Nokia’nın Android kullanan standart bir telefonu ortaya çıktı

Akıllı telefonların ilk ortaya çıktığı dönemlerde standart cep telefonları ve akıllı telefonlar arasında keskin bir ayrım bulunuyordu. Bununla birlikte yavaş yavaş üreticiler standart telefonların da kısmen akıllı özellikler kazanmasını istiyor.

Kısmen akıllı

Google’ın büyük yatırımlar yaptığı KaiOS platformu standart telefonlara akıllı özellikler kazandırmayı amaçlarken pek çok üretici Android işletim sisteminin kısıtlı modifikasyonları ile yola devam ediyor. Nokia da bunlardan birisi.

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Standart telefon pazarında önemli bir paya sahip olan Nokia markası yeni bir telefon hazırlığında. İlk görseli sızdırılan standart telefon modifiye edilmiş bir Android sürümü barındırıyor ve bu sayede akıllı özellikler kazanmış.

Ekranda Google Assistant için olduğu tahmin edilen mikrofon ikonu, Chrome tarayıcı, YouTube gibi uygulamalar olduğu görülüyor. Ayrıca bir uygulama menüsü ikonu da mevcut. Telefonun kontrolleri ise tuşlar üzerinden sağlanıyor.

Temel anlamda akıllı özellikler kazanan telefonun dokunmatik ekran olmadığı için bataryasının Nokia 3310 gibi uzun kullanım süreleri sunacağı tahmin ediliyor. Şimdilik bu yeni Nokia telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz.