Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi

AMD’nin Ryzen 3 serisi işlemcileri duyurması sonrasında AMD 400 serisi anakartlar için de hareketlilik başlamıştı. AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA adıyla dağıtılan güncellemede sorunlar baş gösterdi.

Yavaşlama başladı

Yeni sürüm AMD 400 serisi anakartlarda Ryzen 3 desteğini aktif hale getiren AGESA ComboAM4 mikro kodunun son güncellemesiydi. Destiny 2 oyununda mikro kod hata verince bu güncelleme hazırlanmıştı.

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Bununla birlikte AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA güncellemesi anakartlarda PCIe hatlarını dengesizleştirmiş durumda. Ağırlıklı olarak Asus anakart kullanıcılarının PCIe BXB-C hızının gen4’ten gen2’ye gerilediği şikayetleri mevcut.

AMD anakart üreticilerine uyarı göndererek güncellemeyi geri çekmelerini istemiş. Asus ise yaşanan duruma biraz tepkili. Bir yönetici mikro kod güncellemelerinin belirli bir zaman yetiştirilmesi gerektiği için tam olarak test edilip onaylanmadığını ifade ediyor. Ayrıca bazı anakartlarda güncellemenin çekilmesi sonrasında kalan ComboAM4 1.0.0.3AB adındaki en son stabil güncelleme AGESA ComboAM4 1.0.0.3 olarak adlandırılmaya başlandı.