Analiz : 2010 yılından bu yana iPhone satışları Samsung Galaxy amiral gemi modellerinin toplam satışından fazla





Samsung bir süre önce Android işletim sisteminin lokomotifi haline gelen Galaxy S serisi cihazların bugüne kadar 100 milyon satış rakamını geçtiğini ifade etmişti. Seri içinde Galaxy S3, geçen yıl üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon olmayı da başarmıştı. 2010 yılından bu yana iPhone ve Galaxy serisi amiral gemi modellerinin satış rakamını karşılaştıran bir analiz yayınlandı.





Raymond James tarafından yapılan analize göre, iPhone 4/4S/5 modelleri bugüne kadar 219 milyon adet satarken, Samsung S serisi ve Note serisi amiral gemi modelleri de 131 milyon toplam satış yaptı.





iPhone modellerinin karşısına bugüne kadar pek çok killer tabir edilen ürünler çıksa da hiçbiri Samsung kadar büyük başarı elde edemedi. Bugün geldiğimiz durumda da hem akıllı telefon hem de tablet pazarında Samsung rakibini terletmeye başladı. Apple asıl çıkışı iPhone 4 ile yakalamış olmasına rağmen, Samsung her yeni Galaxy S modelinde momentumu biraz daha artırdı.





Samsung ABD ürün bölümü şefi Kevin Packingham, iPhone 5 lansmanı sonrası Galaxy S3 modelinin satışlarının yükselişe geçtiğini belirtiyor. Bu yıl da rekor satışlar yapması muhtemel yeni Galaxy amiral gemi modelleri ile birlikte aradaki farkın kapanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-Apple-iPhone-has-sold-88-million-more-units-than-Samsung-Galaxy-S-and-Note-models_id38853