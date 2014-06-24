Analiz : Dropbox şantaj yazılımlarının aracı haline geliyor





İnternetin en büyük depolama platformlarından birisi konumunda olan Dropbox, artık kötü niyetli hacker'ların da emellerine alet edilmeye başlayan bir araç haline geliyor.





Yapılan analizlere göre cihazda bazı özellikleri kilitleyerek para karşılığı açma teklifinde bulunan Ransomware adlı şantaj yazılımları zararlı dosyalarını Dropbox paylaşım yöntemleri ile saf kullanıcılara iletiyor ve sonucunda da bilgisayarı ele geçiriyor.





Genelde bir fatura, faks veya önemli bir döküman yollandığı bilgisi içeren emailler kullanıcıları Dropbox üzerinde depolanmış bir dosyaya yönlendiriyor. Windows ekran koruyucu kurulum dosyası - .scr formatındaki bu dosya eğer indirilip kurulursa CryptoLocker yazılımı bilgisayarı ablukaya alıyor ve önemli dosyaların bırakılması karşılığında 500$'dan başlayan meblağlar istiyor.





Scr uzantılı dosyalar aynı Exe dosyaları gibi doğrudan kurulabildiği için bunu bilmeyen kullanıcılar deneme maksadıyla dosyayı açıyor ve o andan itibaren de kabus başlamış oluyor.





Şimdiye kadar gerçek bireylere ait 150 bin adet bilgisayarın bu yöntemle ablukaya alındığı ve şantaja maruz kaldığı ifade ediliyor. Dropbox genelde birbirini tanıyan kişiler arasında bir paylaşım mantığı güttüğü için gözden uzak bir şekilde zararlı paylaşımlar yapılabiliyor.





Dropbox bu tarz şikayet konusu linkleri hemen silerek sahibi olan hesapları da engelliyor. Ancak kullanıcıların bu tarz emaillere aldanarak dosyaları açmamaları isteniyor.

http://www.slashgear.com/dropbox-becomes-a-vehicle-for-ransomware-23334725/