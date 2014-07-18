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Analiz : Bazı önemli TSMC müşterileri Samsung'a geçiş yapıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bazı önemli TSMC müşterileri Samsung'a geçiş yapıyor

Dünyanın en büyük kontratlı yonga döküm firması olarak gösterilen ve sayısız firma ile işbirliği halinde olan Tayvanlı TSMC, üretim süreçlerindeki gelişmelerde Samsung'un gerisinde kalınca müşteri kaybetmeye başladı. 

Yapılan yeni bir analize göre 14nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET üretim teknolojisi sayesinde Samsung, TSMC'nin elinden Apple ve Qualcomm'u kapmış durumda. Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Samsung bu iki firma için yonga üretimine başlayacak. 

 FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması.

Ancak Apple'dan gelen yoğun yongaseti talebi nedeniyle TSMC 2006 yılından bu yana ilk kez bir çeyrekte rekor kar elde etti ve bu yıl yüzde 20 büyüme öngörüyor. Ancak gelecek yıl siparişlerin kayması nedeniyle gelirlerde azalma olabileceği belirtiliyor. 

TSMC, 16nm ve 14nm fabrikasyon süreci segmentinde iki yıl düşük bir seyir izleyeceğini düşünüyor ve 2016 yılı ile birlikte segmentte lider olmayı ümit ediyor. Bu gelişme sonrasında TSMC'nin hisse senetleri yüzde 4.6 oranında geriledi.  

http://ca.reuters.com/article/technologyNews/idCAKBN0FM07C20140717 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"Samsung, TSMC'nin elinden Apple ve Qualcomm'u kapmış durumda."
Demek ki neymiş:
Apple'ın ve diğer firmaların sahipleri olan üyeler, forumda birbirini yerken,
rakibi olduğu için üretimi Samsung'tan alıp başka firmalara veren Apple bile ticari menfaatler göz önünde bulundurulunca düşmanını bile tercih edebiliyormuş.
Şimdi yiyin birbirinizi. Apple'da , Samsung'da kârına ve ticari kazancına bakıyor.
"Samsung, TSMC'nin elinden Apple ve Qualcomm'u kapmış durumda."Demek ki neymiş:Apple'ın ve diğer firmaların sahipleri olan üyeler, forumda birbirini yer...
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Elsa 4 yıl
FinFET yapı bakımından bildiğin Intel'in 3 boyutlu transistörlerin arak hali
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ozgurkimil 4 yıl
valla işlemciler ne kadar güçlenirse güçlensin şu batarya sorunu çözülmeden bu gelişmeler hiç birşey ifade etmeyecek. bugün telefonların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 3000 mah bataryalar telefona zar zor sığdırılırken daha güçlü işlemciler geldiğinde ne yapacaklar? bence telefonlardaki gelişmelerin sınırlarını bataryalar belirleyecek.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
kaliteli malzeme kullansalar yarın "1nm" üretime geçerler, şu an en ucuz malzeme ile uğraştıkları için hala 10nm üzerinde kaldılar ! bu arada nm yolları lens mercekleri ile yakılarak açılıyor yani fiziksel bir neşterle açılan bir yol yok tüm olay lenste bitiyor dahası prototip açısından bunu yıllar önce başardılar zaten ama bu teknolojiyi anca en iyi ihtimalle 10 yıl sonra piyasaya sürecekler çünkü yarın 100 kat güçlü PC yi piyasaya sürersen 10 yıl boyunca aç kalırsın mantığı ile teknoloji geçikmeli ve geçiktirmeli bir şekilde üretiliyor !
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muratai 4 yıl
Samsung'u tebrik etmek lazım. 8 çekirdeği ile, yüksek hızı ile aynı üretim teknolojisindeki 2 çekirdekli Apple işlemciyi geçemeyince adamlar nm yi küçültüp 16 çekirdek 4 ghz işlemci yapabilmek (ve çift çekirdek Apple işlemciyi geçebilmek için) için 14nm çalışmalarını hızlandırmış, hatta öyle hızlandırmış ki 4 yılda kaydedilecek gelişmeyi 1 yılda yapmışlar bravo.
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canguler917 4 yıl
amd 28 nm globalfoundries ile devam
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Sucuklu Pizza 4 yıl
Samsung çamaşır makinesi bile üretiyor "Mobil" kısımda patent davaları var sadece sakin olun.
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"Samsung, TSMC'nin elinden Apple ve Qualcomm'u kapmış durumda."
Demek ki neymiş:
Apple'ın ve diğer firmaların sahipleri olan üyeler, forumda birbirini yerken,
rakibi olduğu için üretimi Samsung'tan alıp başka firmalara veren Apple bile ticari menfaatler göz önünde bulundurulunca düşmanını bile tercih edebiliyormuş.
Şimdi yiyin birbirinizi. Apple'da , Samsung'da kârına ve ticari kazancına bakıyor.
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cengiz4565 4 yıl
Ben anlamadım bu işi apple daha yeni samsungla davalık olup TSMC ye geçmemişmiydi lol
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MrKemal17 4 yıl cengiz4565
cengiz4565

Ben anlamadım bu işi apple daha yeni samsungla davalık olup TSMC ye geçmemişmiydi lol

Apple Samsung Mobile ile davalıktı, SoC üreten bölümle değil.Ayrıca kim işine gelirse onla çalışması normal, duygusal şekilde yürümez bu işler.
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kımyasal 4 yıl
FinFET üretim teknolojisi yapı olarak belki İntel'e benzeyebilir.Fakat sektörün yeni teknolojileri üretim bantlarına yansıtan dökümcülere ihtiyacı var.TSMC kaba tabirle full amele sistemi ile bir yere kadar gidecektir.
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The-Engineer 4 yıl
TSMC 28nm'ye geçiyi iyi kullandı ama kendini geliştirmekte çok yavaş kaldı Samsung'a müşteri kaptırması normal
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Elsa 4 yıl
FinFET yapı bakımından bildiğin Intel'in 3 boyutlu transistörlerin arak hali
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