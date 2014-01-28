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Analiz : Geçen yıl akıllı telefon satışı bir milyarı geçti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl akıllı telefon satışı bir milyarı geçti


Giderek artan bir potansiyele sahip olan akıllı telefon pazarı yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle Samsung ve Apple'ın pazarın neredeyse yarısına denk gelecek kadar satış yapması bu rekorlara önemli katkı yapıyor. 

IDC tarafından yapılan analize göre akıllı telefon pazarı geçen yıl 1 milyar satış barajını geçerek tarihi bir rekor kırdı. Geçen yıla göre yüzde 38 artış yaşanırken, Çinli üreticilerin vites artırdığı gözlerden kaçmadı.

Geçen yılı Samsung 314 milyon akıllı telefon satışı ile bitirirken, yüzde 31 pazar payının sahibi oldu. Apple 153 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 15.3 pazar payına geriledi. Huawei başarılı satışları ile 48.8 milyon rakamına yükseldi ve ilk üçe girmeyi başardı. LG Electronics 47.7 milyon, Lenovo ise 45.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Tüm mobil telefon satışlarında ise Samsung 446 milyon ünite ile liderken, Nokia 251 milyon ile onu takip ediyor. Üçüncü sırada yine 153 milyon ünite ile Apple bulunuyor. Samsung böylece 2013 yılını da hem akıllı telefon pazarında hem de mobil telefon pazarında lider olarak tamamlamayı başardı.

Pazarın bu yıl da büyümesi bekleniyor. Ancak düşük kar marjları ile satışlarını artıran Çinli üreticilerin kar marjını yükselten çözümler bulmazlarsa bu yıl düşüş trendine girebilecekleri belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/IDC-says-1-billion-smartphones-were-shipped-in-2013-led-by-Samsungs-313.9-million-units_id51873 Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
böyle giderse 1 milyarıda gecer
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tabiatı seven biri olarak bende bazen tüketim çılgınlığına kapılıp gaza gelmiyor değilim.
Ama bu sadece düşünce olarak gerçekte ise 1 telefonu 3 yıldan fazla kullanarak rekor kırdım hala aynı telefonu kullanıyorum.
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Konungariket Sverige 5 yıl
yaklaşık her 9-10 insandan birisinde akıllı telefon var demekki gerçekten çok uçuk bi rakam...
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Stanislas Xavier 5 yıl
Yılda bir milyar telefon ! Beş on yıla dünya elektronik çöplüğü olacak anlaşılan.
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umut_baris 5 yıl
İşte, toplumların asosyalliği. Oyun ve partner için avucunuz kadar cihazlara talim ediyorsunuz.
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E_Aydin35 5 yıl
Samsung her geçen gün satış rakamlarını yükselterek ileriye yönelik adımlar atıyor..
Zaten halihazırda haftada bir ürettiği alternatif cihazları ürün portföyünü epey genişletiyor.
Bunun yanında Huawei'nin başarısı ihmal edilecek gibi değil, Samsung ve Apple'ın arkasında olması bir dezavantaj olabilir daha yükseklere tırmanmasına ancak pozisyonunu koruması bile çok büyük bir başarı olacaktır özellikle arkasında LG varken..
Bu sene satış grafiğini yükseltecek firmalar arasında özellikle LG'i görüyorum, belkide 3. olarak kapatacaktır 2014 senesini.. :)
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waltran 5 yıl
Bence normal, herkesin telefona ihtiyacı var mecbur alacak. Bu yılda ekmek satışında rekor kırıldı denmiyorsa bence aynısı "telefon" içinde geçerli. Ayrıca akıllı telefon denmeside bana saçma geliyor, bildik telefon işte. çok fonksiyunu var diye telefondan üstün bir özellikmi kazanıyor bu aletler yada dünyada sadece telefon özelliği olan telefonlarmı varda bunlar akıllı telefon oluyor. eğer bir telefondan arama dışında herhangi birşey yapıyorsam o alet, "telefon"dan üstün olduğuna göre akıllımıdır? buna saate bakmak bile dahil. yada akıllı telefonlar mobi ldeğilmide ayrı kategorideler
1 Yanıt Yanıtla
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AdamsınDrogba 5 yıl waltran
waltran

Bence normal, herkesin telefona ihtiyacı var mecbur alacak. Bu yılda ekmek satışında rekor kırıldı denmiyorsa bence aynısı "telefon" içinde geçerli. Ayrıca akıllı telefon denmeside bana saçma geliyor, bildik telefon işte. çok fonksiyunu var diye telefondan üstün bir özellikmi kazanıyor bu aletler yada dünyada sadece telefon özelliği olan telefonlarmı varda bunlar akıllı telefon oluyor. eğer bir telefondan arama dışında herhangi birşey yapıyorsam o alet, "telefon"dan üstün olduğuna göre akıllımıdır? buna saate bakmak bile dahil. yada akıllı telefonlar mobi ldeğilmide ayrı kategorideler

Olaya o gözle bakmamalisin.Note serisi telefonlari iş için öyle kullananlar varki hakkını veriyor.Bize kalsa oyun ve bir kac ego tatmini.
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Master_Evil 5 yıl
firmalar böyle rekor açıklamaya devam ederse, geçer
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