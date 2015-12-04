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Analiz: 4K televizyonlar insanın görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor

Televizyonlarda 4K çözünürlüğün olması, son dönemde ilgi duyduğumuz kriterler arasında. Peki 4K televizyonlardaki içeriklerin görsel bilgi işleme kapasitesini ne kadar etkilediğini biliyor musunuz?
3 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz: 4K televizyonlar insanın görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor


4K ya da Ultra HD çözünürlüklerdeki ekranlar hayatımıza girdiğinden bu yana, içeriklerin ne kadar kaliteli hale geldiğini ve öncek çözünürlüklere göre ne tür farklar barındırdığını konuşuyoruz. Samsung ise ilginç bir araştırma yaparak 4K çözünürlükteki ekranların insan beynine olan etkisini araştırmış.

Samsung Electronics tarafından Mindlab International ortaklığında yapılan bir araştırmaya göre 4K çözünürlükteki televizyonlar insan beynindeki görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor. Araştırmada 18-65 yaş arasındaki katılımcıların saç derilerine elektrotlar takılarak,  elektroensefalografi (EEG), elektrodermal aktivite (EDA) ve kalp atış hızı yoluyla vücutlarındaki değişim izlendi. Denekler, içerik servisi Netflix'ten video içerikleri ve Avrupa’da oynanan bir futbol maçını hem UHD hem HD olarak izledi. Tarafsızlık adına kullanılan televizyonun markası çalışma süresince saklı tutuldu.

Araştırma esnasında insanların bir nesneye doğru çekim gücü hissettiğini belirten yakınlaşma dürtüsü, görsel bilgi işleme ve aktif olarak düşünme veya dikkat ile ilgili beta gücü dikkate alındı. Sonuçlar bir arada incelendiğinde 4K televizyonların Full HD televizyonlara göre daha sarmalayıcı olduğu tespit edildi. 

Araştırma sonuçlarına göre 4K televizyonlarda içerik izleme, Full HD'ye göre yüzde 38 daha fazla sarmalayıcı oluyor. İnsanlar bir videoyu ilk kez 4K ekranda izlediklerinde Full HD ekrana göre kendilerini yüzde 25 daha fazla olayın içinde hissediyor. Yine insanlar 4K televizyonlarda yüzde 20 daha fazla olayın içine çekiliyor. Son olarak ise futbol maçlarında 4K ekranlar, Full HD ekranlara göre  görsel bilgiyi işlemek için beyin kapasitesini yüzde 62 daha fazla kullanıyor.

Elbette ilk renkli televizyon dönemlerindeki gibi çok düşük çözünürlüklerle haşır neşir olmuyoruz. Ekranlarda detayların daha da artması şüphesiz beynin görsel bilgi işleme kapasitesini de artırıyor. Gelecekte 4K değil 8K gibi daha yüksek çözünürlükler de karşımıza çıkacak. Bu anlamda görsel bilgi işleme kapasitesinin de artacağını söyleyebiliriz. 


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Nikomer 3 yıl en beğenilen
İnsanları uhd tvlere çekmek için yapılmış bir reklama benziyor. 1080p' nin verdiği zevki 360p vermez düz mantık bunu öyle çok araştırmalarına gerek yok. "işte uhd alırsanız daha çok zevk alırsınız daha iyi olur, alın siz bunu alın" demeye çalışıyorlar kanımca.
İnsanları uhd tvlere çekmek için yapılmış bir reklama benziyor. 1080p' nin verdiği zevki 360p vermez düz mantık bunu öyle çok araştırmalarına gerek yok. "işte u...
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spenx01 3 yıl
artık bir çok insan bu yalanla pazarlama çalışmalarını yemiyor, farkında mısınız?
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N. Chomsky 3 yıl

Kısacası 4k ile beynimizi gereksiz şeyler daha fazla yoruyor.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
TV de zihin açan program olsa 800 x gözünürlükte bile zihin açar !
ama TV de adam gibi program yok ! diskoveriy TV yi açıp
belgesel diye ; tamir atölyesinde çalışan alt kültür segmentini seyretip
bira için insanlar 4k seyret se ne yazar 8k seyretse ne yazar !
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kadirirdem 3 yıl
Bizde hala tüplü ile devam eder....
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arel.gr 3 yıl
gecte olsa gelen olmus !
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hacı.basat 3 yıl
Müşteri algısal hareket ediyor, 4k yada UHD deyince OLED TV yada 8K TV anlayan müşteriler halen çokça var, OLED TV'ler 4 bin liraya bulunabiliyor ve bunlar FullHD, yani 4k değil. 8k TV'ler ise uçuk fiyatlarda.
Piyasada çoğunlukta ve orta segmentte bulunan TV yapısı zaten 4k, geçen sene 40-43" 4k TV'ler 1399 liraya bulunabiliyordu, günümüze kadar kur seviyesi çok dalgalandığı için satıcılar fiyatı kırmaya çekindiler.
4k uydu alıcı için önceki mesajımda linkini verdiğim 399 liralık uydu alıcıyı denemeye karar verdim. Kullanınca yorumlarımı ilgili bir haber yada sayfada paylaşırım. amazon.com/...
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Patren 3 yıl
yakında 8k da çıkar merak etmeyin
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simbolmina 3 yıl
Ben Analizinizi göremedim "haberde"
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silversmith 3 yıl
"Son olarak ise futbol maçlarında 4K ekranlar, Full HD ekranlara göre görsel bilgiyi işlemek için beyin kapasitesini yüzde 62 daha fazla kullanıyor."

Kısacası beyin yanıyor!
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profecco 3 yıl
Evet 4k tvler çok faydalı hatta cepteki cüzdanın kabarıklığını da gideriyormuş yapılan bir araştırmaya göre :)
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