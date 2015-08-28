Analistlere göre PC satışları düşmeye devam edecek

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Teknoloji dünyasının zirvesindeki yerini akıllı telefon ve tabletlere kaptırmasını ardından yavaş yavaş kan kaybeden PC sektörünü önümüzdeki dönemde de zor günler bekliyor. 2015'in ilk iki çeyreğinde istedikleri sonuçları alamayan PC üreticileri ve satıcıları yıl sonuna kadar PC satışlarında artış görülmesini ummuş olsalar da, analistler tarafından hazırlanan yeni rapor bu umutların boşa çıkacağını gösterdi.
Pazar araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan yeni rapora göre 2015 yılında yüzde 8.7 oranında düşüş yaşayacak olan PC satışları, 2016 yılında da düşüşünü sürdürecek. PC satışlarının 2017 yılına kadar yükselişe geçmeyeceğini öngören IDC'ye göre satışlarda görülen bu düşüşün başlıca nedeni, başta Çin olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar. PC satışlarını yavaşlatan bir diğer önemli faktör de, PC satıcılarının stoklarının büyük bölümünü eski donanımlara sahip PC'lerin oluşturması.
PC üretici ve satıcılarının büyük umutlar bağladığı Windows 10'un da beklentilerin tam tersine bir etki yarattığı ve PC satışlarının yavaşlamasına neden olduğu söyleniyor. Birçok kullanıcıya ücretsiz güncelleme olarak sunulan Windows 10'un çıkışıyla birlikte kullanıcıların yeni PC alma planlarını erteledikleri belirtiliyor.
http://news.softpedia.com/news/pc-sales-will-fall-another-8-7-by-the-end-of-this-year-490199.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzman desen haberin daha mı az okunurdu ?
Hadi anlıyorum karşılığı tam bulunamayan kelimeleri yazıyorsunuz da bu ne oluyor?
Nedir bu yabancı kelime sevdası ?
Lütfen Türkçe yazabildiğin her kelimeyi Türkçe yaz.
Ben hiçbir yabancı sitede makalelerde bu kadar özenti yabancı kelime görmüyorum!
Taşınabilir cihazların özellikle internet ve oyun ihtiyacını çoğunluk için ortadan kaldırmasıyla, zehir zeki veletlerin babalarından talepleri tablet ve akıllı telefon yönüne kaydı. Ekonomik açıdan avantajlı olması nedeniyle PC veya laptop yerine babalar bu konuya sıcak baktılar. Öğrencilerin de artık PC almasına pek gerek kalmadı.
Benim, Asus Vento T9 kasasını ve Samsung 226BW monitörünü 2007 yılında aldığım PC hala güncellemelerle çalışıyor. İçi anakart dahil neredeyse tamamen değişti ve artık tıkandı. Bundan sonra WiFi ortamında smartphone ve tabletli bu taşınabilirliğe alışmışken evde devasa mobilya işlevi gören PC emekli olacak ve NB alacağım. Yıllar öncesinde evdeki yazıcıyı WiFi yapmıştım ve bir kenarda NB, tablet veya PC'den komut gelmesini bekliyor.
Etrafımdaki diğer mühendis arkadaşlarım da gerek sunum, gerek tasarım açısından oldukça yeterli kapasitelere sahip NB cihazlarla işlerini görebiliyorlar.
PC elden çıkarabilirsem süreci hızlandıracağım, zira her geçen gün daha komik ikinci el fiyatları veriliyor kendisine.
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