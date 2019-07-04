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Boeing şirketinden 737 Max kazalarında ölenlerin aileleri için 100 milyon dolarlık fon

Havacılık devi Boeing, beş ay arayla gerçekleşen 737 Max tipi yolcu uçağı kazalarında hayatlarını kaybeden yolcuların aileleri için 100 milyon dolarlık bir fon hazırladığını açıkladı.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Boeing, şirketin şimdiye kadar en çok satan uçak modeli olmasını beklediği Boeing 737 Max, geçtiğimiz dönemde 5 ay arayla gerçekleşen kazalarla gündeme gelmiş ve uçuşu yasaklanmıştı. Şirket bu kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri için 100 milyon dolarlık bir fon hazırladığını duyurdu.

Ailelerin ekonomik kalkınmaları sağlanacak

Boeing düşen uçakların MCAS adlı bir yazılım kaynaklı sorundan etkilendiğini açıklamış ve ortaya çıkan bilgilere göre de şirketin pilotlarına, zamandan ve paradan tasarruf etmek için bu sistemle ilgili gerekli eğitimleri vermediği belirtilmişti. Bu ihmaller ise art arda gerçekleşen iki Boeing 737 Max kazasıyla sonuçlanmış ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.
Boeing şirketi web sitesinden yaptığı açıklamada, Lion Air Flight 610 ve Ethiopian Airlines Flight 302 kazalarından etkilenen ailelere sağlanacak olan bu 100 milyon dolarlık fonun, eğitim, geçim ve ekonomik kalkınmalarını sağlamak için harcanacağını açıkladı. Ayrıca şirket kar gütmeyen kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapacak ve çalışanlarından da bu ailelere bağış yapmalarını sağlayacak.

https://boeing.mediaroom.com/2019-07-03-Boeing-Pledges-Support-to-Families-Communities-Affected-by-Lion-Air-Flight-610-and-Ethiopian-Airlines-Flight-302-Accidents Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 gün en beğenilen
Sevdiğiniz öldü ama olsun, alın size para.
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carloska 3 gün
Amerika da tarım ilacı kanser yaptığı için ilaç firmasına tek bir kişiye yüzmilyonlarca ceza ödettiler bu para devede kulak kalır..
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
Daha yeni Boeing firmasının yazılım ekibine düşük maaş verdiği ortaya çıktı. Saatine $9 ödüyormuş. Oradan kısarsan buradan çıkar.
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scorpion20 1 gün Henkan
şakaya gelmeyeceğini anlasalar bari
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Askaparta 2 gün
Çalışanlarından zorla bağış, pes.
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SEO-Uzmanı 3 gün
sayı ailelere bölününce ; uçak biletinden bile daha ucuz, can pazarı !
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carloska 3 gün
Amerika da tarım ilacı kanser yaptığı için ilaç firmasına tek bir kişiye yüzmilyonlarca ceza ödettiler bu para devede kulak kalır..
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OverClocK1ng 3 gün en beğenilen
Sevdiğiniz öldü ama olsun, alın size para.
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erdem552 3 gün OverClocK1ng
Epey zamandır yorumlarda göremiyordum seni ya :)
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deniz_sea 3 gün
Ağır bir ceza almadığı sürece ne yardım yaparsa yapsın giden geri gelmez.
Örnek teşkil edecek ve ileride bu ve bunun gibi üstü örtülüp kazalara sebep olacak durumların önüne geçecek kadar ağır bir ceza almalı.
İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.
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Gordon Gekko 3 gün
isterse 1milyar $ olsun neye fayda.
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