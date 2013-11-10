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Analiz : Android, teknoloji tarihindeki en hızlı büyüyen ürün

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Android, teknoloji tarihindeki en hızlı büyüyen ürün

Cihaz sayısı bir milyar sınırına dayanan Android işletim sistemi, bu noktaya yaklaşık 5 yıl gibi bir süre içerisinde gelmeyi başarırken teknoloji dünyasında da yeni bir rekorun sahibi oldu.

Teknoloji dünyasında ürün kullanıcı sayısındaki artış ve geçen süre odaklı yapılan bir analize göre, Android işletim sistemi sadece 20 çeyrek yılda 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı ve teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen ürünü oldu.

Onu 35 çeyrek yılda 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Facebook takip etti. iOS işletim sistemi ise 23 çeyrek yılda 700 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Onu ise 44 çeyrek yılda 450 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Symbian ve 367 milyon kullanıcı sayısına ulaşan iPod takip etti. 

http://www.phonearena.com/news/Android-is-the-fastest-growing-product-in-tech-history_id49089 Yorum Yaz
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Halloween97 5 yıl en beğenilen TrMhMt
TrMhMt
Facebook 35 yasindamiymis?


"çeyrek yıl"
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jumuu 5 yıl
Ekrem 71 evleniyor galba.
çeyrek altın mı istiyorsun gizlice bizden?
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ZEUS__ 5 yıl
kokoreç mi kardeşim bu çeyrek yıl nedir yani. çeyrek ekmek olur.
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darkaura 5 yıl
Symbian 44 ceyrek 11 yilda 450 milyona ulasmis, 8 ceyrek 2 yildada sifirladi. Onuda teknoloji dunyasinin en hizli dusen urunu olarak belirliyebiliriz. Teknoloji tarihinde daha hizli dusen bir urun yoktur herhalde.
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AERN 5 yıl
Cihazların, adroid işletim sistemini seçmesinin etkisi büyük.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
FireFox OS geliyor :)
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senersongur 5 yıl
Android'de virüs falan yok ki.

Millet nereden virüs buluyor anlayamıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu nasil bi haber arkadas? havuz problemi gibi.. android 25 çeyrek yılda 1 milyar kullanici sayısına ulasirsa, yilda 1 milyar kullanici sayisina facebook ne kasar ceyrek yilda ulasir??
:))
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Nokia Specialist 5 yıl
Şu sistemi birde virüssuz ve stabil yapsalar
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Stand Alone 5 yıl
Üst düzey akıllı telefonlarda güzel işliyor, ama Galaxy Ace gibi telefonlarda rezalet.
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General. 5 yıl
Apple sayesinde bu kadar yayıldı İos biraz özelleştirilebilseydi şimdi İos lehine tam tersi bir durum olurdu
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iboocum 5 yıl
44 çeyrek yıl nedir yahu 11 yıl yazmak zor mu
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