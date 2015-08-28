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Analistlere göre PC satışları düşmeye devam edecek

3 yıl
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Çevre Birimleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Analistlere göre PC satışları düşmeye devam edecek
Teknoloji dünyasının zirvesindeki yerini akıllı telefon ve tabletlere kaptırmasını ardından yavaş yavaş kan kaybeden PC sektörünü önümüzdeki dönemde de zor günler bekliyor. 2015'in ilk iki çeyreğinde istedikleri sonuçları alamayan PC üreticileri ve satıcıları yıl sonuna kadar PC satışlarında artış görülmesini ummuş olsalar da, analistler tarafından hazırlanan yeni rapor bu umutların boşa çıkacağını gösterdi.
Pazar araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan yeni rapora göre 2015 yılında yüzde 8.7 oranında düşüş yaşayacak olan PC satışları, 2016 yılında da düşüşünü sürdürecek. PC satışlarının 2017 yılına kadar yükselişe geçmeyeceğini öngören IDC'ye göre satışlarda görülen bu düşüşün başlıca nedeni, başta Çin olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar. PC satışlarını yavaşlatan bir diğer önemli faktör de, PC satıcılarının stoklarının büyük bölümünü eski donanımlara sahip PC'lerin oluşturması.
PC üretici ve satıcılarının büyük umutlar bağladığı Windows 10'un da beklentilerin tam tersine bir etki yarattığı ve PC satışlarının yavaşlamasına neden olduğu söyleniyor. Birçok kullanıcıya ücretsiz güncelleme olarak sunulan Windows 10'un çıkışıyla birlikte kullanıcıların yeni PC alma planlarını erteledikleri belirtiliyor.

http://news.softpedia.com/news/pc-sales-will-fall-another-8-7-by-the-end-of-this-year-490199.shtml Yorum Yaz
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2K 3 yıl en beğenilen
Yeni PC satış rakamları derken sanırım mağazalara gidip HP, Asus gibi markaları tercih edip komple alıp gitmekten bahsediyorlar. Eğer ondan bahsediyorlarsa düşük olması bence normal işi az çok bilen biri gidip kendi topluyor ya da toplatıyor kaldı ki bir kere pc topladıktan sonra ufak değişiklikler ile yıllar boyunca devam edebilir. Zaten ülkemizde gidip böyle mağazalardan almak büyük bir hayal GTX 780 gibi orta halli bir ekran kartına ve sisteme sahip bir bilgisayar bile 11 bin gibi bir fiyattan satılıyor Vatanda böyle olunca gidip kimse ordan almaz. Ekonomik sorunlar büyük bir etken tabi ki ama bu forumda olmasa çünkü bu habere tıklayan çoğu kişi zaten ''işi bilen'' insanlar diyeyeyim fakat genel olarak insanların PC'lere ilgisi azalıyor ama her yıl telefon ve tablet almaya durumları ne olursa olsun almaya devam ediyorlar. Telefonlar artık kullanımından daha çok gösteriş simgesi ya da ekonomik durumunu belli etme simgesine dönüştü. Evde GTX Titan X'li PC'in olsa hava atamaz ya da gösteremezsin ama bir iPhone'u her yerde gösterebilirsin.
Yeni PC satış rakamları derken sanırım mağazalara gidip HP, Asus gibi markaları tercih edip komple alıp gitmekten bahsediyorlar. Eğer ondan bahsediyorlarsa düş...
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joker669 3 yıl
valla onu bilmem ama sıradan kullanıcılar için konusuyorum pc ler heleki masaüstü pc ler beyaz eşya sınıfına girdi diyebilirim ihtacı varsa kullanıyor tabletler de öyle cok ilgi görmüyor lar bu zamanlarda cıkan akıllı telefonların standart olarak 5 inç ekranlar gelmesinden dolayı sanırsam yabancı ülkelerdede olduğu gibi türkiyede de oyun konusunda pc ler yavas yavas terkediliyor anladığım kadarı ile konsollar almış başını görütüyor zira artık bende öyle oldum eskiden her işimi pc de hallderdim film oyun v.b seyler için suda bir gerçek işin maddiyat tarafıda var adam almış 1.500 tl lik telefon ne gerek var buda işimi görüyor diyor böyle olması kendimce daha iyi atıyorum oyun için pc toplarsınız sırf grafik takıntısından dolayı yapılan sey hem israf hemde gereksizlik olarak düşünüyorum artık eskiden bende öyleydim suan sistemimde 32 inç lik lg smart tv var lg g2 mi satıp 2.el ps3 aldım oyun içib bf4 ve gta 5 oyunamak için sadece gerekli işlemleri öi yapmak için kulladığım eski oyun pc sim duruyor ekran kartı satıldı en azından kulladığım sistemler tak-çalıştır kullan ayarında uğraşmıyorum stabilite konusuyor relaxım yani kafa 1 milyon......
