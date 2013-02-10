Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : 2017 yılı sonunda mobil cihaz sayısı insan nüfusunu geride bırakacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : 2017 yılı sonunda mobil cihaz sayısı insan nüfusunu geride bırakacak

Cep telefonları ile ilk tanıştığımız dönemlerde kullanıcı başı bir telefon normal görülmekteydi. Ancak teknoloji geliştikçe iki hatta üç telefon taşımak ihtiyacı duyanlar olmaya başladı. Buna bir de tablet cihazları eklenince kullanıcı başı üç veya dört cihaz taşır hale geldik.

Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin mobil cihaz ihtiyacı sürekli artış gösteriyor ve 2017 yılı geldiğinde global mobil veri trafiği 13 kat artacak ve internet bağlantılı mobil cihaz sayısı da 10 milyara yükselecek. Bağlantı hızları ise yedi kat artacak.

Geçen yıl internet bağlantılı tablet sayısı 2.5 kat artarak 36 milyona çıkarken, her tablet ortalama akıllı telefondan 2.4 kat daha fazla veri trafiği üretti. Android akıllı telefonlar ABD ve Batı Avrupa'da iPhone'dan daha fazla veri trafiği üretti.

Geçen yıl veri trafiği de katlandı. Önceki yıla göre iki kat artan veri trafiği 2000 yılına göre ise 12 kat artış gösterdi. Veri trafiği içerisinde ise en büyük payı yüzde 51 ile video içeriği aldı.


http://mashable.com/2013/02/06/mobile-growth/?NS88 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Geri dönüşümede önem verilmeli buğüne kadar satılına telefon sayısı zaten insan nufusunu geçer önemli olan eski modelleri geri dönüştürüp piyasaya kazandırmak olmalı.Böylece istafında ve maddi giderin önüne geçilebilr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 6 yıl
tuketim cilginligi iste
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
Böyle olacağını herkes biliyor 1 kişinin birden fazla telefonu var normal yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
carnador
Bu kadar teknolojik aleti kendimizi ve toplumu geliştirmek için kullansak.. Ama tek derdi, sanal alemda sosyalleşmek olan birçok insandan bunu beklemek güç.

oncelikle insanlarin cogunun toplumu gectim kendine gelistirme gayretinde bile bulunmyan sig bireyler oldugu gercegini kabul etmek lazim. aci ama gercek bu. her devirdede boyleydi. teknolojinin degistirdigini bir sey yok. kendi acimdan bakarsam insanligin tum bilgi birikiminin hemen cebimin icinde hazir bekliyor olmasindan gayet memnunum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
terminator: rise of the machines :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 6 yıl
Bu kadar teknolojik aleti kendimizi ve toplumu geliştirmek için kullansak.. Ama tek derdi, sanal alemda sosyalleşmek olan birçok insandan bunu beklemek güç.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Path of Exile [ANA KONU]
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları
DonanımHaber
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Letgo'da bir dolandırıcı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim