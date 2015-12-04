Analiz: 4K televizyonlar insanın görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor





4K ya da Ultra HD çözünürlüklerdeki ekranlar hayatımıza girdiğinden bu yana, içeriklerin ne kadar kaliteli hale geldiğini ve öncek çözünürlüklere göre ne tür farklar barındırdığını konuşuyoruz. Samsung ise ilginç bir araştırma yaparak 4K çözünürlükteki ekranların insan beynine olan etkisini araştırmış.





Samsung Electronics tarafından Mindlab International ortaklığında yapılan bir araştırmaya göre 4K çözünürlükteki televizyonlar insan beynindeki görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor. Araştırmada 18-65 yaş arasındaki katılımcıların saç derilerine elektrotlar takılarak, elektroensefalografi (EEG), elektrodermal aktivite (EDA) ve kalp atış hızı yoluyla vücutlarındaki değişim izlendi. Denekler, içerik servisi Netflix'ten video içerikleri ve Avrupa’da oynanan bir futbol maçını hem UHD hem HD olarak izledi. Tarafsızlık adına kullanılan televizyonun markası çalışma süresince saklı tutuldu.





Araştırma esnasında insanların bir nesneye doğru çekim gücü hissettiğini belirten yakınlaşma dürtüsü, görsel bilgi işleme ve aktif olarak düşünme veya dikkat ile ilgili beta gücü dikkate alındı. Sonuçlar bir arada incelendiğinde 4K televizyonların Full HD televizyonlara göre daha sarmalayıcı olduğu tespit edildi.





Araştırma sonuçlarına göre 4K televizyonlarda içerik izleme, Full HD'ye göre yüzde 38 daha fazla sarmalayıcı oluyor. İnsanlar bir videoyu ilk kez 4K ekranda izlediklerinde Full HD ekrana göre kendilerini yüzde 25 daha fazla olayın içinde hissediyor. Yine insanlar 4K televizyonlarda yüzde 20 daha fazla olayın içine çekiliyor. Son olarak ise futbol maçlarında 4K ekranlar, Full HD ekranlara göre görsel bilgiyi işlemek için beyin kapasitesini yüzde 62 daha fazla kullanıyor.





Elbette ilk renkli televizyon dönemlerindeki gibi çok düşük çözünürlüklerle haşır neşir olmuyoruz. Ekranlarda detayların daha da artması şüphesiz beynin görsel bilgi işleme kapasitesini de artırıyor. Gelecekte 4K değil 8K gibi daha yüksek çözünürlükler de karşımıza çıkacak. Bu anlamda görsel bilgi işleme kapasitesinin de artacağını söyleyebiliriz.



