Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz: Galaxy S6 serisi yıl sonunda 50 milyon barajını geçecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
22
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Analiz: Galaxy S6 serisi yıl sonunda 50 milyon barajını geçecek
Samsung şimdilik Galaxy S6 satışlarından memnun gözüküyor. Ancak diğer global markaların da yeni amiral gemisi cihazlarını satışa sunmaları Galaxy S6 serisinin gidişatını nasıl etkileyecek merak konusu. Bu konuya ilişkin araştırma yapan Counterpoint araştırma şirketi ise Galaxy S6 serisinin yıl sonunda 50 milyon satışı aşacağını görüyor.
Samsung'un satış rakamları hakkında bir açıklama yapmamış olması rakamların kötü olduğu şeklinde yorumlanarak yatırımcıları da endişelendiriyordu. Ancak Nisan ayındaki satışları takip eden araştırmaya göre Galaxy S6 serisi oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmış durumda. Araştırmalara göre 10 - 30 Nisan tarihleri arasında 6 Milyon satış yapan (sevkiyat değil) seri Apple'ın iPhone 6 serisinin ardında hemen ikinci sırada yer alıyor.
Araştırma şirketi Galaxy S6 serisinin yıl sonunda 50 milyon barajını aşmasını bekliyor. Hatırlanacağı gibi başarılı bir diğer model Galaxy S4 çıkış yaptığı yılda 45 milyon satmayı başarmıştı.Bu noktada S6 Edge modelinin de satışlara katkısı önemli ancak Samsung'un kıvrımlı ekrana sahip cihaz için bazı stok sıkıntıları yaşadığı da söyleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
___Lawyer___ 4 yıl en beğenilen
Samsung güzel atılımlar yapıyor bir iPhone kullanıcı olarak ilgimi çekiyor. Bazıları bundan neden rahatsız oluyor anlamış değilim siz bu markaların ceosu yada hissedarı değilsiniz. Hepsi yabancı marka Türkiye'ye bir katkıları yok yani. Bu yüzden keyfiniz hangisini istiyorsa onu kullanın tüketicisiniz siz. Bu olgunluğa niye erişemiyoruz anlamıyorum. Biri forumun samsung reklamı yaptığını düşünüyor bu forumda her gün ne kadar içerik çıkıyor onlara takılmayıp buna takılmasını hangi beyin fonksiyonları ile açıklayabiliriz , biri Apple'ın bi günde sattığı kadar demiş sanki Apple komisyon vermiş gibi. Maalesef bi ergen kitle var ve bunlar forumlarda egemen. Bunlar yüzünden insan bazı şeylerden soğuyor. Ama herşeye rağmen geleneğini adabınj bilen ve Türk olduğunun farkında olan insanlarda az değil. Şöyle bir konuda gelenekten tüketicinin ne demek olduğundan ve Türklükten bahsetmek işte toplum olarak nasıl bir bunalımda olduğumuzun göstergesi maalesef bunları hatırlatmak anlatmak gerekiyor.
Samsung güzel atılımlar yapıyor bir iPhone kullanıcı olarak ilgimi çekiyor. Bazıları bundan neden rahatsız oluyor anlamış değilim siz bu markaların ceosu yada ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan Akkaya 4 yıl Umutcan
Umutcan

Okisht

Bu tarz haberlerden Donanımhaberin çıkarı olduğunu düşünenler bile var. Halbuki buradaki haberlerin hiçbirisi uydurma değil dünya medyasında da yer alan haberler. Özel haberlerde çok çıkıyor tabi ama onları özel kılan hiç bilinmeyen bilgiler verilmesi. Nedense bi çok markanın haberleri altına reklam tarzı yorumlar geliyor. En çok ben üzülüyorum yazan olarak emin olabilirsiniz. Nasıl her markanın reklamı yapılabilir ki? ya da olumsuz bir haber çıktığında nereye kayboluyor onu yazanlar? hatalı,yanlış değerlendirilmiş şeyler olabilir. Onları belirtenleri ayrı bi yere koyuyorum. Ama buradaki haberleri ön yargı yerine bilgi almak için okusa keşke herkes.


Aldırmayın bence, Apple haberi açınca Apple reklamı diye ağlıyorlar, Samsung haberinde ise Samsung reklamı diye. ekrem71'e de sürekli saldırıyorlar. Fanboy'larda malesef mantık aramayacaksınız, karşı markanın haberi çıkınca direkt kötü amaçlı düşünürler.



okisht ile ekrem71'i karşılatıramazsın ekrem71 her haberin altına kendi yorumunu katıyor bu sorun değil adam Samsungu yerden yere vurup Appleda göklere çıkarıyor Ağır apple fanı ekrem71.Tarafsız bile olmayı başaramıyorken editörlük yapmak ne kadar doğru sizce=?
UmutcanOkishtBu tarz haberlerden Donanımhaberin çıkarı olduğunu düşünenler bile var. Halbuki buradaki haberle...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl ___Lawyer___
Bu tarz haberlerden Donanımhaber'in çıkarı olduğunu düşünenler bile var. Halbuki buradaki haberlerin hiçbirisi uydurma değil dünya medyasında da yer alan haberler. Özel haberlerde çok çıkıyor tabi ama onları özel kılan hiç bilinmeyen bilgiler verilmesi. Nedense bi çok markanın haberleri altına "reklam" tarzı yorumlar geliyor. En çok ben üzülüyorum yazan olarak emin olabilirsiniz.

