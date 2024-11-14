İddia: Samsung, Exynos işlemcilerini TSMC'ye ürettirebilir!

3nm sürecinde sorunlar yaşıyor
Özellikle 3nm sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan Samsung, üretim verimliliğini bir türlü arttıramadı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinde kullanılması planlanan Exynos 2500'ün iptal edildiği bildiriliyor. Samsung'un üretim sorunları, diğer müşterilerden sipariş alamamasına ve potansiyel müşterilerini TSMC'ye kaptırmasına da sebep oldu. Eğer gelen son haberler doğruysa, Samsung da pes ederek rakibi TSMC'ye yönelmiş görünüyor.
TSMC, şu anda Apple'dan Qualcomm'a ve hatta Intel'e kadar birçok teknoloji şirketi için gelişmiş çiplerin üretimi konusunda tek adres haline gelmiş durumda. Samsung'un da üst seviye çiplerini TSMC'ye yöneltmesi durumunda, şirket liderliğini pekiştirecek.
Genel olarak akıllı telefon bileşenlerini kendi bünyesinde üretme prensipiyle hareket eden ve böylece maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Samsung, bu adım ile işlemci maliyetlerinin bir miktar artmasına razı olacak. Bunun yanında, daha verimli, daha az güç tüketen ve daha performanslı işlemciler üretme fırsatına sahip olacak.
Ancak Samsung çip üretim işinde hala pes etmiş değil. Geçtiğimiz haftalarda şirketin kaynaklarını 2nm sürecine yoğunlaştırdığıyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Şirketin, ‘SF2P’ teknolojisi ile ‘Ulysses’ kod adlı bir Exynos çipi geliştirdiği ve bu çipi 2027’de Galaxy S27 modellerinde kullanabileceği iddia ediliyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/11/14/leak-claims-samsung-could-finally-outsource-exynos-production-to-tsmc-but-heres-a-catch/ https://x.com/Jukanlosreve/status/1856609378696343641 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir