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Çentiksiz Oppo F11 Pro tanıtıldı

Ülkemizde de satışlara başlayan Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo F11 Pro'yu tanıttı. Oppo F11 Pro, sürgülü ön kamerası ile tamamen çentiksiz bir tasarıma sahip. Oppo F11 Pro özellikleri neler?
2 ay
4,4b
1
8
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oppo bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni akıllı telefonu Oppo F11 Pro’yu duyurdu. Oppo F11 Pro, sürgülü kamerası sayesinde tamamen çentiksiz bir ekrana sahip. Oppo, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de satışlara başladı.

Oppo F11 Pro özellikleri 

Orta üst segmente hitap eden Oppo F11 Pro, şık tasarımı ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. 48 MP çözünürlüğünde arka kamerası, 5 MP çözünürlüğünde yardımcı kamerası ve 16 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor. Telefonun ön kamera tıpkı Vivo Nex modelinde olduğu kayarak açılıp kapanan bir mekanizmaya konumlandırılmış.

Oppo F11 Pro, 6.53 inç boyutunda, 2340 x 1080 çözünürlüğünde HD+ LCD ekrana sahip. Çentiğin bulunmadığı ekranın gövdeyi oranı yüzde 90.9 olarak ifade ediliyor. Bu oran, orta-üst segment bir telefon için oldukça etkileyici.

Oppo F11 Pro, gücünü Helio P70 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti, en büyük rakibi Snapdragon 660’a göre daha az güç tüketiyor ve küçük bir farkla da olsa daha iyi performans veriyor. İki farklı pakete sahip telefon, 4GB RAM/64 GB depolama ve 6 GB RAM/128 GB depolama seçeneği sunuyor.

4000 mAh büyüklüğünde pilden beslenen telefonda VOOC 3.0 adında hızlı şarj teknolojisine yer verilmiş. Bu sayede 80 dakikada tam dolum yapılabiliyor. USB Type-C yerine Micro-USB girişi bulunuyor. Neredeyse tüm telefonlar USB Type-C'ye geçiş yapmışken Oppo F11 Pro'nun MicroUSB'de diretmesi mantıklı durmuyor. Firma, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini kullanmak için MicroUSB'yi tercih ettiğini söylüyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ve Oppo ColorOS 6 arayüzü ile çıkıyor. Parmak izi okuyucu sensör, arka yüzeyin ortasına yerleştirilmiş. Yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Oppo F11 Pro ilk olarak Hindistan’da ardından Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika’da satışa sunulacak. Henüz ülke bazında bir açıklama bulunmasa da, bölgelere baktığımızda Türkiye’de satışa sunulma ihtimalinin epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Manhunt Three 2 ay en beğenilen smart1978
Ne olsa beğenmeyen tiplerde gelmiş. 90.90 ekran oranı orta segment bir telefon için yetmiyor mu beyefendi ?
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veteriner69 2 ay
Micro USB kullanmak affedilecek bir şey değil.
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sinanx 2 ay
125 Dolarlık telefonda da P70 kullanmışlar ...
donanimhaber.com/...
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adnantuna88 2 ay
bence 10 numara telefon huawei çöpleri yerine tam alınası cihaz mmillet bi tutturmuş huawei diye 7 binliraya mate 20 pro alıyolar huawei zaten iyice samsunga döndü 6 ayda bir tel. çıkarıyorlar şu an en alınası cihazlar xiaomi ve oppo
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Manhunt Three 2 ay adnantuna88
Oppo'da aslında pahalı ama daha kaliteli ve teknolojik olarak daha ileride.
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scorpion20 2 ay adnantuna88
xiaomi de fiyatların artacağını açıklamış
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smart1978 2 ay
Centik yok ama cikintisi da hazir !
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Manhunt Three 2 ay smart1978
Ne olsa beğenmeyen tiplerde gelmiş. 90.90 ekran oranı orta segment bir telefon için yetmiyor mu beyefendi ?
1 Yanıt Yanıtla +8
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