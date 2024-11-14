İddia: Samsung, Exynos işlemcilerini TSMC'ye ürettirebilir!

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Tam Boyutta Gör Samsung, Exynos serisi mobil işlemcilerinin üretiminde yaşadığı sorunlar neticesinde üretimi TSMC'ye kaydırabilir. X platformundan Jukanlosre kullanıcısının iddiasına göre şirket, Exynos çiplerinin üretimi için TSMC seçeneğini değerlendiriyor.

3nm sürecinde sorunlar yaşıyor

Özellikle 3nm sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan Samsung, üretim verimliliğini bir türlü arttıramadı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinde kullanılması planlanan Exynos 2500'ün iptal edildiği bildiriliyor. Samsung'un üretim sorunları, diğer müşterilerden sipariş alamamasına ve potansiyel müşterilerini TSMC'ye kaptırmasına da sebep oldu. Eğer gelen son haberler doğruysa, Samsung da pes ederek rakibi TSMC'ye yönelmiş görünüyor.

TSMC, şu anda Apple'dan Qualcomm'a ve hatta Intel'e kadar birçok teknoloji şirketi için gelişmiş çiplerin üretimi konusunda tek adres haline gelmiş durumda. Samsung'un da üst seviye çiplerini TSMC'ye yöneltmesi durumunda, şirket liderliğini pekiştirecek.

Samsung üretim hedeflerini kaçırdı: Yarışı kaybedebilir 3 gün önce eklendi

Genel olarak akıllı telefon bileşenlerini kendi bünyesinde üretme prensipiyle hareket eden ve böylece maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Samsung, bu adım ile işlemci maliyetlerinin bir miktar artmasına razı olacak. Bunun yanında, daha verimli, daha az güç tüketen ve daha performanslı işlemciler üretme fırsatına sahip olacak.

Ancak Samsung çip üretim işinde hala pes etmiş değil. Geçtiğimiz haftalarda şirketin kaynaklarını 2nm sürecine yoğunlaştırdığıyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Şirketin, ‘SF2P’ teknolojisi ile ‘Ulysses’ kod adlı bir Exynos çipi geliştirdiği ve bu çipi 2027’de Galaxy S27 modellerinde kullanabileceği iddia ediliyor.

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