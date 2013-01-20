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Analiz : 2010 yılından bu yana iPhone satışları Samsung Galaxy amiral gemi modellerinin toplam satışından fazla

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bir süre önce Android işletim sisteminin lokomotifi haline gelen Galaxy S serisi cihazların bugüne kadar 100 milyon satış rakamını geçtiğini ifade etmişti. Seri içinde Galaxy S3, geçen yıl üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon olmayı da başarmıştı. 2010 yılından bu yana iPhone ve Galaxy serisi amiral gemi modellerinin satış rakamını karşılaştıran bir analiz yayınlandı. 

Raymond James tarafından yapılan analize göre, iPhone 4/4S/5 modelleri bugüne kadar 219 milyon adet satarken, Samsung S serisi ve Note serisi amiral gemi modelleri de 131 milyon toplam satış yaptı. 

iPhone modellerinin karşısına bugüne kadar pek çok killer tabir edilen ürünler çıksa da hiçbiri Samsung kadar büyük başarı elde edemedi. Bugün geldiğimiz durumda da hem akıllı telefon hem de tablet pazarında Samsung rakibini terletmeye başladı. Apple asıl çıkışı iPhone 4 ile yakalamış olmasına rağmen, Samsung her yeni Galaxy S modelinde momentumu biraz daha artırdı.

Samsung ABD ürün bölümü şefi Kevin Packingham, iPhone 5 lansmanı sonrası Galaxy S3 modelinin satışlarının yükselişe geçtiğini belirtiyor. Bu yıl da rekor satışlar yapması muhtemel yeni Galaxy amiral gemi modelleri ile birlikte aradaki farkın kapanması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Analyst-Apple-iPhone-has-sold-88-million-more-units-than-Samsung-Galaxy-S-and-Note-models_id38853 Yorum Yaz
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Sajuuk 6 yıl en beğenilen antonidas
antonidas

genel telefon satışına baktığımızda samsung, apple'ın iki katı fazla telefon satıyor.


O zaman genel olarak baktığımızda, Samsungun telefon modeli de 20 kat daha fazla.

Ne saçma bir orantı ya.
antonidasgenel telefon satışına baktığımızda samsung, apple'ın iki katı fazla telefon satıyor.O zaman genel o...
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NoWLoadinG 6 yıl
Taraftar olmak bir yana da aşırı saçmalayanlar gördüm mesajlarda. Yahu adamın ürününe ölümüne sahip çıksan onu savunsan sana faydası nedir?

Apple ilki yaptı bu yüzden piyasaya hakim ama hakim olmasının tek sebebi bu değil, Apple firması her zaman üst seviye ürün geliştirme yolunda giden bir firmadır. Politikası gereği bu pastadaki büyük dilimi o yemektedir. Çünkü yaptığı ürünler kaliteli, politikası katı (Gerçi son dönemde bozulacak gibi görülüyor).

Samsung ise öncelikle imaj toparlama gerekiyor telefon piyasasında. Apple 3G çıktığında Nokia 5800 Çıktı rakip olarak, o sıralar samsung daha ucuz bir piyasaya hakim olmaya çalışıyordu nitekim doğru hatırlıyorsam Galaxy S'in gelişi bu ürünlerden epey bi sonra oldu. 3G ve 5800'a rakip olarak çıkardığı telefonlar da vardı fakat onlar da Android değil Java tabanlı bir işletim sistemi vardı.
Burdan çıkan sonuç Samsung kötü bir firmadır değil aksine samsung hatasını görüp eksikliğini bıraktığı piyasadaki pastaya el atmaya başladı ki bu iyi bir gelişme ama kim ne derse desin henüz yüksek standartta bir imaja sahip değil bu yüzden hala yüksek kalite denildiğinde akla sadece iPhone gelecektir.

Burdan çıkan sonuç iPhone bu piyasada her zaman en iyisi olacak değildir, piyasa şu an lider ve takipçi niteliğini sürmektedir: Lider Apple, Takipçi Samsung fakat bu sürekli devam edecek bir profil değildir çünkü henüz düzen oturmamıştır. Mercedes,BMW,Audi sıralaması gibi bir durum söz konusu değil burada çünkü henüz yeni bir pazar ve herkes henüz elindeki kozların tamamını ortaya koymadı.

