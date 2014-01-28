Analiz : Geçen yıl akıllı telefon satışı bir milyarı geçti

Giderek artan bir potansiyele sahip olan akıllı telefon pazarı yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle Samsung ve Apple'ın pazarın neredeyse yarısına denk gelecek kadar satış yapması bu rekorlara önemli katkı yapıyor.





IDC tarafından yapılan analize göre akıllı telefon pazarı geçen yıl 1 milyar satış barajını geçerek tarihi bir rekor kırdı. Geçen yıla göre yüzde 38 artış yaşanırken, Çinli üreticilerin vites artırdığı gözlerden kaçmadı.





Geçen yılı Samsung 314 milyon akıllı telefon satışı ile bitirirken, yüzde 31 pazar payının sahibi oldu. Apple 153 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 15.3 pazar payına geriledi. Huawei başarılı satışları ile 48.8 milyon rakamına yükseldi ve ilk üçe girmeyi başardı. LG Electronics 47.7 milyon, Lenovo ise 45.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.





Tüm mobil telefon satışlarında ise Samsung 446 milyon ünite ile liderken, Nokia 251 milyon ile onu takip ediyor. Üçüncü sırada yine 153 milyon ünite ile Apple bulunuyor. Samsung böylece 2013 yılını da hem akıllı telefon pazarında hem de mobil telefon pazarında lider olarak tamamlamayı başardı.





Pazarın bu yıl da büyümesi bekleniyor. Ancak düşük kar marjları ile satışlarını artıran Çinli üreticilerin kar marjını yükselten çözümler bulmazlarsa bu yıl düşüş trendine girebilecekleri belirtiliyor.