Samsung yarı iletken gelirleri durgun, TSMC öne geçmiş durumda

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Tam Boyutta Gör Yonga dünyasında yapay zekâ trendinin de etkisiyle Nvidia fırtınası eserken döküm sektöründe ise başka bir hikâye yazılıyor. TSMC ve Samsung arasında yaşanan liderlik mücadelesinde görünüm netleşiyor.

Samsung gelirlerini arttıramadı

Samsung’un yarı iletken faaliyetleri Samsung DS çatısı altında toplanıyor. Bu faaliyetler Bellek, İşlemci, Sensör üretimi ve dökümü şeklinde sıralanıyor. Son dönemde yapay zekâ rüzgârına yeterince tepki verememesi firmanın gelirlerini de olumsuz etkiledi.

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Samsung DS bölümünün ikinci çeyrekteki geliri 20.82 milyar dolar olurken son 7 çeyreğin lideri TSMC’yi geride bırakarak lider olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise yaşanan durgunluk nedeniyle gelirlerin yine aynı çizgide olması bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler üçüncü çeyrekte yüzde 13 civarında büyüyerek gelirini 23.5 milyar dolara çıkaran TSMC için iyi haber oldu. Tayvanlı yonga devi döküm ve üretim sektöründe son çeyrekte liderliği yeniden eline almış oldu. Intel ise üçüncü sırada.

Nvidia’nın tasarımlarını TSMC’de ürettiriyor olması, akıllı telefon pazarında durgunluk ve HBM üretiminde yaşanan sıkıntılar Samsung’un belini bükmeye devan ediyor. Firmanın 7nm ve daha ileri süreçlerde üretim gelirleri 3.62 milyar dolara gerilerken TSMC ise yüzde 67 artış yaşadı.

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Döküm pazarında Samsung ve TSMC yarışı