Analiz : Geçen yıl akıllı telefon satışı bir milyarı geçti

Haber Editörü
Giderek artan bir potansiyele sahip olan akıllı telefon pazarı yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle Samsung ve Apple'ın pazarın neredeyse yarısına denk gelecek kadar satış yapması bu rekorlara önemli katkı yapıyor.
IDC tarafından yapılan analize göre akıllı telefon pazarı geçen yıl 1 milyar satış barajını geçerek tarihi bir rekor kırdı. Geçen yıla göre yüzde 38 artış yaşanırken, Çinli üreticilerin vites artırdığı gözlerden kaçmadı.
Geçen yılı Samsung 314 milyon akıllı telefon satışı ile bitirirken, yüzde 31 pazar payının sahibi oldu. Apple 153 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 15.3 pazar payına geriledi. Huawei başarılı satışları ile 48.8 milyon rakamına yükseldi ve ilk üçe girmeyi başardı. LG Electronics 47.7 milyon, Lenovo ise 45.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.
Tüm mobil telefon satışlarında ise Samsung 446 milyon ünite ile liderken, Nokia 251 milyon ile onu takip ediyor. Üçüncü sırada yine 153 milyon ünite ile Apple bulunuyor. Samsung böylece 2013 yılını da hem akıllı telefon pazarında hem de mobil telefon pazarında lider olarak tamamlamayı başardı.
Pazarın bu yıl da büyümesi bekleniyor. Ancak düşük kar marjları ile satışlarını artıran Çinli üreticilerin kar marjını yükselten çözümler bulmazlarsa bu yıl düşüş trendine girebilecekleri belirtiliyor.
http://www.phonearena.com/news/IDC-says-1-billion-smartphones-were-shipped-in-2013-led-by-Samsungs-313.9-million-units_id51873 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama bu sadece düşünce olarak gerçekte ise 1 telefonu 3 yıldan fazla kullanarak rekor kırdım hala aynı telefonu kullanıyorum.
Zaten halihazırda haftada bir ürettiği alternatif cihazları ürün portföyünü epey genişletiyor.
Bunun yanında Huawei'nin başarısı ihmal edilecek gibi değil, Samsung ve Apple'ın arkasında olması bir dezavantaj olabilir daha yükseklere tırmanmasına ancak pozisyonunu koruması bile çok büyük bir başarı olacaktır özellikle arkasında LG varken..
Bu sene satış grafiğini yükseltecek firmalar arasında özellikle LG'i görüyorum, belkide 3. olarak kapatacaktır 2014 senesini.. :)
Olaya o gözle bakmamalisin.Note serisi telefonlari iş için öyle kullananlar varki hakkını veriyor.Bize kalsa oyun ve bir kac ego tatmini.