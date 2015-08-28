Analistlere göre PC satışları düşmeye devam edecek

Teknoloji dünyasının zirvesindeki yerini akıllı telefon ve tabletlere kaptırmasını ardından yavaş yavaş kan kaybeden PC sektörünü önümüzdeki dönemde de zor günler bekliyor. 2015'in ilk iki çeyreğinde istedikleri sonuçları alamayan PC üreticileri ve satıcıları yıl sonuna kadar PC satışlarında artış görülmesini ummuş olsalar da, analistler tarafından hazırlanan yeni rapor bu umutların boşa çıkacağını gösterdi.

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan yeni rapora göre 2015 yılında yüzde 8.7 oranında düşüş yaşayacak olan PC satışları, 2016 yılında da düşüşünü sürdürecek. PC satışlarının 2017 yılına kadar yükselişe geçmeyeceğini öngören IDC'ye göre satışlarda görülen bu düşüşün başlıca nedeni, başta Çin olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar. PC satışlarını yavaşlatan bir diğer önemli faktör de, PC satıcılarının stoklarının büyük bölümünü eski donanımlara sahip PC'lerin oluşturması.

PC üretici ve satıcılarının büyük umutlar bağladığı Windows 10'un da beklentilerin tam tersine bir etki yarattığı ve PC satışlarının yavaşlamasına neden olduğu söyleniyor. Birçok kullanıcıya ücretsiz güncelleme olarak sunulan Windows 10'un çıkışıyla birlikte kullanıcıların yeni PC alma planlarını erteledikleri belirtiliyor.



http://news.softpedia.com/news/pc-sales-will-fall-another-8-7-by-the-end-of-this-year-490199.shtml