Eğer bu seviyede devam ederse pazarda üst sıralamada durmanın aksine Apple hızla aşağı düşecektir çünkü Samsung sürekli var olanın üzerine yenisini koyuyor ama şu anki durumda hala bir iPhone değil çünkü alışık olduğumuz bir teknoloji görüyoruz, Android'deki hatalar ve marketin ücretsizliğe karşılık sahte uygulamalar da barındırması yine Samsung'a darbe vuruyor fakat Apple iOS6'da stabiliteyi bozmuşken çok iyi bir atılım yaparsa piyasada çok dev bir pay alacaktır ki iki firma da bunun farkındadır muhakkak bu kadar köklü firmaların analistleri basit bit iktisat öğrencisinden daha çok şey biliyorlardır.

He ben küçük bir hesaplamayla ve kişisel ihtiyaçlarımı da göze alarak iPhone 5 tercih ettim, bu telefona Nokia 5800'dan geçtim. Aslında telefon hediye geldi, satıp satmamak elimdeydi ve bunun yerine çok rahat Galaxy S3 tercih edebilirdim fakat dediğim gibi tüm listemi önüme aldım sonuçta iPhone baskın geldi. Açıkcası hala çok doğru bir hareket yaptığımı düşünüyorum.

Evet çok uzun bir metin yazmış olabilirim ama emin olun ki fanboyluk yaparak saçmalamaktansa mantıklı düşünmenin getirisini farkettirebileceğim bir kaç insan bulacağımdan eminim bu yüzden bu kadar uzun bir metinde açıklama yapma gereği duydum.
Taraftar olmak bir yana da aşırı saçmalayanlar gördüm mesajlarda. Yahu adamın ürününe ölümüne sahip çıksan onu savunsan sana faydası nedir?Apple il...
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MPS-55 6 yıl
Gerçekten iphone tek bir telefon ile büyük başarı ediyor fakat karşısında sadece samsung yükselişte buda aralarındaki mahkemelerle belli oluyor.Samsung apple dan çok iyi yararlanıp yolunda devam etti.Bu arada sony nin ilk defa bir modelinde bukadar insanları kendine çektiğini görüyorum bakalım z ile neleri başarıcak sony?
Gerçekten iphone tek bir telefon ile büyük başarı ediyor fakat karşısında sadece samsung yükselişte buda aralarındaki mahkemelerle belli oluyor.Samsung apple da...
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1 Avatar
kurtbey1 5 yıl
Samsung son çeyrekte %60 lık düşüş yaşadı satışlarında.farkedersiniz son dönemde samsung dışı markalar çoğaldı ve satılıyor.bence samsun iyi bi atak yapmassa mobil bölümünde zor dönemlere yaklaştı
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starnebula01 5 yıl
nedir bu DH daki apple nefreti ve samsung fanlığı ? Her konuda apple kötüleniyor.
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onurtb 5 yıl starnebula01
starnebula01

nedir bu DH daki apple nefreti ve samsung fanlığı ? Her konuda apple kötüleniyor.

samsung s4 kullanıyorum açık bir şekilde diyebilirim ki ilk 7,8 ay çok akıcı ve hızlıydı ancak güncelleştirmeler telefonu çok yavaşlattı ve daha fazla ram kullanmasına sebep olmaya başladı ayrıca telefonun kronikleşmiş yavaşlıkları ve takılmaları var( rehber bana göre çok yavaş açılıyor, home tuşu bazen takılıyor) bunlarla biter mi bitmez dış kasası (bence) şık durmasına karşın çok ama çok dayanıksız 2. 3. ay sonunda soyulmalar başladı krom gözüken çıtalarda ve arka kapakta.Kullanmadım ancak ailemde iphone 5 ve 5s kullanan var ara yüzü çok daha sade ve akıcı kasa kalitesi çok daha dayanıklı soyulmalar var ama çok gözle görülecek kadar yok.Son olarak bence samsung donanım açısından üstün ancak gelelim ki eldekileri hızlı akıcı sorunsuz kullanmada yetersiz kalıyor (benim beklentilerimi karşılamadı).Iphone ise daha düşük donanıma sahip ancak çok daha bütünleşmiş ve akıcı( ayrıca burası tartışılır ancak bir gerçek var ki 2. el piyasası samsung'a göre çok daha iyi).Yani 2000-2500 tl ye telefon alsam hiç düşünmeden iphone alırım (samsung çok fazla telefon çıkartıyor buda piyasasını kötüleştiriyor)
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starnebula01 5 yıl
nedir bu DH daki apple nefreti ve samsung fanlığı ? Her konuda apple kötüleniyor.
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starnebula01 5 yıl
nedir bu DH daki apple nefreti ve samsung fanlığı ? Her konuda apple kötüleniyor.
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Centauri 6 yıl
karantina61
Kontratlı bedavaya verildiğini biliyorsun o zaman kontrat şartlarının ne olduğunuda bildiğinizi varsayıyorum. Ayrıca TR de ip 4 ü bedava ya da 100 $ a ver bakalım nasıl izdihamlar çıkıyor.

