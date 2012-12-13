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Anadolu Ajansı yılın en iyi fotoğrafını arıyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Anadolu Ajansı, 2012 yılı içerisinde kendi foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğraflar arasından yılın en iyi karesini arıyor.
Yıl boyunca çekilen binlerce önemli kare arasından Anadolu Ajansı fotoğraf editörleri tarafından belirlenen ve dünya/yurt gündemi açısından çok önemli 36 adet fotoğrafın yer aldığı oylamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Belirlenen 36 fotoğrafların 23 tanesi Türkiye, 13 tanesi ise yurtdışında çekilmiş. Anadolu Ajansı fotoğraf oylaması bir hafta süre ile devam edecek.
http://yilinfotografi.aa.com.tr 

http://www.aa.com.tr/tr/manset/110660--oylama-basladi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
İçlerinde güleceğizde,üzüleceğizde fotoğraflar var.Hepsi demiyeyim ama çoğu iyi yakalanmış.
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createemir 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ozturert 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Rauf Denktaş'ın cenazesinden...
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