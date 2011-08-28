Analist: 2012 ikinci yarısına kadar Apple A6 işlemcisi taşıyan bir iPad piyasada olmayacak

Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşının bir neticesi olarak Apple'ın yeni nesil A6 işlemcilerini farklı bir firmaya ürettireceği dillendirilmeye başlanmıştı. Daha sonra ise Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi'nin (TSMC) yeni nesil A6 işlemcilerini üreteceği ve Temmuz ayında test sürecine başlandığı ortaya çıkmıştı. Yeni işlemcilerin çıkış tarihinin 2012 ikinci yarısı olarak belirlendiği de başka bir raporda belirtilmişti.





A6 işlemci taşıyan bir iPad 3 modelinin 2012 başlarında piyasaya sürüleceği dedikoduları yapılsa da Linley Group firmasının analiz uzmanı Kevin Krewell yeni bir araştırma sonucuyla dikkatleri çekti. Krewell'ın yaptığı araştımaya göre A6 işlemcilerinin seri üretimi ancak 2012 ikinci çeyrekten sonra başlayacak. A6 işlemcisi taşıyacak herhangi bir cihazın ise 2012 Haziran ayından önce piyasada olması mümkün değil.





A5 işlemcilerini iPad 2 ile tanıtan Apple'ın A6 işlemcisini de iPad 3 ile tanıtması muhtemel. Ancak bu takvim Apple'ın yıllık işlemci geliştirme döngüsünü bozuyor ve A6 kullanacak cihazların çıkışını da daha geç bir tarihe atıyor.

Krewell'a göre 28 nm mimarisinde üretilecek Apple A6 işlemcisi tasarımda yeni bir devrim yapacak. 4 çekirdekli olacak model aynı mimarideki Qualcomm MSM8960 işlemcilerinin rakibi olacak. Apple A6, Intel'in Mayıs ayında duyurduğu Tri-Gate 3D transistörlerinin benzerini kullanacak.





Daha yüksek çözünürlüklü Retina Display ekrana sahip yeni bir iPad modelinin 2012 başlarında çıkacağı Wall Street Journal tarafından duyurulmuştu. Yeni iPad'e olan talebe bağlı olarak 2013 yılı gelmeden Apple A6 işlemcisi kullanan farklı bir iPad modelinin piyasaya çıkması da muhtemel görünüyor.