Samsung yarı iletken gelirleri durgun, TSMC öne geçmiş durumda

Samsung gelirlerini arttıramadı
Samsung’un yarı iletken faaliyetleri Samsung DS çatısı altında toplanıyor. Bu faaliyetler Bellek, İşlemci, Sensör üretimi ve dökümü şeklinde sıralanıyor. Son dönemde yapay zekâ rüzgârına yeterince tepki verememesi firmanın gelirlerini de olumsuz etkiledi.
Samsung DS bölümünün ikinci çeyrekteki geliri 20.82 milyar dolar olurken son 7 çeyreğin lideri TSMC’yi geride bırakarak lider olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise yaşanan durgunluk nedeniyle gelirlerin yine aynı çizgide olması bekleniyor.
Yaşanan gelişmeler üçüncü çeyrekte yüzde 13 civarında büyüyerek gelirini 23.5 milyar dolara çıkaran TSMC için iyi haber oldu. Tayvanlı yonga devi döküm ve üretim sektöründe son çeyrekte liderliği yeniden eline almış oldu. Intel ise üçüncü sırada.
Nvidia’nın tasarımlarını TSMC’de ürettiriyor olması, akıllı telefon pazarında durgunluk ve HBM üretiminde yaşanan sıkıntılar Samsung’un belini bükmeye devan ediyor. Firmanın 7nm ve daha ileri süreçlerde üretim gelirleri 3.62 milyar dolara gerilerken TSMC ise yüzde 67 artış yaşadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)