Anadolu Ajansı yılın en iyi fotoğrafını arıyor

Anadolu Ajansı, 2012 yılı içerisinde kendi foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğraflar arasından yılın en iyi karesini arıyor.

Yıl boyunca çekilen binlerce önemli kare arasından Anadolu Ajansı fotoğraf editörleri tarafından belirlenen ve dünya/yurt gündemi açısından çok önemli 36 adet fotoğrafın yer aldığı oylamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Belirlenen 36 fotoğrafların 23 tanesi Türkiye, 13 tanesi ise yurtdışında çekilmiş. Anadolu Ajansı fotoğraf oylaması bir hafta süre ile devam edecek.

http://yilinfotografi.aa.com.tr

http://www.aa.com.tr/tr/manset/110660--oylama-basladi