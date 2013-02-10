Analiz : 2017 yılı sonunda mobil cihaz sayısı insan nüfusunu geride bırakacak





Cep telefonları ile ilk tanıştığımız dönemlerde kullanıcı başı bir telefon normal görülmekteydi. Ancak teknoloji geliştikçe iki hatta üç telefon taşımak ihtiyacı duyanlar olmaya başladı. Buna bir de tablet cihazları eklenince kullanıcı başı üç veya dört cihaz taşır hale geldik.



Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin mobil cihaz ihtiyacı sürekli artış gösteriyor ve 2017 yılı geldiğinde global mobil veri trafiği 13 kat artacak ve internet bağlantılı mobil cihaz sayısı da 10 milyara yükselecek. Bağlantı hızları ise yedi kat artacak.



Geçen yıl internet bağlantılı tablet sayısı 2.5 kat artarak 36 milyona çıkarken, her tablet ortalama akıllı telefondan 2.4 kat daha fazla veri trafiği üretti. Android akıllı telefonlar ABD ve Batı Avrupa'da iPhone'dan daha fazla veri trafiği üretti.



Geçen yıl veri trafiği de katlandı. Önceki yıla göre iki kat artan veri trafiği 2000 yılına göre ise 12 kat artış gösterdi. Veri trafiği içerisinde ise en büyük payı yüzde 51 ile video içeriği aldı.





http://mashable.com/2013/02/06/mobile-growth/?NS88