Turkiyede iPhone5 kontratla bedava. Aylik odeme de $100 dan ucuz.
Haberin yok sacmaliyorsun.
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Duellist 6 yıl
Taraflı bir konu olmuş donanımhaber çok ayıp oldu neden mi?
1- "Raymond James tarafından yapılan analize göre, iPhone 4/4S/5 modelleri bugüne kadar 219 milyon adet satarken, Samsung S serisi ve Note serisi amiral gemi modelleri de 131 milyon toplam satış yaptı. " Apple toplam 3 cihaz 219 milyon. Samsung toplam 5 cihaz 131 milyon ve hala samsung rakibini terletmeye başladı yorumu bu rakamlar üzerinden yapılıyorsa yaptığınız ayıptır.
2- Apple (iphone'lar için konuşuyorum) kalitesini sadece 2 kere düşürdü oda ios 5 ve birde kendi haritalarına geçişi sırasında Türkiye gibi ikinci Dünya ülkelerindeki yetersizliği görememeleri oldu. Bunun dışında eleştirilebilir ama kalitesinden asla taviz vermedi.
3- Samsung yurtdışı fiyatları için konuşuyorum cihazlarına fahiş fiyatlar istiyor. Bir firma bir ürünü fiyatlandırırken o ürüne harcadığı arge masrafları + malzeme fiyatı + fabrikasyon ücretleri + kendi karını koyar. Şimdi olaya bu yönden bakıcak olursak. Samsung işlemciyi doğrudan hazır alıyor, işletim sisteminide hazır alıyor 2 oynayıp yüklüyor cihaza, kamerada kendilerine ait değil dışarıdan hazır alınıyor ancak iphone ile hemen hemen denk fiyatlar veriliyor cihazlaraki malzeme kalitesi iPhone'un malum malzeme kalitesi. Şimdi Apple tarafına geçelim. İşlemci mimarisi hazır alınıyor ancak Apple modifiye ediyor işlemciyi. GPU 2 cihazdada dışarıdan alınıyor. Kamerada Apple isight olarak geçiyorki bir kısmı (mercek) apple tarafından tasarlanıyor zannedersem. İşletim sistemi malum iOS mobil cihazlardaki ek iyi işletim sistemi.
3- Android vs iOS: Elimde bir asus tf300t android tablet var. Ram 1gb ancak android maşallah 700mb civarı kullanıyor ve markette adam akıllı uygulama yok. Fifa 13 için hala iPhone 4'ümün küçücük ekranına ve A4 işlemciyle çok azda olsa kasmalara mecbur kalarak oynuyorum. Sky Gamblers aynı şekilde. Action Movie aynı şekilde... Ha ipad alırmıydın diye sorarsanızda onunda cevabı kesinlikle hayır olur çünkü apple'ın saçma sapan kısıtlamaları telefonda işe yararken tabletde saçmalık oluyor malesef yok flash desteği yok download için ek program yok efendim dosya yöneticisi yok falan filan tablette kesinlikle android o yüzden o ayrı konu. Ama cep telefonundada kesinlikle ios.
Bu yazdıklarım zaten güncel tartışma konularındaki soruların bana göre cevapları. Kimileri bana yok apple fanboy falan diyebilir ancak burda teknoloji ve ürünlerin potansiyellerine göre hareket etmek önemli takım tutmuyoruz telefon karşılaştırıyoruz lütfen bunun bilincide olarak eleştirin yorumumu eğer eleştircekseniz. Saygılar...
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nuttyumut 5 yıl
Güzel analiz tebrikler :)
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sertacarslan 6 yıl
Böyle saçma analiz mi olur?
S3 amiral gemi de Elma5 değil mi?
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onurtb 6 yıl
bence telefon işi de arabaya benziyor daha doğrusu teknolojide her şey öyle bir ilk buluş yapan sınıf atlatan var ki bunu telefon olarak düşünürsek iphone başlattı birde akıl fikrini dışarıdan alan ama en az onunla yarışabilecek telefon üreten samsung. Gelecekte ne olur bilemem ama birçok kurum ve kuruluş Steve jobs vefat ettikten sonra iphone markasının düşüş yaşayacağını ön gördüler ki bu düşüş beklentisi iphone 5 ile kanıtlandı yine diyorum kötü diyen çıkmamış olabilir ama tüm millet ''vay be'' dedirtecek bi telefon bekliyordu ama genelde insanlara ''e iyi'' dedirtti bence iphone 5. Samsung fikri dışarıdan alsa da ki bence bir sorun teşkil etmez (araba olarak düşünürsek sonuçta bir firma araba üretti şuan dünyada birçok marka neredeyse aynı malzeme aynı kasa tipinde ve aynı donanıma sahip) samsung s3 serisine baktığımızda gelişmeleri hayretle izletiyor bize samsung gerek içerik gerek kasa sürekli içerik ve görüntü olarak kendini yeniliyor. bence iki telefon arasında karşılaştırmak yanlış aslında karşılaştırıyoruz ama; iki telefonunda avantajları ve dezavantajları var birçok kişi tarafından kabul edilmiş
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alp0007 6 yıl
Hepsi de iyi cihaz.
İçimden geçen sim kart kopyalatıp bir gün Iphone 5, bir gün Note 2 kullanmak.
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MaSSive 6 yıl
@psyshock



