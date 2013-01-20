Analiz : 2010 yılından bu yana iPhone satışları Samsung Galaxy amiral gemi modellerinin toplam satışından fazla

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Samsung bir süre önce Android işletim sisteminin lokomotifi haline gelen Galaxy S serisi cihazların bugüne kadar 100 milyon satış rakamını geçtiğini ifade etmişti. Seri içinde Galaxy S3, geçen yıl üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon olmayı da başarmıştı. 2010 yılından bu yana iPhone ve Galaxy serisi amiral gemi modellerinin satış rakamını karşılaştıran bir analiz yayınlandı.
Raymond James tarafından yapılan analize göre, iPhone 4/4S/5 modelleri bugüne kadar 219 milyon adet satarken, Samsung S serisi ve Note serisi amiral gemi modelleri de 131 milyon toplam satış yaptı.
iPhone modellerinin karşısına bugüne kadar pek çok killer tabir edilen ürünler çıksa da hiçbiri Samsung kadar büyük başarı elde edemedi. Bugün geldiğimiz durumda da hem akıllı telefon hem de tablet pazarında Samsung rakibini terletmeye başladı. Apple asıl çıkışı iPhone 4 ile yakalamış olmasına rağmen, Samsung her yeni Galaxy S modelinde momentumu biraz daha artırdı.
Samsung ABD ürün bölümü şefi Kevin Packingham, iPhone 5 lansmanı sonrası Galaxy S3 modelinin satışlarının yükselişe geçtiğini belirtiyor. Bu yıl da rekor satışlar yapması muhtemel yeni Galaxy amiral gemi modelleri ile birlikte aradaki farkın kapanması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Analyst-Apple-iPhone-has-sold-88-million-more-units-than-Samsung-Galaxy-S-and-Note-models_id38853 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman genel olarak baktığımızda, Samsungun telefon modeli de 20 kat daha fazla.
Ne saçma bir orantı ya.
Apple ilki yaptı bu yüzden piyasaya hakim ama hakim olmasının tek sebebi bu değil, Apple firması her zaman üst seviye ürün geliştirme yolunda giden bir firmadır. Politikası gereği bu pastadaki büyük dilimi o yemektedir. Çünkü yaptığı ürünler kaliteli, politikası katı (Gerçi son dönemde bozulacak gibi görülüyor).
Samsung ise öncelikle imaj toparlama gerekiyor telefon piyasasında. Apple 3G çıktığında Nokia 5800 Çıktı rakip olarak, o sıralar samsung daha ucuz bir piyasaya hakim olmaya çalışıyordu nitekim doğru hatırlıyorsam Galaxy S'in gelişi bu ürünlerden epey bi sonra oldu. 3G ve 5800'a rakip olarak çıkardığı telefonlar da vardı fakat onlar da Android değil Java tabanlı bir işletim sistemi vardı.
Burdan çıkan sonuç Samsung kötü bir firmadır değil aksine samsung hatasını görüp eksikliğini bıraktığı piyasadaki pastaya el atmaya başladı ki bu iyi bir gelişme ama kim ne derse desin henüz yüksek standartta bir imaja sahip değil bu yüzden hala yüksek kalite denildiğinde akla sadece iPhone gelecektir.
Burdan çıkan sonuç iPhone bu piyasada her zaman en iyisi olacak değildir, piyasa şu an lider ve takipçi niteliğini sürmektedir: Lider Apple, Takipçi Samsung fakat bu sürekli devam edecek bir profil değildir çünkü henüz düzen oturmamıştır. Mercedes,BMW,Audi sıralaması gibi bir durum söz konusu değil burada çünkü henüz yeni bir pazar ve herkes henüz elindeki kozların tamamını ortaya koymadı.
Eğer bu seviyede devam ederse pazarda üst sıralamada durmanın aksine Apple hızla aşağı düşecektir çünkü Samsung sürekli var olanın üzerine yenisini koyuyor ama şu anki durumda hala bir iPhone değil çünkü alışık olduğumuz bir teknoloji görüyoruz, Android'deki hatalar ve marketin ücretsizliğe karşılık sahte uygulamalar da barındırması yine Samsung'a darbe vuruyor fakat Apple iOS6'da stabiliteyi bozmuşken çok iyi bir atılım yaparsa piyasada çok dev bir pay alacaktır ki iki firma da bunun farkındadır muhakkak bu kadar köklü firmaların analistleri basit bit iktisat öğrencisinden daha çok şey biliyorlardır.
He ben küçük bir hesaplamayla ve kişisel ihtiyaçlarımı da göze alarak iPhone 5 tercih ettim, bu telefona Nokia 5800'dan geçtim. Aslında telefon hediye geldi, satıp satmamak elimdeydi ve bunun yerine çok rahat Galaxy S3 tercih edebilirdim fakat dediğim gibi tüm listemi önüme aldım sonuçta iPhone baskın geldi. Açıkcası hala çok doğru bir hareket yaptığımı düşünüyorum.
Evet çok uzun bir metin yazmış olabilirim ama emin olun ki fanboyluk yaparak saçmalamaktansa mantıklı düşünmenin getirisini farkettirebileceğim bir kaç insan bulacağımdan eminim bu yüzden bu kadar uzun bir metinde açıklama yapma gereği duydum.