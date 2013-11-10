Analiz : Android, teknoloji tarihindeki en hızlı büyüyen ürün





Cihaz sayısı bir milyar sınırına dayanan Android işletim sistemi, bu noktaya yaklaşık 5 yıl gibi bir süre içerisinde gelmeyi başarırken teknoloji dünyasında da yeni bir rekorun sahibi oldu.





Teknoloji dünyasında ürün kullanıcı sayısındaki artış ve geçen süre odaklı yapılan bir analize göre, Android işletim sistemi sadece 20 çeyrek yılda 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı ve teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen ürünü oldu.





Onu 35 çeyrek yılda 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Facebook takip etti. iOS işletim sistemi ise 23 çeyrek yılda 700 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Onu ise 44 çeyrek yılda 450 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Symbian ve 367 milyon kullanıcı sayısına ulaşan iPod takip etti.

http://www.phonearena.com/news/Android-is-the-fastest-growing-product-in-tech-history_id49089