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BlackBeasT 3 yıl
windows10 bel bağlandıysa hazır ve kompakt olarak PC satışlarından bahsediliyor ki PC kökten nasıl gidecek? oyun konsollarında PC donanım üreticilerin imzası var.
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Nu.D.38 3 yıl
Hazır PC satışları bitti artık.Herkes toplama kasaya döndü.İstediğin gibi diz kasanı.
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kadirirdem 3 yıl
düşmesi normal artık doyuma ulaştı,Tabletler çoğaldı telefonlar büyüdü pc ye ihtiyac azaldı hala bazı programlar için pc gerekli ama onlarıda tablet ve telefonlara tasırlarsa pc kökten gidebilir oyunlar için kalabilir sadece gerçi ona da konsollar var...
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Spinata 3 yıl
Buradaki birçok kişi gibi bende uzmanların yanlış teşhis koyduğunu düşünüyorum. Eskiden donanım yazılımın arkasından geliyordu. Haliyle sık sık pc yada parçaları değiştiriliyordu. Şimdiyse tam tersi. Yazılım, donanıma yetişemez oldu. Donanımların güçleri ve yetenekleri uçtu gitti. İnsanlar nerdeyse 4-5 senede ya pc yada parça değiştirmeye gerek görüyorlar.
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kurttan 3 yıl
Haberi yapan arkadaşa sesleniyorum "analist" ne demek ?
Uzman desen haberin daha mı az okunurdu ?
Hadi anlıyorum karşılığı tam bulunamayan kelimeleri yazıyorsunuz da bu ne oluyor?
Nedir bu yabancı kelime sevdası ?
Lütfen Türkçe yazabildiğin her kelimeyi Türkçe yaz.
Ben hiçbir yabancı sitede makalelerde bu kadar özenti yabancı kelime görmüyorum!
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cosica 3 yıl
çoğu kullanıcı bilgisayarı internet eğlence için kullanıyordu, akıllı telefonlar bu işi karşılayınca tabi PC satışları geriledi. Ama gerçekten işi olanlar için hala vaz geçilmez PC'ler.
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halitozbasli 3 yıl
En son pc mi 2.5 sene önce topladım hala BF4'ü oynatıyor niye yenileyim ki bozulmadıkça. 90lı yıllarda oyun amaçlı pcler nerdeyse hersene up grade gerektiriyordu ama 2010 bu yana upgrade ihtiyacı giderek azaldı.
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Technotronic 3 yıl
2008 yılında almış oldugum bilgisayar hala hızlı ve işimi görüyor .Değiştirmek için bir nedenim yok ,ayrıca son 2-3 yıldır tablet ve dokunmatik telefonlar iyice yaygınlaştı haliyle bilgisayar kullanan sayısı azaldı ,artık birçok işlemi telefondan hallediyoruz.Doğru düzgün bilgisayar kullanmıyorum artık.
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Mesudum 3 yıl
Ev kullanıcıları olarak internet veya oyun için de olsa, okul ve genel iş ihtiyaçları için de olsa ekonomik olarak laptop yerine PC alıyorduk.
Taşınabilir cihazların özellikle internet ve oyun ihtiyacını çoğunluk için ortadan kaldırmasıyla, zehir zeki veletlerin babalarından talepleri tablet ve akıllı telefon yönüne kaydı. Ekonomik açıdan avantajlı olması nedeniyle PC veya laptop yerine babalar bu konuya sıcak baktılar. Öğrencilerin de artık PC almasına pek gerek kalmadı.
Benim, Asus Vento T9 kasasını ve Samsung 226BW monitörünü 2007 yılında aldığım PC hala güncellemelerle çalışıyor. İçi anakart dahil neredeyse tamamen değişti ve artık tıkandı. Bundan sonra WiFi ortamında smartphone ve tabletli bu taşınabilirliğe alışmışken evde devasa mobilya işlevi gören PC emekli olacak ve NB alacağım. Yıllar öncesinde evdeki yazıcıyı WiFi yapmıştım ve bir kenarda NB, tablet veya PC'den komut gelmesini bekliyor.
Etrafımdaki diğer mühendis arkadaşlarım da gerek sunum, gerek tasarım açısından oldukça yeterli kapasitelere sahip NB cihazlarla işlerini görebiliyorlar.
PC elden çıkarabilirsem süreci hızlandıracağım, zira her geçen gün daha komik ikinci el fiyatları veriliyor kendisine.
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montevo 3 yıl
pc vb kullananalrın çoğu facebook için kullanıyo.onun içinde telefon tablet yetiyor.yakında hava atabilecekleri bi ciahz daha çıakrsa ona kayarlar
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Pi 3 yıl
2010da aldigim laptop hala canavar gibi. Neden yenisini alayim ki. Bana bir getirisi olmayacak. Telefon gibi degil pc sektoru.
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ozzy55ozzy 3 yıl
Değişim için işlemci ve grafik biriminde çok yüksek performans artışı ya da ısınma sorununun çözümü için silisyum yerine farklı bir yarıiletken kullanılması gerekir.
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