Boeing şirketinden 737 Max kazalarında ölenlerin aileleri için 100 milyon dolarlık fon

Boeing, şirketin şimdiye kadar en çok satan uçak modeli olmasını beklediği Boeing 737 Max, geçtiğimiz dönemde 5 ay arayla gerçekleşen kazalarla gündeme gelmiş ve uçuşu yasaklanmıştı. Şirket bu kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri için 100 milyon dolarlık bir fon hazırladığını duyurdu.

Ailelerin ekonomik kalkınmaları sağlanacak

Boeing düşen uçakların MCAS adlı bir yazılım kaynaklı sorundan etkilendiğini açıklamış ve ortaya çıkan bilgilere göre de şirketin pilotlarına, zamandan ve paradan tasarruf etmek için bu sistemle ilgili gerekli eğitimleri vermediği belirtilmişti. Bu ihmaller ise art arda gerçekleşen iki Boeing 737 Max kazasıyla sonuçlanmış ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Boeing şirketi web sitesinden yaptığı açıklamada, Lion Air Flight 610 ve Ethiopian Airlines Flight 302 kazalarından etkilenen ailelere sağlanacak olan bu 100 milyon dolarlık fonun, eğitim, geçim ve ekonomik kalkınmalarını sağlamak için harcanacağını açıkladı. Ayrıca şirket kar gütmeyen kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapacak ve çalışanlarından da bu ailelere bağış yapmalarını sağlayacak.

https://boeing.mediaroom.com/2019-07-03-Boeing-Pledges-Support-to-Families-Communities-Affected-by-Lion-Air-Flight-610-and-Ethiopian-Airlines-Flight-302-Accidents