Halen neyin iddası diyor ya.Konuyu istediğin ,işine geldiği şekilde anlamakta şartlanmışsın sen.

İphone 4 bedavaya alan adam,aynı kontratla ,istese S2 de alır aynı şartlarda .Hala S2 ye göre ,hatta plus versiyonlarınıda dahil etsende daha fazla satıyor 4Serisi .Niye?

Bir biz iphone kullanıyoruz ,sen kullanmıyorsun diyen ima eden oldumu sana?Sen nasıl bir cihaz kullanıyorsan artık,Senin kasıyor dediğin 4 ü de biliyorum ,kasmıyor dediğin En iyi Android yüklü cihazıda biliyorum.

Normal,standart bir kullanıcı için ,iphone 4 bile yetiyorda artıyor bile hâlâ diyorum.

İsmi için ,hava için alan adam Amerika'dada istese iphone 4 yerine 5 de alır ,ama iphone 4 alıyor,bunu anlatmaya çalışıyorum.

Bir senelik kontratla iphone 4 alır seneye 4S alır ,seneye 5 alır .Bir sene geriden takip etse bile kaybettiği bir şey yok.

Ayrıca Avrupa ve Amerika da ,kontratın bitince ,kontrat yenileme sırasında ,iphone 4 vb eski modellerin yanında verilen ,paket içeriği ,yeni cihazların abone paket içeriklerine göre daha makul ve yüksek olabiliyor.

Yani çoğu kişi ,ucuz cihaz alıp daha fazla konuşma dakika,SMS vb hizmet almayı tercih ettiği için ucuz cihaz alıyor.

Ayrıca bana anlatma,abone ile telefon alınmasının mantığını,avantajını ,kimlerin neden aldığını?

Yıllardır yakından takip ettiğim sektörü ,Abonelik konusunda bana anlatma.

İşine geldiği yönleri alıp ,cevap veriyorsun.

Son olarak,illaha cevap vermiş olmak için ,alta kalmamak için ,her defasında yazmak ,kendini bu yönde zorlamana gerek yok.

Bir başka konuda ,yine aynı şekilde ,karşılıklı yazdık,en son senin yazdıkların kaldı öyle okumadım dahi.



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DaRKFoRCeS 6 yıl
bu haber öncedende yayınlandı ısıtıp ısıtıp tekrar koymanın gereği yok.fanatiği değilim hiçbir markanın bazı başının içinde beyin olduğunu sanan ve sanki telefonlar bedavaymış gibi tarafını tutan amerikan yalakası zihniyetlilerden nefret ediyorum.fan olduğunu iddia edenler ne fanısınız.işlemci soğutma fanımı radyatör fanımı.onlar bir işe yarıyor sizler hiçbirşeye yaramayacaksınız.amerika sizi bu haliniz ile kabul ederse yolunuz açık olsunki.sanmıyorum kabul edeceğini.ülkeden defolup giderseniz hiçte fena olmaz.kimin ne kadar sattığı kendini ilgilendirir.teknoloji sitesinden çok futbol sitesi gibi.takım tutar gibi amerikan mallarına bağlanıyorlar.2si 1 aradada gördüğüm yorumlar hiç iyi değildi diye konuşuldu.yönetim gereğini yapmayınca ağzı olan konuşuyor hesabı bilgisayarı ve interneti olanların çoğuda boş boş yazıyor.toplasan şu forumdan ileriyi görenlerin sayısı 10 u geçmez.
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broodofqueen 6 yıl
@masculine, rica ediyorum kullandığın telefonun markası ve modeli nedir. Hislerini anlamakla beraber, tepkin çok yersiz faşist bir yaklaşım. Milliyetçiyiz hepimiz, ama ortada türk malı varda bizmi almadık :)
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