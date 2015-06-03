Analiz: Galaxy S6 serisi yıl sonunda 50 milyon barajını geçecek

Samsung şimdilik Galaxy S6 satışlarından memnun gözüküyor. Ancak diğer global markaların da yeni amiral gemisi cihazlarını satışa sunmaları Galaxy S6 serisinin gidişatını nasıl etkileyecek merak konusu. Bu konuya ilişkin araştırma yapan Counterpoint araştırma şirketi ise Galaxy S6 serisinin yıl sonunda 50 milyon satışı aşacağını görüyor.

Samsung'un satış rakamları hakkında bir açıklama yapmamış olması rakamların kötü olduğu şeklinde yorumlanarak yatırımcıları da endişelendiriyordu. Ancak Nisan ayındaki satışları takip eden araştırmaya göre Galaxy S6 serisi oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmış durumda. Araştırmalara göre 10 - 30 Nisan tarihleri arasında 6 Milyon satış yapan (sevkiyat değil) seri Apple'ın iPhone 6 serisinin ardında hemen ikinci sırada yer alıyor.

Araştırma şirketi Galaxy S6 serisinin yıl sonunda 50 milyon barajını aşmasını bekliyor. Hatırlanacağı gibi başarılı bir diğer model Galaxy S4 çıkış yaptığı yılda 45 milyon satmayı başarmıştı.Bu noktada S6 Edge modelinin de satışlara katkısı önemli ancak Samsung'un kıvrımlı ekrana sahip cihaz için bazı stok sıkıntıları yaşadığı da söyleniyor.