Nasıl her markanın reklamı yapılabilir ki? ya da olumsuz bir haber çıktığında nereye kayboluyor onu yazanlar?
hatalı,yanlış değerlendirilmiş şeyler olabilir. Onları belirtenleri ayrı bi yere koyuyorum. Ama buradaki haberleri ön yargı yerine bilgi almak için okusa keşke herkes.

Bu tarz haberlerden Donanımhaber'in çıkarı olduğunu düşünenler bile var. Halbuki buradaki haberlerin hiçbirisi uydurma değil dünya medyasında da yer alan haber...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tina Rex 4 yıl
ÇÖP
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
samsung ilk defa isini duzgun yapti ve bunun hakkini aldi
Buda samsung a ders olmustur s5 deki basarisizligini birdaha yapmazsa ilerde iphone gecebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 4 yıl
50 milyon bence az. samsung bu s6 nın ekmeğini daha çok yer. NEXT IS NOW. Gerçekten öyle zamanının çok ötesinde bir telefon. X firması dandirik telefonlarla prim yapar onlar konuşur samsung yapar. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
telefon günümüzün ilerisinde bir telefon. şu an için açık ara farkla en muhteşem telefon ama en fazla satışı başka telefon yapıyor.. şu isim ve statü göstergesi olmasa çok şey değişirdi. s6 varken kim ip6 alırdı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 4 yıl
seneye S7 çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
50 milyon güzel bir rakam, devam Samsung!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
En üstte s6 plus haberi var.
Mobil sektördeki yöneticileri değişmeli.
O kadar alt,orta seviye derken üst segmentte otomasyona bağlandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 4 yıl
Ee noldu 1 ay gecince fiyatlar duser diyordunuz kac au gecti hala bir hateket yok pusuda bekliuoriz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 4 yıl
su tuketim cılgınlıgı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Okisht
Bu tarz haberlerden Donanımhaberin çıkarı olduğunu düşünenler bile var. Halbuki buradaki haberlerin hiçbirisi uydurma değil dünya medyasında da yer alan haberler. Özel haberlerde çok çıkıyor tabi ama onları özel kılan hiç bilinmeyen bilgiler verilmesi. Nedense bi çok markanın haberleri altına reklam tarzı yorumlar geliyor. En çok ben üzülüyorum yazan olarak emin olabilirsiniz. Nasıl her markanın reklamı yapılabilir ki? ya da olumsuz bir haber çıktığında nereye kayboluyor onu yazanlar? hatalı,yanlış değerlendirilmiş şeyler olabilir. Onları belirtenleri ayrı bi yere koyuyorum. Ama buradaki haberleri ön yargı yerine bilgi almak için okusa keşke herkes.

Aldırmayın bence, Apple haberi açınca Apple reklamı diye ağlıyorlar, Samsung haberinde ise Samsung reklamı diye. ekrem71'e de sürekli saldırıyorlar. Fanboy'larda malesef mantık aramayacaksınız, karşı markanın haberi çıkınca direkt kötü amaçlı düşünürler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan Akkaya 4 yıl Umutcan
Umutcan

Okisht

Bu tarz haberlerden Donanımhaberin çıkarı olduğunu düşünenler bile var. Halbuki buradaki haberlerin hiçbirisi uydurma değil dünya medyasında da yer alan haberler. Özel haberlerde çok çıkıyor tabi ama onları özel kılan hiç bilinmeyen bilgiler verilmesi. Nedense bi çok markanın haberleri altına reklam tarzı yorumlar geliyor. En çok ben üzülüyorum yazan olarak emin olabilirsiniz. Nasıl her markanın reklamı yapılabilir ki? ya da olumsuz bir haber çıktığında nereye kayboluyor onu yazanlar? hatalı,yanlış değerlendirilmiş şeyler olabilir. Onları belirtenleri ayrı bi yere koyuyorum. Ama buradaki haberleri ön yargı yerine bilgi almak için okusa keşke herkes.


Aldırmayın bence, Apple haberi açınca Apple reklamı diye ağlıyorlar, Samsung haberinde ise Samsung reklamı diye. ekrem71'e de sürekli saldırıyorlar. Fanboy'larda malesef mantık aramayacaksınız, karşı markanın haberi çıkınca direkt kötü amaçlı düşünürler.



okisht ile ekrem71'i karşılatıramazsın ekrem71 her haberin altına kendi yorumunu katıyor bu sorun değil adam Samsungu yerden yere vurup Appleda göklere çıkarıyor Ağır apple fanı ekrem71.Tarafsız bile olmayı başaramıyorken editörlük yapmak ne kadar doğru sizce=?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Fiyatlar düştükten sonra o sayılara ulaşır. Şimdilik 2800tl vermek mantıklı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih617 4 yıl
Plastik leğen tasarımına devam etseydi daha fazla satardı. Sorun fışkıran bir cihaz için o fiyat çok yüksek. Hiç değilse fiyatı düşük olduğu için cazibesi olurdu. LG G2 ya da G3 gibi. 20 gün içinde 6 milyon satış diğer S serisiyle kıyaslandığında samsung için kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2473 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, araştırma ve
4 etiket daha samsung galaxy s6 s6 edge satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming ekran kartı video ön inceleme 4 yıl O bildiğiniz bilgisayar kasalarından değil! Lian Li'nin özel kasası video ön inceleme 4 yıl Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 4 yıl Cryorig R1 Universal: Yeni nesil işlemci soğutucusu video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim