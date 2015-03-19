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Analiz : Galaxy S6 satışları iPhone 6 satışlarını etkileyebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Galaxy S6 satışları iPhone 6 satışlarını etkileyebilir

Son dönemde hep iPhone satışlarının Galaxy ailesi satışlarına olumsuz etki ettiğini ve pazar payından yediğini konuştuk. Hatta geçen yılın son çeyreğinde iPhone ve Galaxy akıllı telefon satışları eşitlenmişti. Ancak bu yıl işler tersine dönebilir.
Analizlere göre bu yıl Galaxy S6 satışları iPhone 6 satışlarını baltalayacak. Galaxy S6'nın bu yıl iPhone 6 satışlarını etkileyecek en önemli etkenlerden birisi olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Apple'ın pazar payı da etkilenebilir.
Apple'ın yılın ilk çeyreği için 54-58 milyon arasında iPhone satışı yapacağı tahmin ediliyor. Önceki çeyreğe göre düşüş beklenirken, geçen yıla göre de küçük bir hareketlilik mevcut. Ancak bu yıl geçen yıl sonundaki gibi rekor bir satış yapılacağı düşünülmüyor.
Galaxy S6 serisinin yıl sonuna kadar 46 milyon satış yapacağı tahminleri daha önce dile getirilmişti. Serinin performansı ile birlikte bu rakamın artması veya azalması söz konusu. Ancak en erken önümüzdeki aylarda Galaxy S6 serisinin ne kadar satış yaptığını öğrenebileceğiz.



http://www.phonearena.com/news/iPhone-6s-sales-might-take-a-hit-due-to-Galaxy-S6s-arrival-on-the-market-analysts-predict_id67344 Yorum Yaz
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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
s6 edge yenilik ve gelişim açısından bence apple'a tokat gibi oldu.
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javaprof 4 yıl
s6 çıkınca iphone hala satıyorsa bilinçsiz tüktimdendir.
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Starrk35 4 yıl
S6 Edge, S6 satışlarını düşürecektir. Sadece s6 Edge piyasaya çıkıp 2400 TL civarı piyasaya giriş yapsaydı, ciddi satış oranlarını yakalayabilirdi.
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advancedmobile 4 yıl
Bu fiyatlarla Samsungun işi çok zor.
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Master_Evil 4 yıl
fiyatlar çok yukardan geldi, 46milyon bile tehlikeye girmiştir bence
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Masquerade89 4 yıl
Samsung bu sefer lehine çevirmek zorunda yoksa çok kan kaybedecek
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bkaakco 4 yıl
Normal bir şey, tersi de olabilirdi.
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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
s6 edge yenilik ve gelişim açısından bence apple'a tokat gibi oldu.
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mr.babacan 4 yıl
Samsungu pek beğenmem.Ancak bu sefer gerçekten yapmış, kesinlikle iphone 6 satışlarını baltalar bence. Androidin saçmalıkları da olması reklamıydı, güncellemesiydi, donmasıydı, şişmesiydi v.s. iphone gerçekten alınacak bir cihaz değil.
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soralalp 4 yıl mr.babacan
Güzel kardeşim bunlar eski sistemdeydi artık art Runtime ile dediklerinizin olması teknik açıdan mümkün değil. Androidin son sürümü ios'dan daha stabil test sonuçlarına göre. Reklam da her iki sistemde de var ancak güzel yanı androidde engelleyebilirsiniz.
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javaprof 4 yıl
s6 çıkınca iphone hala satıyorsa bilinçsiz tüktimdendir.
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Starrk35 4 yıl
S6 Edge, S6 satışlarını düşürecektir. Sadece s6 Edge piyasaya çıkıp 2400 TL civarı piyasaya giriş yapsaydı, ciddi satış oranlarını yakalayabilirdi.
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