.
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brk6152 2 ay
Ve s10+ tan iki kat ucuz
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Askaparta 2 ay
Aslan Xiaomi, bildir hadlerini.
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AlliedSL 2 ay
Gerçekten de üst düzey cihazlarda şu dandik puanların önemi yok ve teknoloji cahilleri bunun farkında değil.bide millet artılamış

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shkoksal 2 ay AlliedSL
Sizin bu üslubunuzu da eksileyebilsek keşke.
Ben ve benim gibi düşünenler teknoloji cahili değil, sizin lafınızla cahil olmuyoruz biz.
Ben bilinçli bir tüketiciyim, Youtube’u açar her türlü kıyas videosunu gerek Türkçe gerekse yabancı dillerde izlerim. Saygı duyulan yabancı site ve forumlardaki makaleleri okurum. Yine saygı duyulan performans testlerini göz önünde bulundururum. Antutu ve Geekbanch skorlarını takip etmeyen, gereksiz bulan ve de bu skorları önemseyen kişileri ‘teknoloji cahili’ ilan eden birine ne desem boş.
Bugün A12X işlemcisi bilgisayar işlemcilerini yakaladı, hatta geçti diyebilmemizin yegane sebebi Geekbanch’teki skorudur.
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r.yilmaz4545 2 ay
Xiaomi AnTuTu da yüksek alsa ne olcak antutan çıkıp müzik dinlemeye girince reklam çıkıyor :) not: mi 6 sporluyum.
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tugares 2 ay
En önemli tercih sebebi satış sonrası destek ve yazılım, diğerleri amiral gemisi telefonlarda çok önemli değil artık.
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homebird 2 ay
Performans puanına bakarak telefon alma işi yıllar önce sona erdi. Hatta "tasarım" bile cihazlar birbirine benzediği için önemsiz hale geldi. Bence şu an en önemli unsur cihazın hangi yazılımlarla geldiği ve donanımla uyumu, bir de satış sonrası destek..
1 Yanıt Yanıtla +13
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shkoksal 2 ay homebird
Ne yani 7-10 bin lira verdiğin telefonun global bir kıyaslama sitesi olan Antutu’da liderliğe oynamaması canını sıkmayacak mı
Daha da ilginci fiyatının yarısı olan bir telefon tarafından geride bırakılması oturup bir kez daha düşünmene sebep olmayacak mı
4 Yanıt Yanıtla +22
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Tlg3 2 ay
Katılıyorum hocam
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