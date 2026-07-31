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    Xiaomi 18 Pro Max globale geliyor: İlk resmi işaret geldi

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro Max'in küresel sürümüne ilişkin ilk önemli işaret geldi. 18 Pro Max, Avrupa'da ilk resmi sertifikasını aldı. İşte detaylar...

    Xiaomi 18 Pro Max globale geliyor: İlk resmi işaret geldi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 18 serisi için geri sayım sürüyor. Önümüzdeki Eylül ayında Çin'de tanıtması beklenen telefonlar, bu kez beklenenden daha erken çıkış yapabilir. Avrupa Ekonomik Komisyonu (EEC) veritabanında görülen yeni bir sertifikada, Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin global lansmanı için hazırlıkların başladığı ortaya çıktı.

    Xiaomi 18 Pro Max küresel pazara geliyor

    EEC veritabanında 2609BPN61G ve 2611FPNFAG model numaralarına sahip iki yeni Xiaomi cihazı listelendi. Bu modeller daha önce IMEI veritabanında da görüntülenmişti. Sızıntılara göre 2611FPNFAG model numarası standart Xiaomi 18'e, 2609BPN61G ise Xiaomi 18 Pro Max'e ait. Öte yandan Xiaomi 18 Pro modelinin yalnızca Çin pazarına özel kalabileceği iddia ediliyor.

    Xiaomi, önceki yıllarda amiral gemisi telefonlarını Eylül ayında Çin'de tanıttıktan sonra küresel lansmanı takip eden yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiriyordu. Ancak son sertifikalar, bu takvimin değişebileceğine ve global modellerin çok daha kısa sürede uluslararası pazarlara sunulabileceğine işaret ediyor.

     

    Sızıntılar bununla da sınırlı değil. Güvenilir kaynaklara göre Xiaomi 17 Ultra'nın halefi olması beklenen Xiaomi 18 Ultra modeli iptal edilmiş olabilir. Bunun yerine şirketin Ağustos ayında, Galaxy Z Fold 8 benzeri geniş ekranlı tasarıma sahip Xiaomi 18 Fold modelini Çin'de tanıtacağı öne sürülüyor. Ancak katlanabilir modelin küresel pazara çıkması beklenmiyor.

    Xiaomi Pad 8s Pro'nun özellikleri de ortaya çıktı

    Aynı sızıntı, Xiaomi Pad 8s Pro'nun teknik özelliklerini de doğruladı. Tablette 12,5 inç büyüklüğünde 3.2K çözünürlüklü LCD ekran, Xiaomi'nin geliştirdiği Xring O3 işlemci, 120W hızlı şarj destekli 12.000 mAh batarya bulunacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise 32 MP ön kamera ile 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumu yer alacak.

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