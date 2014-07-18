Analiz : Bazı önemli TSMC müşterileri Samsung'a geçiş yapıyor





Dünyanın en büyük kontratlı yonga döküm firması olarak gösterilen ve sayısız firma ile işbirliği halinde olan Tayvanlı TSMC, üretim süreçlerindeki gelişmelerde Samsung'un gerisinde kalınca müşteri kaybetmeye başladı.





Yapılan yeni bir analize göre 14nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET üretim teknolojisi sayesinde Samsung, TSMC'nin elinden Apple ve Qualcomm'u kapmış durumda. Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Samsung bu iki firma için yonga üretimine başlayacak.





FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması.





Ancak Apple'dan gelen yoğun yongaseti talebi nedeniyle TSMC 2006 yılından bu yana ilk kez bir çeyrekte rekor kar elde etti ve bu yıl yüzde 20 büyüme öngörüyor. Ancak gelecek yıl siparişlerin kayması nedeniyle gelirlerde azalma olabileceği belirtiliyor.





TSMC, 16nm ve 14nm fabrikasyon süreci segmentinde iki yıl düşük bir seyir izleyeceğini düşünüyor ve 2016 yılı ile birlikte segmentte lider olmayı ümit ediyor. Bu gelişme sonrasında TSMC'nin hisse senetleri yüzde 4.6 oranında geriledi.

http://ca.reuters.com/article/technologyNews/idCAKBN0FM07C20140717