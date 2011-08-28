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Analist: 2012 ikinci yarısına kadar Apple A6 işlemcisi taşıyan bir iPad piyasada olmayacak

7 yıl
3,4b
1
6
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşının bir neticesi olarak Apple'ın yeni nesil A6 işlemcilerini farklı bir firmaya ürettireceği dillendirilmeye başlanmıştı. Daha sonra ise Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi'nin (TSMC) yeni nesil A6 işlemcilerini üreteceği ve Temmuz ayında test sürecine başlandığı ortaya çıkmıştı. Yeni işlemcilerin çıkış tarihinin 2012 ikinci yarısı olarak  belirlendiği de başka bir raporda belirtilmişti.

A6 işlemci taşıyan bir iPad 3 modelinin 2012 başlarında piyasaya sürüleceği dedikoduları yapılsa da Linley Group firmasının analiz uzmanı Kevin Krewell yeni bir araştırma sonucuyla dikkatleri çekti. Krewell'ın yaptığı araştımaya göre A6 işlemcilerinin seri üretimi ancak 2012 ikinci çeyrekten sonra başlayacak. A6 işlemcisi taşıyacak herhangi bir cihazın ise 2012 Haziran ayından önce piyasada olması mümkün değil.

A5 işlemcilerini iPad 2 ile tanıtan Apple'ın A6 işlemcisini de iPad 3 ile tanıtması muhtemel. Ancak bu takvim Apple'ın yıllık işlemci geliştirme döngüsünü bozuyor ve A6 kullanacak cihazların çıkışını da daha geç bir tarihe atıyor.
Krewell'a göre 28 nm mimarisinde üretilecek Apple A6 işlemcisi tasarımda yeni bir devrim yapacak. 4 çekirdekli olacak model aynı mimarideki Qualcomm MSM8960 işlemcilerinin rakibi olacak. Apple A6, Intel'in Mayıs ayında duyurduğu Tri-Gate 3D transistörlerinin benzerini kullanacak. 

Daha yüksek çözünürlüklü Retina Display ekrana sahip yeni bir iPad modelinin 2012 başlarında çıkacağı Wall Street Journal tarafından duyurulmuştu. Yeni iPad'e olan talebe bağlı olarak 2013 yılı gelmeden Apple A6 işlemcisi kullanan farklı bir iPad modelinin piyasaya çıkması da muhtemel görünüyor.

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antonidas 7 yıl
tamam apple işlemcisini ve grafik sistemini iyileştirsinde,apple store daki çoğu oyun pek bir sistem gereksinimi duymuyor,a6 işlemci var angry birds oynuyoruz...
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Batuist 7 yıl
şimdilik sadece ekranın çözünürlüğünü yükseltsinler , yapabilecekleri en büyük değişim o olur.. pikseller kocaman kocaman duruyor ekranda.. (cep telefonu ekranlarına nazaran, özellikle ip4)
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anubis2005 7 yıl
2 gün oncede Habertürk kanalında ipad3 Şubat'ta çıkıyor diye haber vardı
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QoS 7 yıl
istedikleri kadar çıkarsınlar 3d ekran getirmedikleri sürece değiştirmem... işlemci 3ghz 4 core olsa ne olacak ki? pil i yutacak, ayrıca öyle bir güce ihtiyacı yok şimdilik, ha gpu directx 11 destekler falan o zaman ağzım sulanır işte :)
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DH Misafiri 7 yıl
işler karıştı biraz. burda diyor 3d transistör, başka yerde diyor ibm in geliştirdiği 3d-stacking denilen katman üstüne katman teknolojisi kullanacak. hangisi doğru ?
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seven44 7 yıl
bu seride cortex a15, gpu tarafında powervr 6 serisi kullanılacağı söyleniyordu doğruluk payı nedir?
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