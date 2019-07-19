Kim Nerede? 91 GM 9 Pro Android Q ile karşınızda 87 Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 54 Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi.
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi

AMD 400 serisi anakartlara Ryzen 3 desteği sağlamak için dağıtılan AGESA ComboAM4 güncellemesinin son yamasında sorun çıktı. Sorun PCIe hatlarını yavaşlatıyor.
22 dk. (Son Güncelleme: 22 dk.)
112
37
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin Ryzen 3 serisi işlemcileri duyurması sonrasında AMD 400 serisi anakartlar için de hareketlilik başlamıştı. AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA adıyla dağıtılan güncellemede sorunlar baş gösterdi.

Yavaşlama başladı

Yeni sürüm AMD 400 serisi anakartlarda Ryzen 3 desteğini aktif hale getiren AGESA ComboAM4 mikro kodunun son güncellemesiydi. Destiny 2 oyununda mikro kod hata verince bu güncelleme hazırlanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Nokia’nın Android kullanan standart bir telefonu ortaya çıktı"

Bununla birlikte AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA güncellemesi anakartlarda PCIe hatlarını dengesizleştirmiş durumda. Ağırlıklı olarak Asus anakart kullanıcılarının PCIe BXB-C hızının gen4’ten gen2’ye gerilediği şikayetleri mevcut.

AMD anakart üreticilerine uyarı göndererek güncellemeyi geri çekmelerini istemiş. Asus ise yaşanan duruma biraz tepkili. Bir yönetici mikro kod güncellemelerinin belirli bir zaman yetiştirilmesi gerektiği için tam olarak test edilip onaylanmadığını ifade ediyor. Ayrıca bazı anakartlarda güncellemenin çekilmesi sonrasında kalan ComboAM4 1.0.0.3AB adındaki en son stabil güncelleme AGESA ComboAM4 1.0.0.3 olarak adlandırılmaya başlandı.

 

https://www.techpowerup.com/257514/amd-agesa-1-0-0-3aba-buggy-company-pulls-it-from-motherboard-vendors Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 22 dk. GÖRÜNTÜLENEN Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi Sonraki MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu 1 sa. Editör ve oyuncu olarak tercihim "Asus ROG Swift PG278QR incelemesi" 1 sa. Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 2 sa. Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı 2 sa. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 3 sa. La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük" 3 sa. GM 9 Pro Android Q ile karşınızda 4 sa. Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de 4 sa. Bu anakart USB zengini | MSI X570 Creation 4 sa. COD Modern Warfare’den yeni bir çok oyunculu mod videosu geldi 5 sa. Merakla beklenen Google Pixel 4 serisinin özellikleri ortaya çıktı 5 sa. Xiaomi'den Yeni Bir İndirim Kampanyası 5 sa. Nokia’nın Android kullanan standart bir telefonu ortaya çıktı 6 sa. Bağımsız oyun klasiklerinden 'LIMBO' ücretsiz oldu 6 sa. General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı 7 sa. Ortadan motorlu yeni Corvette Stingray tanıtıldı 7 sa. Yeni ilaç iletim sistemi geliştirildi 8 sa. Toyota, 2020 Olimpiyatlarında kullanılacak elektrikli servis aracını tanıttı 9 sa. Plants vs. Zombies 3 resmen duyuruldu 10 sa. Top Gun: Maverick fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
IMEİ Kayıt Ücreti 1500 TL Olmuş Hayırlı Olsun
DH Forum
Baba oldum...
DH Forum
Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak?
DonanımHaber
Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu
DonanımHaber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Astral Chain Nintendo eShop'ta Ön Siparişe ve Ön Yüklemeye Açıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077'deki Kararlarımız Karşımıza Çıkacak Görevleri d...
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim