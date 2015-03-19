Analiz : Galaxy S6 satışları iPhone 6 satışlarını etkileyebilir

Son dönemde hep iPhone satışlarının Galaxy ailesi satışlarına olumsuz etki ettiğini ve pazar payından yediğini konuştuk. Hatta geçen yılın son çeyreğinde iPhone ve Galaxy akıllı telefon satışları eşitlenmişti. Ancak bu yıl işler tersine dönebilir.

Analizlere göre bu yıl Galaxy S6 satışları iPhone 6 satışlarını baltalayacak. Galaxy S6'nın bu yıl iPhone 6 satışlarını etkileyecek en önemli etkenlerden birisi olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Apple'ın pazar payı da etkilenebilir.

Apple'ın yılın ilk çeyreği için 54-58 milyon arasında iPhone satışı yapacağı tahmin ediliyor. Önceki çeyreğe göre düşüş beklenirken, geçen yıla göre de küçük bir hareketlilik mevcut. Ancak bu yıl geçen yıl sonundaki gibi rekor bir satış yapılacağı düşünülmüyor.

Galaxy S6 serisinin yıl sonuna kadar 46 milyon satış yapacağı tahminleri daha önce dile getirilmişti. Serinin performansı ile birlikte bu rakamın artması veya azalması söz konusu. Ancak en erken önümüzdeki aylarda Galaxy S6 serisinin ne kadar satış yaptığını öğrenebileceğiz.









http://www.phonearena.com/news/iPhone-6s-sales-might-take-a-hit-due-to-Galaxy-S6s-arrival-on-the-market-analysts-predict_id67344