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    İddia: Samsung, Exynos işlemcilerini TSMC'ye ürettirebilir!

    Ortaya atılan ilginç bir iddiaya göre Samsung, Exynos serisi mobil işlemcilerinin üretiminde yaşadığı sorunlar neticesinde üretimi TSMC'ye kaydırabilir.        
    İddia: Samsung, Exynos işlemcilerini TSMC'ye ürettirebilir! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Exynos serisi mobil işlemcilerinin üretiminde yaşadığı sorunlar neticesinde üretimi TSMC'ye kaydırabilir. X platformundan Jukanlosre kullanıcısının iddiasına göre şirket, Exynos çiplerinin üretimi için TSMC seçeneğini değerlendiriyor.

    3nm sürecinde sorunlar yaşıyor

    Özellikle 3nm sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan Samsung, üretim verimliliğini bir türlü arttıramadı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinde kullanılması planlanan Exynos 2500'ün iptal edildiği bildiriliyor. Samsung'un üretim sorunları, diğer müşterilerden sipariş alamamasına ve potansiyel müşterilerini TSMC'ye kaptırmasına da sebep oldu. Eğer gelen son haberler doğruysa, Samsung da pes ederek rakibi TSMC'ye yönelmiş görünüyor.

    TSMC, şu anda Apple'dan Qualcomm'a ve hatta Intel'e kadar birçok teknoloji şirketi için gelişmiş çiplerin üretimi konusunda tek adres haline gelmiş durumda. Samsung'un da üst seviye çiplerini TSMC'ye yöneltmesi durumunda, şirket liderliğini pekiştirecek.

    Genel olarak akıllı telefon bileşenlerini kendi bünyesinde üretme prensipiyle hareket eden ve böylece maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Samsung, bu adım ile işlemci maliyetlerinin bir miktar artmasına razı olacak. Bunun yanında, daha verimli, daha az güç tüketen ve daha performanslı işlemciler üretme fırsatına sahip olacak.

    Ancak Samsung çip üretim işinde hala pes etmiş değil. Geçtiğimiz haftalarda şirketin kaynaklarını 2nm sürecine yoğunlaştırdığıyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Şirketin, ‘SF2P’ teknolojisi ile ‘Ulysses’ kod adlı bir Exynos çipi geliştirdiği ve bu çipi 2027’de Galaxy S27 modellerinde kullanabileceği iddia ediliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/11/14/leak-claims-samsung-could-finally-outsource-exynos-production-to-tsmc-but-heres-a-catch/ https://x.com/Jukanlosreve/status/1856609378696343641
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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